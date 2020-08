ALEXANDRIA, Virginie – Les procureurs fédéraux ont inculpé 11 membres et associés présumés du gang de rue MS-13 de trafic sexuel et d’autres charges après avoir déclaré qu’un fugitif de 13 ans avait été battu à plusieurs reprises avec une batte de baseball et forcé à se prostituer dans le nord du pays. Virginie.

Les accusations ont été dévoilées mercredi devant un tribunal fédéral d’Alexandrie. Un affidavit du FBI de 48 pages indique que la jeune fille de 13 ans s’est enfuie d’un foyer de groupe à Fairfax en août 2018 avec un ami de 16 ans qui était lié au MS-13.

Un groupe de travail sur la traite des enfants a retrouvé la jeune fille de 13 ans près de deux mois plus tard dans un appartement à Mount Rainier, dans le Maryland.

La jeune fille, initialement réticente à parler à la police, a finalement déclaré aux autorités qu’elle avait été battue deux fois sur le dos et les jambes 26 fois à deux reprises avec une batte de baseball – une fois en guise d’initiation au gang et une fois en guise de punition pour avoir parlé à son rival. membres de gangs et aurait volé d’autres membres de gangs.

Le procureur américain du district est de la Virginie, G.Zachary Terwilliger s’exprime sur une affaire de trafic sexuel MS-13 lors d’une conférence de presse le mercredi 5 août 2020 devant le palais de justice fédéral d’Alexandria, en Virginie.

La jeune fille a déclaré qu’elle pouvait à peine marcher après les coups et qu’elle souffrait toujours.

L’affidavit déclare que plusieurs membres de gangs ont eu des relations sexuelles avec elle et que le gang l’a prostituée à plusieurs reprises dans le nord de la Virginie et du Maryland.

Robert E. Bornstein, agent spécial par intérim chargé de la division criminelle du bureau extérieur du FBI à Washington, a déclaré dans un communiqué que «le MS-13 est connu pour sa violence et son intimidation, mais les crimes horribles allégués dans cette affaire montrent à quel point leur cruauté et leur dépravation ne connais pas de limites.

Les archives judiciaires indiquent que 10 des accusés ont été arrêtés mercredi et ont comparu pour la première fois, au cours desquels un magistrat a ordonné qu’ils aient des avocats désignés en leur nom et qu’ils soient détenus en attendant une audience de détention prévue vendredi.

Les accusés sont âgés de 20 à 48 ans et vivent tous dans les banlieues du Maryland et de Virginie entourant la capitale nationale.

Le procureur américain du district est de Virginie, G.Zachary Terwilliger, dont le bureau poursuit l’affaire, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que le gang restait répandu dans la région.

Il a déclaré que MS-13, un gang avec des racines au Salvador, était une priorité pour le bureau depuis plus d’une décennie, à l’époque où il traitait des affaires en tant que procureur principal. Il s’est hérissé à la perception que cibler MS-13 est en quelque sorte anti-immigrant, ce qui, selon lui, est le point de vue de certains dirigeants politiques de la région.

«Le groupe qui souffre le plus du MS-13 est notre communauté d’immigrants», a-t-il déclaré. «Combattre le MS-13 n’est pas anti-immigrant. C’est à peu près aussi favorable aux immigrants que possible. »

Il a refusé de commenter le statut d’immigration des 11 accusés, affirmant qu’il s’attendait à ce qu’il soit révélé au tribunal lors de l’audience de détention de jeudi.

Le district oriental de Virginie compte déjà plusieurs cas de MS-13 très médiatisés. Le mois dernier, un acte d’accusation à Alexandrie contre un dirigeant du MS-13 au Salvador, Armando Eliu Melgar Diaz, a été le premier aux États-Unis à porter des accusations de terrorisme contre un dirigeant du MS-13.

Un autre dirigeant présumé du MS-13, Elmer Martinez, doit être condamné à mort l’année prochaine pour enlèvement et meurtre de deux adolescents du nord de la Virginie en 2016.

