L’horloge indiquait 18 h 07 min 56 s (heure locale), le 4 août, lorsque trois petits et sa nounou regarda par la fenêtre de sa chambre, la fumée du premier explosion s’est produit dans le port de Beyrouth, sans imaginer qu’il y en aurait une seconde qui les affecterait.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo du moment d’angoisse que les enfants et la femme ont vécu a circulé, lorsqu’ils ont été frappés par l’onde de choc de la détonation de 3000 tonnes de nitrate d’ammonium, qui a atteint un rayon de 10 kilomètres.

Dans l’enregistrement, l’un des enfants est observé debout devant une immense vitre et la nounou assise dans un fauteuil, avec un bébé dans ses bras et un autre petit à ses côtés, qui a regardé avec étonnement la première explosion survenue mardi.

Puis le mineur devant la fenêtre fait un pas en arrière, apparemment après avoir vu la deuxième explosion, qui a fait 150 morts et plus de 5 000 blessés; quelques secondes plus tard, l’onde de choc heurte le verre, provoquant une détonation qui a envoyé les quatre au sol.

Lors de l’explosion, la femme parvient à couvrir les deux enfants qui étaient avec elle, tandis que le troisième serre la tête en pleurant, à cause de la dimension de ce qui s’est passé. À la fin de la vidéo, les quatre quittent la pièce, pour se mettre en sécurité.

Les autorités libanaises détiennent 16 personnes assignées à résidence, dont le directeur du port de Beyrouth, Hasan Koraytem, ​​pour l’enquête ouverte après la explosion Mardi d’environ 3 mille tonnes de nitrate d’amiante qui ont fait plus de 150 morts à ce jour.

Une source militaire qui a demandé l’anonymat a déclaré à . qu’il y avait 16 arrêtés, mais qu’un « nombre beaucoup plus grand » de personnes fait l’objet d’une enquête pour déterminer les responsabilités de la tragédie.

Le gouvernement attribue l’explosion, qui a frappé la capitale libanaise mardi après-midi, à la déflagration d’une charge de nitrate d’ammonium, qui avait été stocké dans le port pendant six ans.

L’explosion a causé d’importants dégâts matériels, laissant entre 200 000 et 250 000 personnes sans abri et des pertes matérielles comprises entre 3 et 3,5 milliards de dollars, selon le gouvernorat de la capitale libanaise.

Le gouvernement libanais a ordonné, mercredi, aux autorités compétentes d’arrêter à leur domicile toutes les personnes impliquées dans la garde de la charge d’engrais qui a volé dans les airs.

L’ordre est venu après la déclaration de l’état d’urgence à Beyrouth pendant quinze jours et en vertu de la loi sur la défense nationale ordonnant les arrestations à l’autorité militaire.

L’instruction inclut toute personne responsable du stockage du nitrate et de sa garde de juin 2014 à août 2020.

Le ministre de la Santé Hamad Hasan a porté le nombre de morts à 154 aujourd’hui à la suite de l’explosion qui a frappé le port de Beyrouth mardi dernier et a déclaré que 120 des blessés sont dans un état grave et au moins 20 pour cent des 5 mille blessés ont dû être hospitalisés.

154 morts, plus de 5000 blessés, dont 120 sont dans un état critique et quelque 300000 personnes, soit plus de 12% de la population de la capitale libanaise, ne peuvent rentrer chez elles en raison de l'explosion

