Des milliers de personnes ont été évacuées de certaines parties des Caraïbes et du sud des États-Unis alors que deux tempêtes ont ravagé la région dimanche.

L’ouragan Marco et la tempête tropicale Laura ont provoqué des vents violents et une mer agitée, causant des dégâts dans des régions d’Haïti, de Cuba et de la République dominicaine.

De fortes pluies ont également frappé le territoire américain de Porto Rico.

Marco devrait atterrir dans l’État américain de Louisiane lundi, avec Laura au Texas jeudi.

Les habitants de la Nouvelle-Orléans ont essayé de rendre leurs propriétés à l’épreuve des tempêtes

Mais les prévisionnistes disent que Laura pourrait basculer vers l’est en direction de la Louisiane, et ce pourrait être la première fois dans l’histoire enregistrée que l’État a été frappé par deux ouragans simultanés.

En réponse aux tempêtes, le président américain Donald Trump a publié une déclaration de catastrophe pour la Louisiane, ordonnant une aide fédérale pour coordonner les efforts de secours. Samedi, une déclaration similaire a été faite pour Porto Rico.

Au moins trois personnes ont été tuées en République dominicaine alors que Laura balayait le pays, laissant plus d’un million de personnes sans électricité. Parmi les personnes tuées, un garçon de sept ans est mort avec sa mère après l’effondrement d’un mur dans leur maison. La troisième personne est décédée après qu’un arbre s’est effondré sur une maison.

Cinq autres décès ont été signalés en Haïti, dont celui d’une fillette de 10 ans. La capitale Port-au-Prince, connaît également de graves inondations.

Pendant ce temps à Cuba, de nombreux habitants des régions orientales du pays ont été évacués et logés dans des abris ou des bâtiments plus sûrs sur des terrains plus élevés.

Marco s’est renforcé à un ouragan dimanche, avec des vents soutenus allant jusqu’à 75 mph (120 km / h), et se déplace vers le nord entre Cuba et la péninsule mexicaine du Yucatan.

Laura devrait également devenir un ouragan mercredi, son cours se dirigeant vers le nord-ouest en direction de Houston, la quatrième plus grande ville d’Amérique.

Le National Hurricane Center des États-Unis a averti que des ouragans consécutifs arrivant aux États-Unis quelques jours d’intervalle pourraient entraîner des périodes prolongées de conditions météorologiques dangereuses.

La garde côtière américaine a également émis un avertissement pour le port de la Nouvelle-Orléans et a appelé les navires à planifier l’évacuation de certaines zones.