Décès de Chi Chi DeVayne, le concurrent de RuPaul’s Drag Race. Le célèbre drag américain nommé Chi Chi DeVayne est décédé ce jeudi à l’âge de 34 ans, cela a été annoncé par la également ancienne candidate de «RuPaul’s Drag Race», Trinity K. Bonet, sur son compte Instagram.

«Eh bien, cela a ruiné ma semaine… OMG… nous garder couverts et en sécurité! Je t’aime petite sœur… repose en paix », a-t-il écrit.

Le présentateur RuPaul sur son compte Twitter était également l’un de ceux qui ont pleuré la mort de ladite actrice et chanteuse qui a mis le monde de la drag en deuil.

«J’ai le cœur brisé d’apprendre le décès de Chi Chi DeVayne. Je suis très reconnaissant d’avoir pu faire l’expérience de sa gentille et belle âme. Elle nous manquera beaucoup, mais nous ne l’oublierons jamais. Puisse son esprit généreux et aimant briller sur nous tous », a écrit RuPaul André Charles, qui est le vrai nom de ladite Drag queen.

Zavion Davenport, le vrai nom de Chi Chi DeVayne, a révélé il y a quelques mois qu’elle souffrait de sclérodermie, une maladie dont les symptômes sont un durcissement chronique et un étirement de la peau et des tissus conjonctifs et qui peut affecter des organes tels que le cœur, les poumons et les reins. Cependant, il n’a pas encore été révélé si c’était la raison de sa mort.

Chi Chi était l’une des préférées de l’émission de télé-réalité, grâce à son charisme et à son talent qu’elle a montré sur et hors scène.

De son côté, le portail Tonica a annoncé que l’un des moments les plus emblématiques de Chi Chi a été la performance de « And I’m Telling You I’m Not Going », de Jennifer Hollyday.

Son personnage était très apprécié et il a été invité à participer à la troisième édition du programme « All Stars ».