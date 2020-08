JOSH EDELSON / . via .

Des milliers de résidents californiens étaient sous ordre d’évacuation mercredi alors que des dizaines d’incendies de forêt continuaient de ravager l’État, provoqués par des orages et une vague de chaleur incessante.

Mercredi après-midi, il y avait environ 367 incendies qui faisaient rage à travers la Californie – 23 d’entre eux considérés comme des incendies majeurs – Gov. Gavin Newsom a déclaré lors d’un point de presse. Après que plus de 100 000 habitants ont reçu l’ordre de fuir leurs maisons dans une ville du nord de la Californie, Newsom a déclaré l’état d’urgence et a appelé la Garde nationale de Californie à aider aux efforts de secours.

«Cette saison des incendies a été très active», a déclaré Newsom, appelant mercredi «une autre journée difficile». Il a confirmé que deux feux de foudre brûlaient toujours de manière incontrôlable. «Ce qui s’est passé au cours des 72 dernières heures dans cet État a épuisé nos ressources.»

Newsom a souligné que l’État est prêt à gérer la crise et que les intervenants d’urgence disposent de suffisamment de force et d’équipement pour contenir bientôt les flammes. Il a ajouté que toutes les ressources de lutte contre les incendies étaient utilisées dans tout l’État et que les responsables avaient également demandé un soutien supplémentaire à d’autres États comme l’Arizona, le Nevada et le Texas.

Mercredi, des résidents de plusieurs régions du nord de la Californie, dont Napa, le comté de Sonoma et Santa Cruz, étaient sous des ordres d’évacuation stricts. Le comté de Sonoma a également mis en garde contre une «menace immédiate pour la vie» des incendies en cours alors que les habitants de tout l’État subissent des pannes de courant en raison de la chaleur et des incendies en cours.

Les évacuations forcées mettent à rude épreuve un État déjà assiégé par la pandémie de coronavirus en cours. À ce jour, 11 523 personnes sont mortes et 638 831 autres ont été infectées en Californie – un nombre qui pourrait augmenter car les résidents sont forcés de se rendre dans des centres d’évacuation et des camps de pompiers.

« C’est une période incroyablement émouvante et stressante pour beaucoup d’entre nous qui ont subi de nombreux incendies et catastrophes naturelles au cours des deux dernières années », a déclaré mercredi le shérif du comté de Sonoma, Mark Essick. «Nous réalisons que c’est un point de déclenchement pour de nombreux membres du public et nous vous demandons de vous rendre à votre plan, nous y travaillons tous depuis quelques années, soyez prêts et suivez le plan le moment venu. évacuer. »

À Vacaville, une ville d’environ 100 000 habitants près de Sacramento, les gens ont reçu l’ordre de fuir après que des incendies incontrôlables ont commencé à envahir la région. Les policiers de Vacaville faisaient du porte-à-porte mercredi pour faire sortir les résidents de leurs maisons, et les répartiteurs utilisaient un système 911 inversé pour s’assurer que personne ne soit laissé pour compte. Le quartier est maintenant sous un «drapeau rouge» averti par le National Weather Service – une notification émise lorsque les conditions sont parfaites pour les incendies de forêt.

«Je sors et je vois la grande lueur rouge et orange sur la colline, puis je vois des tonnes de lumière», a déclaré Clayton Jack, 31 ans, un lutteur professionnel qui vit à Vacaville et a été évacué mardi soir au New York Times. «Et puis je vois un tas de voitures de flics qui roulaient dans la rue.

Un porte-parole du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie (Cal Fire) a déclaré mercredi qu’il y avait eu environ 10 846 coups de foudre en Californie au cours des 72 dernières heures, un «siège de foudre historique» qui a provoqué la majorité des incendies. Les responsables disent qu’un groupe d’incendies, connu sous le nom de LNU Lightning Complex Fire, a déjà brûlé 46 225 acres dans les comtés de Vacaville, Sonoma, Lake, Napa et Solano – détruisant près de 50 maisons et laissant derrière lui une couverture de fumée.

Les incendies, qui ont augmenté de plus de 14000 acres pendant la nuit, ont maintenant brûlé une zone plus grande que la taille de Washington, ont déclaré les autorités. Au moins quatre personnes ont été blessées dans les incendies.

Un autre groupe de 20 incendies, surnommé le SCU Lightning Complex Fire, a consommé environ 85000 acres, a déclaré Cal Fire. Ces incendies, qui ont également suscité des ordres d’évacuation, sont situés près de Santa Clara, Alameda, Contra Costa, San Joaquin et Stanislaus. Environ cinq incendies dans la région de San Mateo et de Santa Cruz, nommés le CZU August Lightning Complex, ont brûlé environ 10 000 acres mercredi matin, forçant environ 22 000 personnes à quitter leurs maisons.

Cal Fire a également rapporté mercredi que huit des neuf comtés qui composent la région de la baie combattent désormais des incendies, à l’exception de San Francisco. Un pilote d’hélicoptère affecté à une mission de largage d’eau sur un incendie dans la région de la baie est mort dans un accident mercredi matin.

«Si vous avez un ‘sac à emporter’, faites emballer des affaires, prêtes à l’emploi, si vous ressentez une menace quelconque, prenez cette décision, prenez cette décision de quitter votre domicile, s’il vous plaît, a déclaré le chef adjoint des pompiers de Cal, Sean Kavanaugh. Mercredi. «La dernière chose que nous voulons, c’est que les gens soient pris au piège chez eux et ne puissent pas en sortir.»

Les autorités disent que plus de deux douzaines d’autres incendies qui font rage dans l’État n’ont fait qu’empirer en raison de la vague de chaleur extrême qui a commencé ce week-end. Dans la vallée de la mort en Californie, les habitants ont subi une chaleur record de 130 degrés, la température la plus chaude aux États-Unis depuis plus d’un siècle. Le mercure a atteint 102 degrés à Sacramento mercredi, tandis que les températures à Napa et Vacaville ont grimpé à 98 degrés.

Ces températures élevées, combinées à des conditions arides dans un état souvent en proie à des sécheresses, ont rendu les conditions propices à des incendies provoqués par la foudre. Mercredi matin, près de 45 millions de personnes sur la côte ouest étaient soumises à des avertissements cardiaques excessifs ou à des avis de chaleur.

«Je suis sorti de la maison dans à peu près ce que j’avais», a déclaré Philip Galbraith, 52 ans, au New York Times après que lui et son fils de 20 ans aient fui leur maison pendant la nuit. «J’ai eu mon fils et nous sommes partis.

L’Université d’État de San Jose a déjà pris des mesures pour fermer toutes les classes et réunions en raison d’incendies, car les résidents de la région ont été invités à rester à l’intérieur par le Bay Area Air Quality Management District.

Ouais, c’est l’été et l’été est chaud, mais c’est différent. Ce sont des températures record dans ce qui est généralement l’une des périodes les plus chaudes de l’année de toute façon. Ce sont des conditions dangereuses qui doivent être prises au sérieux pour éviter les maladies liées à la chaleur.https: //t.co/asAP108BNk pic.twitter.com/jch1uVbycp – Service météorologique national (@NWS) 18 août 2020

«Cette décision est basée sur des niveaux de qualité de l’air qui devraient atteindre des niveaux malsains tout au long de la journée et des problèmes de santé déjà aggravés par la pandémie de COVID-19 pour notre communauté SJSU, y compris pour ceux qui sont confrontés à des évacuations en raison d’incendies près de leurs maisons, « Le prévôt de l’État de San Jose et le vice-président principal des affaires académiques Vincent J. Del Casino Jr. ont déclaré dans un communiqué. » Les feux de forêt faisant rage directement à l’est et à l’ouest de San José, nous surveillons la qualité de l’air sur et autour du campus de l’Université d’État de San José. . »

