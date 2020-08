L’historien Joaquim Veríssimo (Santarem, Portugal, 1925), qui a reçu le prix du Prince des Asturies en 1995, est décédé, comme l’a rapporté lundi le Fondation Princesse des Asturies via un communiqué de presse.

Veríssimo était l’un des chercheurs et érudits les plus importants de l’histoire du Portugal, un médiéviste hors pair et auteur d’un grand nombre d’ouvrages faisant référence aux XIIIe et XVIIe siècles et au rôle joué par les Portugais en Europe pendant cette période.

Parmi ses œuvres les plus remarquables figurent son Histoire du Portugal, en quatorze volumes, qui a commencé à être publié en 1977, et plusieurs faisant référence à son domaine de spécialisation (histoire des universités), ainsi que l’itinéraire du roi Don Sebastián et Itinerários del Rei D João II (1481-1495) (1993). Le Dr Verissimo Serrão a été décoré dans son pays de l’Ordre National du Cruzeiro do Sul, de la Médaille d’Or de la Ville de Santarem et du grade de Commandeur de l’Ordre de l’Instruction Publique du Portugal. L’Espagne l’a distingué avec la grande croix de l’Ordre du Mérite Civil et de l’Ordre d’Alphonse X le Sage, ainsi que la Médaille d’Argent de Galice.

Le jury a accepté de lui décerner le prix pour « l’un des historiens les plus importants du Portugal, occupe actuellement la présidence de l’Académie portugaise d’histoire. Son Historia de Portugal, en douze volumes (1962-1990) et son Itinerario del Rey Don Sebastián en deux volumes (1963-1964) sont déjà des traités classiques, reconnus comme de véritables exemples de recherche rigoureuse, d’objectivité incontestable et d’exposition d’un grand éclat littéraire. « , selon les minutes.

Présidé par Manuel Fraga Iribarne, le jury était composé de Álvaro Cuervo García, Enrique Fuentes Quintana, Jaime García Añoveros, Manuel Jesús González, María del Carmen Iglesias Cano, Aurelio Menéndez Menéz, Manuel Menéndez Menéndez, Pedro Schwartzia Girón, Juan Urrut et Juan Urrut. Velarde Fuertes et José López-Muñiz y González-Madroño ont fait office de secrétaire. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 27 octobre lors d’une cérémonie présidée par le roi Felipe VI, alors prince des Asturies, et au cours de laquelle ils ont prononcé des discours, en plus de Sa Majesté, Carlos Bousoño, Mário Soares, Hussein I de Jordanie. , et le président de l’époque de la Fondation, Plácido Arango Arias.