le les grèves se produisent dans Biélorussie, et la mauvaise nouvelle pour le président Alesksándr Lukashenko est qu’elles se sont étendues aux entreprises publiques dont les travailleurs sont supposés loyaux envers le gouvernement actuel du pays. En effet, lors d’une visite dans l’une de ces usines, le président a été hué par les participants à l’acte, une image inhabituelle pour un homme qui a dirigé la petite ancienne république soviétique d’une main de fer pendant plus d’un quart de siècle. En contrepoint, Svetlana Tikhonóvskaya, méprisé par les autorités biélorusses en tant que femme sans expérience politique, elle a fait un pas en avant et dans un nouveau message vidéo, il s’est offert comme « leader national » pour piloter le pays pendant la période de transition.

La visite matinale du dirigeant biélorusse à l’usine de tracteurs de Minsk, propriété de l’État, a fini par devenir une pilule amère pour l’actuel chef de l’État. « Ils n’accompliront rien s’ils sont pressés», a-t-il averti. Au cours de son discours, il a énuméré certaines concessions qui, compte tenu de la vitesse à laquelle les événements évoluent, pourraient même sembler dépassées. Loukachenko a offert une une réforme confuse de la Constitutionet remettre le pouvoir après le référendum correspondant. Bien sûr, il a de nouveau refusé de répéter les élections. «À moins que vous ne me tuiez, il n’y aura pas (d’autres) élections», a-t-il craqué.

Huées bruyantes

Au cours de son discours, il a été interrompu par des huées à plusieurs reprises, comme le rapporte le site Internet russe indépendant Meduza. Des cris de « nyet! » Ont été entendus du public. (Non!) Quand il a affirmé que les ouvriers le soutenaient, et des cris de « mensonges » au moment où il a assuré que seuls quelques ouvriers soutenaient la grève. A plusieurs reprises, le mot «allez!» Pouvait être entendu..

Un Loukachenko indigné est accueilli par des cris de « ujodi! » (s’en aller) lors d’une visite dans une usine de machinerie lourde. https://t.co/80EgySy4ub via @YouTube – Marc Marginedas (@marcmarginedas) 17 août 2020

C’est tout le contraire qui se produit avec l’opposition Tikhonóvskaya, contrainte à l’exil dans la Lituanie voisine et dont le profil semble s’accroître au fil des jours et les protestations qu’elle appelle gagnent du terrain. Après la participation réussie à la » marche pour la liberté« , la professeure d’anglais devenue politique s’est proposée comme » la dirigeante nationale « qui pilotera le pays pendant la période de transition, au cours de laquelle elle tente de » calmer le pays, retrouver un rythme normal « , libérer tous les » prisonniers politiques » et préparer la « base législative et les conditions d’organisation » d’autres élections présidentiel.

Adhésions à la grève générale

La cascade d’adhésion à la grève générale déclenchée par l’opposition dans les entreprises publiques, d’une grande importance dans un pays qui, contrairement à ses voisins, a gardé une grande partie de l’économie entre les mains de l’État après l’effondrement de l’URSS, ils diminuent l’autorité restante de Loukachenko. La liste est longue: toutes les mines appartenant à la société Belaruskali dans la ville de Soligorsk, au sud de la capitale, l’usine de tracteurs de Minsk (MZKT), l’usine de tracteurs (MTZ), l’usine automobile biélorusse (BelAZ) …

Le président biélorusse est arrivé au pouvoir en 1994 avec l’intention de stabiliser le marasme économique causé par la désintégration de l’URSS et d’inverser la marche du pays vers une économie de marché, c’est pourquoi on suppose que les travailleurs de toute cette industrie lourde de la propriété de l’État constitue sa base de soutien. De plus, ces entreprises exportent l’essentiel de leur production vers les pays de l’espace post-soviétique et sont en théorie allergiques à un rapprochement avec l’Occident. Une paralysie complète constituerait une grande victoire de l’opposition contre le gouvernement. » Ils ne comprennent que le langage de la force et des dommages économiques; Nous devons leur montrer que nous sommes prêts à l’introduire », a exhorté Maria Moroz, directrice de campagne de Tikhonóvkaya en Lituanie.

La position que prendra finalement la Russie sera cruciale pour le succès ou l’échec de la rébellion. Alekséi Kurtov, président de l’Association russe des consultants politiques et commentateur fréquent des chaînes de Moscou, estime que son pays » ne fera rien tant qu’il n’est pas clair de quel côté« Il parvient à s’imposer. Bien sûr, il prévient que si » le régime tombe « , option qu’il n’exclut pas compte tenu des foules que l’opposition rassemble, le Kremlin devra faire face » à une décision difficile, comme il a dû le faire en Ukraine, en Géorgie ou au Kirghizistan « . , scénarios où des révolutions ont été imposées qui ont renversé l’URSS. Selon le politologue, « ce sera une décision encore plus difficile » que dans les pays susmentionnés, étant donné l’importance de l’Etat biélorusse pour le Kremlin, à la frontière de l’OTAN et de la « fenêtre » de la Russie en Europe.

Le dimanche, le Kremlin a averti qu’il était prêt à « apporter une aide » (militaire) « si nécessaire » au pays voisin «conformément à l’OTSC», l’Organisation du traité de sécurité collective, alliance militaire à laquelle la Russie et la Biélorussie participent depuis 1994.