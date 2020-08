Des Américains du Maine au Texas ont récemment rapporté avoir reçu des colis mystérieux envoyés de Chine. Souvent étiquetés comme des bijoux, les colis contiennent plutôt des sacs en plastique transparent avec des graines inconnues de différentes formes, tailles et couleurs. Le département américain de l’Agriculture et les agences agricoles d’État exhortent les gens à ne pas planter – ni même jeter – ces organismes. Au lieu de cela, ils veulent que les destinataires leur envoient les graines pour enquête.

La semaine dernière, un responsable du programme de protection et de quarantaine des végétaux du Service d’inspection de la santé animale et végétale de l’USDA (APHIS) a déclaré que jusqu’à présent, l’agence a «identifié 14 espèces différentes de graines, dont la moutarde, le chou, la gloire du matin et certaines des herbes. —Comme la menthe, la sauge, le romarin, la lavande — et d’autres graines, comme l’hibiscus et les roses. Et dans un communiqué de presse, l’APHIS a déclaré qu’il « n’avait aucune preuve indiquant qu’il s’agissait d’autre chose qu’une » escroquerie au brossage « où les gens reçoivent des articles non sollicités d’un vendeur qui publie ensuite de faux avis clients pour augmenter les ventes. » (Pour que quelqu’un puisse laisser un avis, un envoi réel doit être enregistré dans un système de vente au détail tel qu’Etsy.)

Mais Laura Meyerson, biologiste des invasions à l’Université du Rhode Island, dit qu’il y a toujours lieu de s’inquiéter. Elle étudie les plantes envahissantes depuis qu’elle est étudiante diplômée à l’Université de Yale, où elle a été invitée par un professeur expliquant comment les phragmites – les roseaux communs – envahissent les habitats des rats musqués et détruisent les maisons des animaux sur la rivière Quinnipiac. Dans le même temps, elle s’est intéressée à la politique scientifique, ce qui l’a finalement amenée à siéger au Comité consultatif sur les espèces envahissantes du ministère de l’Intérieur de 2016 jusqu’à la désactivation du comité en 2019. Scientific American s’est entretenu avec Meyerson des raisons pour lesquelles ce mystère de semences est préoccupant, les dangers potentiels des plantes envahissantes et les contrôles en place pour les arrêter.

[An edited transcript of the interview follows.]

Quelles sont certaines des méthodes que l’USDA pourrait utiliser pour identifier les semences?

Ils peuvent avoir effectué une identification morphologique, basée sur la forme et la taille, et cetera. Et puis ils peuvent également effectuer des analyses génétiques.

Ce que vous recherchez, c’est une graine d’une taille particulière, d’un poids particulier et de caractéristiques particulières – couleur et forme. Il peut avoir différentes caractéristiques physiques qui le rendent typique d’une espèce particulière. Il peut avoir de petits éperons qui l’aident à s’accrocher à la fourrure animale, de sorte qu’il soit transporté. Vous recherchez donc toutes ces sortes de caractéristiques physiques typiques d’une espèce.

[The genetic analysis is done] un peu comme toute étude génétique. Vous entrez, vous extrayez l’ADN et vous séquencez un échantillon. Et puis, sur la base des enregistrements génétiques, vous exécutez les séquences que vous obtenez contre GenBank [a publicly available DNA sequence database] et obtenez une identification positive ou contre des séquences dans votre propre base de données.

L’autre méthode, bien sûr, est de faire pousser la graine – ce qui est exactement ce [the USDA is] dire au public de ne pas faire. Mais l’USDA peut le faire pour un certain nombre de raisons – juste pour voir s’il y a quelque chose d’inhabituel à leur sujet. Il peut souhaiter collecter l’ADN du tissu végétal vert, qui peut parfois être plus facile à séquencer.

L’extérieur de l’un des paquets de semences non sollicitées. Crédit: USDA

L’USDA a jusqu’à présent identifié les graines par leurs noms communs. Quel est le souci de ne pas être plus précis?

Parce que différentes espèces se comporteront très différemment. Vous pourriez avoir deux espèces dans la même famille – même dans le même genre – et une pourrait être envahissante et une pourrait ne pas l’être. Ce genre de spécificité taxonomique est très, très important. Par exemple, dans la famille de la moutarde, la moutarde à l’ail (Alliaria petiolata) est très invasive.

Que se passerait-il si les gens plantaient l’une de ces graines?

Nous ne savons pas, car nous ne savons pas ce qu’ils sont. Cela signifie que nous ne savons pas s’ils seront dangereux ou non. Serait-ce des graines génétiquement modifiées? Peut-être. C’est peut-être quelque chose que nous ne voulons pas rejeter dans l’environnement. Parce qu’une fois que vous l’avez libéré, il peut se propager à d’autres plantes si elles se croisent [breeding between two plants that are unrelated], et il pourrait y avoir partage de matériel génétique, ce qui pourrait ne pas être souhaitable. Si vous voulez devenir vraiment paranoïaque, vous pouvez penser à une sorte de graines génétiquement modifiées qui ont un forçage génétique [a genetic engineering technique that guarantees a specific gene will be passed on to offspring] en eux pour avoir une fin particulière.

De plus, lorsque nous transportons des espèces d’un endroit à un autre, en général, elles ne viennent pas seules. Il est possible que lorsque cette plante a été importée, elle ait emporté avec elle des virus ou d’autres agents pathogènes qui pourraient être nocifs. C’est vraiment une question de biosécurité, qu’un préjudice soit intentionnel ou non. Même s’il ne s’agit que d’un de ces schémas de brossage, comme cela a été suggéré, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de dommage potentiel.

Pourquoi l’USDA dit-elle aux gens de ne pas jeter les graines?

Vos déchets peuvent théoriquement être transportés dans une décharge quelque part. Cela pourrait finir par germer et naturaliser ces graines, puis devenir envahissantes. Il est possible que quelqu’un fouille votre poubelle et les trouve, les prenne et les plante. C’est l’occasion pour ces graines d’être lancées, et c’est pourquoi ils disent: «Ne faites pas ça».

La deuxième chose est que l’USDA veut vraiment ces paquets – parce qu’ils lui donnent la possibilité d’avoir un plus grand échantillon de ce qui existe. Et ils sont aussi des preuves. Ils ont besoin que le public coopère de cette manière pour aider à comprendre ce qui se passe et s’assurer qu’il n’y a pas de mal.

Quelle est la différence entre devenir naturalisé et devenir invasif?

Donc, vous avez une espèce indigène – évolutive originaire d’un lieu. Et puis vous avez des espèces qui ne sont pas indigènes. Les espèces naturalisées sont des espèces non indigènes qui sont introduites et capables de s’auto-entretenir et même de se propager. Et puis les espèces envahissantes sont des espèces naturalisées qui ont des taux de propagation élevés et causent des dommages. La définition fédérale aux États-Unis des espèces envahissantes est les plantes, les animaux et les agents pathogènes non indigènes qui nuisent à l’économie, à l’environnement et à la santé humaine.

Les tulipes ont été introduites aux États-Unis depuis la Hollande. C’étaient des espèces non indigènes. Mais les tulipes ne courent pas partout et ne prennent pas le contrôle de l’Amérique du Nord. Donc, ils ne sont pas envahissants; ils sont simplement non natifs.

Existe-t-il un moyen d’éradiquer une espèce envahissante une fois qu’elle est établie?

Souvent, la réponse est non, malheureusement. De très nombreuses espèces sont introduites aux États-Unis. Des dizaines de milliers de plantes ont été introduites dans ce pays. Maintenant, tous ne sont pas invasifs. Mais il y en a assez pour que nous dépensions chaque année 20 ou 30 milliards de dollars pour les gérer.

Il y a quelques réussites: nous utilisons des agents de lutte biologique pour aider à minimiser les espèces envahissantes. Mais vraiment se débarrasser de quelque chose une fois qu’il a été introduit est difficile à moins que vous ne soyez vraiment sur la balle et que vous y arriviez ou que vous ayez de la chance.

Comment fonctionne le processus de contrôle biologique à nos frontières?

Il y a des agents d’inspection dans les aéroports et les ports maritimes. Ils font de leur mieux, mais le volume des marchandises qui entrent dans ce pays est tout simplement énorme. Nous n’avons pas assez d’agents d’inspection aux frontières pour attraper toutes ces choses. Cela dit, il y a un énorme mouvement vers le développement de technologies pour aider à la détection des espèces envahissantes.

Y a-t-il des espèces végétales envahissantes notables qui sont arrivées récemment aux États-Unis?

Berce du Caucase. Cette plante est si méchante. C’est vraiment envahissant. C’est cette plante qui produit un produit chimique qui brûle votre peau et peut même vous aveugler.