En 2006, un californien de 26 ans, Uriah Courtney, a été condamné à la prison à vie pour enlèvement et viol, alors qu’il avait un alibi pour l’époque où les crimes ont été commis.

«Et il y avait deux témoins. Ils ont vu une file d’attente au poste de police et ils ont tous deux identifié la même personne. Et il a été condamné, entièrement sur la base de ces deux témoignages oculaires.

Tom Albright, neuroscientifique du Salk Institute for Biological Studies. Il dit que des années plus tard, le California Innocence Project s’est penché sur l’affaire.

«Et il s’avère que l’ADN qui a été trouvé sur la scène du crime n’était pas l’ADN d’Uriah Courtney.»

Après huit ans derrière les barreaux, Courtney a été libérée. Mais son le cas n’est pas unique.

«Il y a maintenant des centaines de cas dans lesquels des individus ont été disculpés sur la base de cette analyse ADN post-condamnation.»

La plupart de ces innocents ont été envoyés en prison parce que des témoins les ont mal identifiés.

«Quelqu’un les a choisis dans une file et cette information a été prise au sérieux par la police. Et le jury l’a cru.

Pourquoi les témoins se trompent-ils parfois? Albright explique que notre mémoire pour les événements visuels est notoirement imparfaite.

«Si quelqu’un nous dit qu’il a vu quelque chose, nous pensons que cela doit être vrai. Ils l’ont vu de leurs propres yeux.

Les files d’attente montrent généralement aux témoins des photos de six visages – cinq personnes innocentes et un des suspects.

«Le témoin oculaire est simplement invité à identifier toute personne dont il se souvient sur la scène du crime.»

Mais le simple fait de leur faire choisir leur premier choix ne tient pas compte du fait que le témoin se souvient bien de ce visage. Ce problème peut entraîner des erreurs.

L’équipe d’Albright pense qu’il existe un meilleur moyen: en puisant dans la force de la mémoire du témoin. Dans une expérience, ils ont demandé à des volontaires de regarder un extrait d’une scène de crime macabre d’un obscur film hollywoodien.

Le lendemain, ces «témoins» du sujet de l’étude ont vu une file de six personnes qui ne montraient que deux visages à la fois. Pensez à un examen de la vue: mieux maintenant – ou maintenant?

«Donc sur chaque paire, le témoin votera pour l’un ou l’autre des visages: lequel ressemble le plus à la personne dont vous vous souvenez de la scène du crime? Nous totalisons ensuite ce vote. Et le visage qui a le plus grand nombre de voix est le gagnant. »

Par rapport aux techniques de programmation traditionnelles, la méthode des deux visages à la fois a conduit à une identification moins biaisée et plus précise de l’auteur fictif.

«Les gens sont bien meilleurs pour porter des jugements relatifs qu’ils ne le sont pour porter des jugements absolus.»

L’étude est dans la revue Nature Communications. [[Sergei Gepshtein et al., A perceptual scaling approach to eyewitness identification]

Les chercheurs pensent que leur approche des files d’attente a le potentiel de réduire les condamnations injustifiées, ce qui se traduit par plus de justice pour tous.

—Susanne Bard

[The above text is a transcript of this podcast.]