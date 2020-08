Le Dr Eric Coe a sauté sur l’occasion d’aider à tester un vaccin COVID-19.

À sa demande, sa petite amie, son fils et sa belle-fille aussi. Tous ont reçu des coups de feu la semaine dernière sur un site de recherche clinique dans le centre de la Floride.

«Mon objectif principal en faisant cela était de pouvoir passer plus de temps avec ma famille et mes petits-enfants», a déclaré Coe, notant qu’il ne les a vus qu’à l’extérieur et de loin depuis mars.

«Il y a beaucoup moins de risques à recevoir le vaccin que de contracter le virus», a déclaré Coe, 74 ans, cardiologue à la retraite. «La pire chose qui puisse arriver, c’est si j’obtiens le placebo.»

L’empressement des Coes à offrir leur corps à la science reflète l’intérêt général du public à participer aux essais cliniques cruciaux de stade avancé des deux premiers candidats vaccins COVID aux États-Unis.

Ces essais ont commencé à se dérouler le 27 juillet. Au cours des deux prochains mois, les fabricants de vaccins espèrent recruter 60 000 Américains pour retrousser leurs manches pour tester les deux vaccins, l’un fabriqué par Pfizer et BioNTech, une société allemande, et l’autre par la start-up biotechnologique Moderna . Alors que de petits tests plus tôt cette année ont montré que les préventifs étaient sûrs et ont conduit les participants à développer des anticorps contre le virus, le test final de phase 3 est conçu pour prouver si le vaccin réduit le risque d’infection.

Au milieu d’une pandémie qui aux États-Unis a causé environ 5 millions d’infections et près de 160000 décès tout en décimant l’économie, les essais de vaccins ont suscité beaucoup plus d’intérêt que ce qui est typique pour un essai clinique, ont déclaré les organisateurs.

De plus, les sites de test paient des volontaires jusqu’à 2 000 $ pour terminer l’étude de deux ans.

«Nous ne manquons pas de bénévoles et nous avons des milliers de personnes intéressées à participer», a déclaré le Dr Ella Grach, PDG de M3-Wake Research de Raleigh, en Caroline du Nord, qui mène des essais de vaccins sur six sites.

Paul Evans, président de Velocity Clinical Research à Durham, en Caroline du Nord, a déclaré que son entreprise prévoyait de recruter plus de 10000 volontaires dans sept États pour tester les vaccins COVID. Au moins quatre des sites de Velocity – en Ohio, en Californie et en Oregon – ont déjà commencé à injecter à des volontaires le vaccin Moderna.

«C’était phénoménal», a-t-il déclaré. Le recrutement des patients est l’un des plus grands défis à relever pour mener des essais, mais cette fois, les patients étaient impatients de s’inscrire.

«Je travaille dans cette entreprise depuis 30 ans», a déclaré Evans. «En dehors d’une étude COVID, vous devrez peut-être contacter quatre ou cinq, jusqu’à 10 personnes pour trouver [one person] qui convient. »

D’autres vaccins candidats sont testés à l’étranger et d’autres tests seront lancés aux États-Unis plus tard cette année.

Les personnes de 18 ans et plus peuvent participer aux essais, et Moderna et Pfizer font pression pour inclure les personnes à haut risque telles que les agents de santé, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques telles que le diabète et l’asthme. Les organisateurs cherchent également à recruter des Noirs et des Hispaniques, des groupes durement touchés par le virus.

Les fabricants de vaccins ont conclu des contrats avec des dizaines de sites de recherche clinique à travers le pays. Environ 15 ont commencé à vacciner, et il faudra probablement attendre septembre pour que tous les volontaires reçoivent leur premier vaccin. Les participants recevront une injection de rappel environ un mois plus tard. On leur demande de tenir un journal électronique pour enregistrer les symptômes. Comme le virus est répandu dans tout le pays, les études devraient être en mesure de noter les différences entre les taux d’infection chez ceux qui ont reçu le vaccin et ceux qui ont reçu un placebo.

Les experts gouvernementaux en santé disent espérer savoir si les vaccins fonctionnent d’ici l’automne. Si les essais réussissent, il faudra probablement jusqu’au début de l’année prochaine avant qu’un vaccin puisse obtenir l’approbation fédérale pour commencer une distribution généralisée.

Pour déterminer l’efficacité, la moitié des participants à l’essai recevront le vaccin et l’autre un placebo.

Coe, de Leesburg, en Floride, a déclaré que plusieurs heures après avoir reçu son injection samedi, il avait développé des frissons et était fatigué, des symptômes qui ont duré jusqu’à dimanche après-midi. «Je suis pratiquement certain que je n’ai pas reçu de placebo car une solution saline normale ne ferait pas cela», a-t-il déclaré. Sa belle-fille, Lisa Coe, 46 ans, a déclaré qu’elle n’avait eu aucune réaction autre que des douleurs au site d’injection.

«Nous sommes impatients de recevoir le vaccin et de poursuivre le cours normal de notre vie», a-t-elle déclaré. «Je ne suis pas trop inquiet pour ma propre santé, mais je crains de la transmettre sans le savoir à toute personne à risque.»

Le Dr Bruce Rankin, médecin enquêteur sur les sites de recherche Accel à DeLand, en Floride, où les Coes se sont fait vacciner, a déclaré que plus de 1000 adultes y avaient déjà fait du bénévolat.

Accel recrute sur des sites de médias sociaux tels que Facebook et Instagram. Il présélectionne les volontaires pour s’assurer qu’ils comprennent ce qui est attendu, pour connaître leurs antécédents médicaux de base et obtenir d’autres informations démographiques telles que la race.

«Je pensais que l’opportunité de faire partie de quelque chose comme ça serait très cool», a déclaré Ginny Capiot, 45 ans, de Fayetteville, Caroline du Nord. « Je pense que c’est assez sûr et il n’y avait pas grand chose à perdre. »

Capiot travaille dans le service marketing d’un hôpital, où son diabète l’expose à un risque accru de complications graves du coronavirus.

Sa visite sur le site d’essai la semaine dernière a duré environ trois heures. Après avoir rempli les papiers, les agents de santé ont enregistré sa température et d’autres signes vitaux, lui ont fait passer un test COVID-19 via un prélèvement nasal, puis ont prélevé du sang. Après l’inoculation de Capiot, elle a dû attendre dans une pièce au cas où elle aurait une réaction. Elle n’a pas.

«Mon bras n’est même pas douloureux», a-t-elle déclaré quelques jours après la vaccination.

Les bénévoles de DeLand sont payés jusqu’à 1 200 $ au cours des deux ans d’essai. Les participants aux essais organisés par Velocity recevront chacun 1 962 $ en compensation de temps et de déplacement. Mais Evans a déclaré que beaucoup étaient motivés par l’altruisme.

«Ils comprennent plusieurs choses», dit-il. «Cela doit arriver pour que nous puissions trouver une résolution ou une solution à la pandémie. Ils comprennent également qu’il y a une chance que s’ils reçoivent le vaccin actif et que cela fonctionne, ils en bénéficieront. »

Tout le monde n’est pas ravi de tester le vaccin non prouvé.

Le Dr Atoya Adams, chercheur principal pour AB Clinical Trials, qui teste le vaccin Moderna à Las Vegas, a déclaré que les efforts de recrutement là-bas ont révélé que certaines personnes étaient confuses ou sceptiques. Ils craignaient à tort de pouvoir contracter le COVID-19 du vaccin.

Les vaccins ne contiennent aucun virus vivant. Auparavant, des études plus petites ont montré peu de problèmes de sécurité majeurs.

Adams a passé beaucoup de temps au téléphone, expliquant que le vaccin semble sûr et que des volontaires sont nécessaires pour voir s’il est efficace. «J’ai littéralement dû dire aux patients lors de la présélection, c’est quelque chose que je me sentirais en sécurité de donner à moi-même ou à ma famille», a-t-elle déclaré.

L’Université George Washington de Washington, D.C., espère inscrire 500 personnes sur son site de test et elle a reçu des demandes d’au moins autant de personnes au cours de la première semaine de recrutement.

«Cela a été accablant et cela montre vraiment que tout le monde comprend la nécessité d’un vaccin», a déclaré le Dr David Diemert, professeur de médecine à la GW School of Medicine and Health Sciences.

Pour gagner un groupe ethniquement et racialement diversifié, l’université a contacté les banques alimentaires, les communautés de personnes âgées et les églises à la recherche de bénévoles. Les participants peuvent être payés près de 1 100 $.

Au Mississippi, la clinique Hattiesburg a suscité un vif intérêt parmi les bénévoles potentiels, en particulier parmi le personnel de santé.

«Les personnes qui soignent ces patients COVID ont une peur très saine de cette maladie», a déclaré Rambod Rouhbakhsh, chercheur en chef chez MediSync Clinical Research, dont le site d’essai du vaccin Moderna est le seul au Mississippi.

Il ne s’attend à aucun problème pour atteindre les personnes qui seraient à haut risque de complications du COVID, y compris celles qui sont obèses ou atteintes de diabète ou de maladie cardiaque. «Dans le sud du Mississippi, il y a beaucoup de gens qui correspondent aux catégories à haut risque», dit-il.

KHN (Kaiser Health News) est un service d’information à but non lucratif couvrant les questions de santé. Il s’agit d’un programme éditorialement indépendant de KFF (Kaiser Family Foundation) qui n’est pas affilié à Kaiser Permanente.

