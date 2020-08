Wikipédia

Des agents du FBI ont arrêté la représentante de Porto Rico, María Milagros Charbonier, pour son lien présumé avec une théorie de conspiration à long terme visant à frauder le gouvernement par des moyens de corruption, de vol, de pots-de-vin et de blanchiment d’argent.

Un grand jury fédéral du district de Porto Rico a renvoyé un acte d’accusation de 13 chefs d’accusation contre Mme Charbonier, ainsi que son mari Orland Montes-Rivera, leur fils Orland Gabriel Montes-Charbonier et son assistante Frances Acevedo-Ceballos pour leur participation présumée à La Conspiration.

Le procureur américain Stephen Muldrow a déclaré que le stratagème impliquait que Mme Charbonier aurait reçu quelque 100 000 dollars de pots-de-vin et de pots-de-vin après avoir augmenté le salaire de son assistante. Son salaire passait de 800 $ à près de 3 000 $ toutes les deux semaines, et elle recevait alors environ 1 000 $ à 1 500 $ en retour de chaque chèque de paie.

« Ce n’était pas très compliqué », a déclaré M. Muldrow à propos du stratagème présumé, qui s’est déroulé de 2017 à 2020.

Mme Charbonier n’aurait gonflé le salaire de son assistante qu’après avoir accepté le programme de pots-de-vin. Ce pot-de-vin a été payé par divers moyens, y compris directement à Mme Charbonier, à son mari ou à son fils.

Tous les quatre ont été accusés d’un chef d’accusation chacun de complot et de vol de fonds fédéraux, de corruption et de pots-de-vin à l’aide de fonds fédéraux et de fraude électronique. Mme Charbonier et sa famille ont également été accusées de blanchiment d’argent.

Elle a également été accusée d’entrave à la justice pour avoir prétendument détruit des données sur son téléphone portable. L’acte d’accusation déclarait que Mme Charbonier « avait supprimé presque tout le journal des appels, presque tous les messages WhatsApp et presque tous les iMessages » sur son téléphone une fois qu’elle avait appris qu’il y avait une enquête sur son bureau.

« La législatrice portoricaine María Milagros Charbonier-Laureano, sa famille et ses associés auraient mené un stratagème effronté pour frauder le Commonwealth de Porto Rico par la corruption, les pots-de-vin, le vol et la fraude », a déclaré le procureur général adjoint par intérim Brian C Rabbitt du Division criminelle du ministère de la Justice. « Lorsque les élus trahissent la confiance du peuple pour s’enrichir aux dépens du public, le ministère de la Justice les tiendra responsables. »

Mme Charbonier est l’un des législateurs les plus conservateurs de Porto Rico et a été élue pour la première fois à la Chambre des représentants du pays en 2012.

Sa carrière en politique est controversée, car elle est plus conservatrice sur les questions relatives aux droits des LGBTQ, à la légalisation de la marijuana et à d’autres politiques plus progressistes.

Dans le cadre de ses initiatives anti-LGBTQ, elle a tenté de bloquer le mariage homosexuel par le biais de la Cour suprême en affirmant que la décision des États-Unis de 2016 ne s’appliquait pas à Porto Rico. La Cour suprême de Porto Rico a rejeté sa demande.

Mme Charbonier est représentante depuis 2012, mais elle a perdu aux élections primaires de dimanche.

La politicienne devait comparaître devant le tribunal plus tard lundi pour répondre à l’acte d’accusation de 13 chefs d’accusation contre elle.