Des milliers de personnes sont restées sous ordre d’évacuation dans les régions autour de la baie de San Francisco jeudi alors que des incendies de forêt ont éclaté dans l’État au milieu d’une vague de chaleur fulgurante maintenant dans sa deuxième semaine.

En tout, selon Cal Fire, plus de 50000 habitants de Californie ont évacué à cause d’incendies qui brûlent environ 780 miles carrés à travers l’État. C’est une superficie égale à environ la moitié de la taille du Rhode Island.

Dans tout l’État, jeudi après-midi, des responsables ont déclaré que les incendies avaient détruit 175 structures, y compris des maisons, et menaçaient 50 000 autres. Trente-trois civils et pompiers ont été blessés dans les incendies.

L’un des pires incendies, le féroce incendie du complexe Lightning LNU dans les comtés de Napa et de Sonoma, a plus que doublé de taille de mercredi soir à jeudi matin pour atteindre plus de 190 miles carrés, a déclaré Cal Fire.

L’incendie a brûlé plus de 100 bâtiments, dont certaines maisons, et en menace 25 000 autres. Le complexe Lightning LNU était le plus grand incendie en Californie jeudi, selon Cal Fire.

Dans une alerte lancée juste après 19 heures. Mercredi, le commandant de la base de la Travis Air Force a ordonné une évacuation partielle du «personnel non essentiel à la mission» en raison de l’incendie.

Mercredi après-midi, l’incendie a sauté sur l’Interstate 80, obligeant les responsables de l’autoroute à fermer une section de 8 km d’autoroute.

La Californie est en feu: Que sont les tourbillons de feu, les tornades de feu, les nuages ​​de feu et les incendies de couronne?

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que les pompiers luttent contre 367 incendies de forêt connus à travers la Californie, dont 23 sont considérés comme des incendies majeurs. Sur ces 367 incendies, « la perspective d’une augmentation de ce nombre est très réelle », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mercredi.

Newsom a blâmé « le temps extraordinaire que nous connaissons et tous ces coups de foudre » pour les incendies. Il a déclaré que l’État avait enregistré près de 11 000 coups de foudre en 72 heures.

Jeremy Rahn, un porte-parole de Cal Fire, l’a qualifié de «siège éclair historique».

Bill Nichols, 84 ans, travaille pour sauver sa maison alors que les incendies du LNU Lightning Complex ravagent Vacaville, en Californie, le 19 août 2020. Nichols vit dans la maison depuis 77 ans.

Daniel Berlant, directeur adjoint adjoint de Cal Fire, a déclaré que les incendies étaient « certainement un événement fulgurant historique. La dernière fois que nous avons eu un siège éclair comparable, c’était en 2008. »

Une grande partie de la Californie subit une vague de chaleur étouffante de fin d’été qui a battu plusieurs records ces derniers jours, selon Weather.com.

Des conditions météorologiques de feu élevées et critiques généralisées étaient attendues jeudi dans le centre de la Californie et le Grand Bassin, a déclaré le National Weather Service. Des conditions chaudes, sèches et venteuses sont probables, et des orages secs isolés peuvent également se développer jeudi après-midi.

Les conditions chaudes et sèches devraient se poursuivre au moins pendant le week-end.

Au total, environ 21 millions de personnes étaient sous avertissements de chaleur excessive dans l’Ouest, principalement en Californie, en Arizona et au Nevada.

La chaleur élevée a entraîné des pannes d’électricité le week-end dernier en raison de l’augmentation de la demande d’électricité.

Les incendies avaient brûlé des centaines de milliers d’hectares alors qu’ils traversaient les broussailles, les zones rurales, le pays des canyons et la forêt dense au nord, à l’est et au sud de San Francisco. Des incendies se sont également frayés un chemin à travers la région viticole et la Sierra Nevada.

«Les incendies se propagent dans plusieurs directions et ont un impact sur plusieurs communautés. Une masse d’air extrêmement sèche se déplace sur la zone, apportant des vents violents », a déclaré mercredi soir un communiqué de Cal Fire.

L’incendie qui brûle près de Vacaville a été surnommé l’incendie de Hennessey, mais il y a tellement d’incendies dans la région que les pompiers les ont tous placés sous un seul incident – le complexe LNU Lightning – à des fins de rapport, a déclaré Weather.com.

Un autre grand incendie qui brûle en Californie, un incendie composé de 20 incendies distincts brûlant près de San Jose, a été nommé le SCU Lightning Complex Fire. Le feu est passé de 54 miles carrés à au moins 132 miles carrés. Il est contenu à 5% et menace plus de 1400 structures, selon la branche SCU de Cal Fire.

Dernières nouvelles: Plus de 360 ​​incendies brûlent à travers la Californie. Voici ce que nous savons.

Au sud de San Francisco, dans les comtés de San Mateo et de Santa Cruz, environ 22000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer en raison d’un incendie qui brûle dans un parc boisé dense qui menace les communautés, a déclaré le porte-parole de Cal Fire, Jonathan Cox.

Au moins 20 maisons ont brûlé, ont indiqué les responsables des pompiers.

Les ressources sont limitées, a-t-il déclaré, compte tenu du nombre d’incendies qui brûlent en Californie.

Un hélicoptère combattant un incendie s’est écrasé mercredi à Coalinga, en Californie, tuant le pilote et provoquant un nouveau feu de forêt, qui a ensuite fusionné avec l’incendie de Hills à proximité.

Le département du shérif du comté de Fresno a identifié le pilote d’hélicoptère tué comme étant Michael John Fournier, 52 ans, de Rancho Cucamonga. «C’était un homme incroyable et incroyable et je suis tellement fière d’être sa femme», a déclaré LeAnne Fournier à KNBC-TV.

Un employé du service public Pacific Gas & Electric est décédé alors qu’il aidait les premiers intervenants lors d’un incendie dans la région de Vacaville entre San Francisco et Sacramento, mais les circonstances n’étaient pas claires. L’utilitaire a confirmé le décès mais n’a donné aucun détail, a rapporté KPIX-TV.

California State Parks a annoncé la fermeture totale ou partielle de plus de deux douzaines de parcs, y compris les séquoias de Big Basin dans les montagnes de Santa Cruz, où le siège du parc et d’autres installations ont été endommagés.

