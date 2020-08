LOS ANGELES (AP) – Les pompiers ont eu du mal à contenir trois incendies de forêt près de Los Angeles samedi alors que les prévisionnistes ont averti que le risque de nouveaux incendies était élevé avec des températures qui devraient grimper et des niveaux d’humidité chuter à travers la Californie.

Dans le nord de la Californie, le National Weather Service a averti les intervenants de se méfier d’une tornade d’incendie rare.

Un énorme incendie de forêt qui a provoqué des évacuations au nord de Los Angeles a éclaté vers midi, envoyant un nuage de fumée alors qu’il se dirigeait vers des broussailles épaisses et sèches dans la forêt nationale d’Angeles. Bien qu’il brûlait dans les terres forestières, les ordres d’évacuation sont restés en vigueur pour l’ouest de la vallée d’Antelope car des vents irréguliers dans les prévisions pourraient pousser le feu vers les maisons, a déclaré le porte-parole des incendies Jake Miller.

Les équipes de pompiers ont réussi à arrêter le mouvement du feu vers le sol du désert lorsqu’il s’est déclenché vendredi après-midi. Dans un moment dramatique, plusieurs pompiers ont couru vers la sécurité lorsqu’un taureau longhorn qui s’échappait apparemment de l’incendie les a chargés.

L’incendie du lac n’était que 12% contenu samedi matin, et après avoir menacé plus de 5400 maisons, il avait carbonisé plus de 23 miles carrés (59,5 kilomètres carrés) de broussailles et d’arbres. Les responsables des incendies ont déclaré que 21 bâtiments avaient été détruits, dont au moins cinq maisons.

Les pompiers se débattaient sur un terrain escarpé et accidenté au milieu de températures torrides. Le Service météorologique national a averti que les températures pourraient atteindre 111 degrés (44 Celsius) dans la vallée de l’Antelope samedi, et des vents avec rafales de 15 à 20 mi / h (24 à 32 km / h) étaient attendus plus tard dans l’après-midi.

« En plus de cela, nous avons une masse d’air très instable au-dessus du feu du lac qui va permettre le développement d’un pyrocumulus (nuage) plus tard dans la journée, ce qui créera un comportement de feu extrême », a déclaré le météorologue Matt Mehle.

De nombreuses régions de l’État ont connu une chaleur record tout au long du week-end, avec des températures à trois chiffres et un air insalubre prévus pour de nombreuses régions de l’État. Il y avait également une chance que des orages isolés aggravent la menace d’incendie en créant des éclairs secs et de forts courants descendants, ont déclaré les responsables des pompiers.

Au nord du lac Tahoe, l’incendie de Loyalton a brûlé 80 kilomètres carrés à l’est de Reno, au Nevada. Les responsables du service météorologique ont déclaré que l’incendie présentait un comportement extrême, tel que des rafales de vent et de la fumée, semblable à un incendie mortel du nord de la Californie qui a détruit plus de 1000 maisons et tué 8 personnes. Cet incendie était contenu à seulement 5% samedi soir.

Il n’y avait pas non plus de confinement d’un incendie qui noircissait les contreforts au-dessus de la banlieue d’Azusa à Los Angeles. Il a parcouru 5,96 kilomètres carrés de broussailles jeudi et s’éloignait des maisons. Les ordres d’évacuation émis aux résidents ont été levés tôt vendredi.

La police d’Azusa a déclaré qu’elle recherchait un sans-abri soupçonné d’avoir allumé le feu. Il a été identifié comme étant Osmin Palencia, 36 ans, et il vivait pour la dernière fois dans un campement au bord de la rivière près du site où l’incendie s’est déclaré.

La police a déclaré que Palencia était considérée comme violente et a exhorté les gens à faire preuve de prudence s’ils le voyaient.

Un autre incendie s’est dangereusement rapproché d’un quartier de la ville de Corona, à l’est de Los Angeles, avant que les équipages ne le contrôlent. Et un incendie dans le nord de la Californie dans la communauté de Sloughhouse, près de Sacramento, a brûlé environ 500 acres (202 hectares) avant que les pompiers arrêtent sa propagation.