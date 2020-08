Les Red Hot Chili Peppers ont confirmé la mort de Jack Sherman. Le musicien Jack Sherman est décédé à l’âge de 64 ans de causes encore inconnues. Les Red Hot Chili Peppers ont pleuré la perte d’un de leurs guitaristes au début du groupe.

Le groupe californien populaire a annoncé la mort de Jack Sherman vendredi soir avec un post sur Instagram qui a déjà eu plus de 100000 « j’aime ».

«Nous, membres de la famille RHCP, souhaitons à Jack Sherman de naviguer en douceur vers les mondes au-delà, car il est déjà décédé. Jack a joué sur notre premier album et sur notre première tournée américaine. C’était un gars unique et nous le remercions pour tous les bons, mauvais et entre les moments. La paix sur la plate-forme de boogie », lit-on dans le post, qui était accompagné d’une vieille photo.

Selon le Daily Mail, Jack Sherman a joué sur le premier album éponyme du groupe et a contribué à leurs albums Freaky Styley, Mother’s Milk et The Abbey Road EP.

Jack Sherman a remplacé Hillel Slovaque sur le premier album en 1983 et le Freaky Styley suivant en 1985, mais a été remplacé par le Slovaque avant la sortie de l’album, détaillé 20 Minutes.

Selon le Daily Mail, alors que le travail de Jack Sherman avec les Red Hot Chili Peppers est souvent considéré comme essentiel par les fans, il n’a pas été pris en compte lorsque le groupe a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2012.