Les personnes les plus pauvres aux États-Unis ont tendance à avoir moins accès à des aliments nutritifs que les riches. Mesurer les dimensions du problème peut être délicat car la recherche sur l’alimentation dépend souvent d’enquêtes inexactes et nécessite de contacter des centaines, voire des milliers de personnes.

Une étude publiée le 3 août dans les Proceedings of the National Academy of Sciences USA rapporte une approche peu orthodoxe pour évaluer plus facilement comment la consommation de viande et de plantes varie entre les communautés de statut socio-économique différent – et, potentiellement, comment les habitudes alimentaires changent avec le temps.

Plus précisément, pour examiner comment les gens consomment leurs protéines, les auteurs ont collecté des cheveux jetés dans des salons de coiffure et des salons de coiffure. Différents aliments ont différents ratios d’isotopes, ou de variantes d’un élément particulier, qui finissent comme des parties d’acides aminés – – protéine éléments constitutifs de notre corps, y compris nos cheveux.

Les chercheurs ont analysé les ratios isotopiques du carbone et de l’azote dans les échantillons pour déterminer la forme de protéines alimentaires consommées par les personnes et ont comparé leurs résultats avec les données du recensement américain sur le statut socio-économique. En Amérique du Nord, la viande a des ratios carbone et azote très différents de ceux des légumes. Et les rapports de carbone indiquent en outre si la viande consommée provenait d’animaux nourris au maïs ou à l’herbe.L’étude a révélé que dans les zones à statut socio-économique inférieur, les protéines animales nourries au maïs, qui se trouvent souvent dans la restauration rapide, étaient plus courantes que les protéines végétales dans le régime moyen.

Dans toutes les populations, les protéines animales représentaient plus de 55% des régimes alimentaires analysés. Pourtant, dans les populations à faible revenu, ce chiffre a grimpé jusqu’à 75%. La richesse de chaque communauté a été déterminée en examinant le coût de la vie, le revenu moyen du ménage et le prix moyen d’une coupe de cheveux dans un code postal donné.

Les isotopes ont longtemps été examinés pour mesurer l’activité humaine et naturelle. En plus de se pencher sur l’alimentation, le co-auteur de l’étude James Ehleringer, biologiste et chercheur en géophysique à l’Université de l’Utah, a utilisé les ratios isotopiques pour explorer les questions sur l’étiquetage contrefait dans les grains de café, la gestion des pelouses et les restes non identifiés dans des enquêtes médico-légales depuis les années 1990.

Certaines des données de la nouvelle étude remontent à 2008, lorsque Ehleringer a publié un article montrant que les ratios d’isotopes d’hydrogène et d’oxygène dans les cheveux des gens pouvaient être mappés à l’endroit où ils buvaient de l’eau aux États-Unis contigus L’année dernière, il a décidé d’utiliser une partie des les données de cette étude antérieure – ainsi que les recherches récemment rassemblées – pour examiner les régimes alimentaires qui pourraient être déduits en examinant les cheveux.

Ehleringer et le professeur Thure Cerling de l’Université de l’Utah ont mis sur pied une équipe à petit budget composée de collègues universitaires et même certains membres de la famille. L’épouse d’Ehleringer, Edna, ainsi que les enfants d’âge universitaire de Cerling, Claire et Dylan, étaient impatients de faire un road trip. L’équipe a sélectionné au hasard des salons de coiffure et des salons de coiffure dans un code postal particulier. Comme ce fut le cas pour l’étude de 2008, elle a obtenu l’approbation des propriétaires d’entreprise pour retirer les cheveux de leurs ordures. Les chercheurs ont trié ce qu’ils ont recueilli dans chaque magasin en groupes qui, selon eux, pourraient être liés à une personne en particulier. Mais aucune tentative n’a été faite pour identifier un client du salon – et Ehleringer et ses collègues n’ont pas non plus utilisé les coupures de cheveux pour identifier l’âge, le sexe, les déplacements ou l’état de santé d’une personne.

L’équipe s’est finalement retrouvée avec des échantillons de 65 villes du centre et de l’ouest des États-Unis.Elle les a également prises dans 29 codes postaux de la vallée de Salt Lake Valley dans l’Utah pour obtenir un regard intensif sur une zone urbaine. Les rapports isotopiques des cheveux variaient dans une plage quelque peu étroite. Mais il était toujours possible de les corréler avec le coût de la vie dans des codes postaux spécifiques, permettant de constater que les zones à faible revenu consommaient plus de viande. (Des recherches antérieures avaient établi des valeurs isotopiques qui pourraient être utilisées pour identifier les régimes alimentaires allant du végétalien à celui riche en viande.)

Une surprise est survenue lorsque les enquêteurs ont réalisé que les niveaux d’isotopes de carbone dans les échantillons de la vallée de Salt Lake City pouvaient être liés aux prix d’une coupe de cheveux, en fonction du niveau socio-économique d’un code postal. Ils ont également calculé les tendances de l’indice de masse corporelle pour certains codes postaux et ont constaté que les ratios isotopiques étaient liés à des taux d’obésité plus élevés dans les zones à faible revenu.

Bien qu’il ne soit pas un expert en nutrition, Ehleringer souligne la recherche liant la consommation de viande à des conséquences négatives sur la santé. Il espère que l’utilisation des rejets des salons de coiffure et des salons de coiffure fournira aux experts dans le domaine un moyen peu coûteux d’étudier les régimes alimentaires à grande échelle. «Notre approche facile à utiliser des« isotopes stables dans les cheveux »fournit un moyen pour les évaluations communautaires qui sont libres des approches basées sur des enquêtes plus typiques», dit Ehleringer. «Nous espérons que la communauté de la santé envisagera ce type d’évaluation [its] efforts pour obtenir à grande échelle [dietary] motifs. Le coût de l’analyse est inférieur à 10 USD par personne, ce qui le rend abordable. »

Certaines données récentes suggèrent que la viande rouge et les graisses saturées qui l’accompagnent peuvent ne pas être aussi nocives qu’on le pensait auparavant. Mais de nombreuses études associent les aliments d’origine animale – en particulier les viandes transformées telles que les hot dogs, le bacon, le bologne et le salami – à divers risques pour la santé.

La question de l’accès contribue au problème, affirment Ehleringer et de nombreux experts de la santé. Les parcs d’engraissement industriels massifs, ou «opérations d’alimentation animale concentrées», ont rendu les protéines bon marché beaucoup plus disponibles aux États-Unis – une tendance qui diffère de celle d’autres pays. «Au Brésil, ce sont les personnes les plus favorisées économiquement qui ont un meilleur accès à la viande», souligne Ehleringer. (Il était co-auteur d’une étude de cette année qui a examiné les rapports isotopiques dans les coupures d’ongles de Brésiliens pour déterminer ce qu’il y avait dans leur alimentation.)

Qi Sun, professeur de nutrition et d’épidémiologie à l’Université Harvard, affirme que cette étude est une contribution importante au domaine des déterminants socio-économiques de la qualité de l’alimentation. Des recherches comme celles d’Ehleringer, espère-t-il, devraient encourager le gouvernement américain à adopter des stratégies pour améliorer l’accessibilité et la disponibilité d’aliments sains dans les populations les plus pauvres. « Ce L’étude peut aider les décideurs à allouer des ressources aux communautés défavorisées sur le plan socio-économique non seulement pour la diffusion de l’information, mais aussi pour aider à réduire éventuellement leur consommation d’animaux », explique Sun.

Pour la première fois depuis des décennies, la production mondiale de viande est en baisse, tout comme la consommation de viande aux États-Unis. Mais Sun affirme que trop de viande rouge est encore consommée. Il est cependant encouragé par l’exploration par l’industrie alimentaire des substituts de viande à base de plantes, y compris l’Impossible Burger et Beyond Burger. Les viandes rouges telles que le bœuf, l’agneau et le porc, ainsi que les viandes transformées, selon Sun, ne devraient jouer que peu ou pas de rôle dans une alimentation saine, car l’obésité est si répandue et est associée au diabète, aux maladies cardiaques et à la mortalité précoce.

Cerling dit que l’intention des chercheurs était d’utiliser les outils dont ils disposaient pour lutter contre la mauvaise nutrition aux États-Unis. «Un meilleur accès à l’information est nécessaire», dit-il. «Et nous espérons que notre étude fournira des informations supplémentaires afin que les décideurs politiques puissent porter un jugement éclairé.»