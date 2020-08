Nous passons une grande partie de nos journées à scanner visuellement une zone à la recherche de ce que nous voulons – nos clés ou notre ketchup, par exemple. Pour les scientifiques, la façon dont nous le faisons «offre une fenêtre sur la façon dont notre esprit passe au crible les informations qui arrivent à nos yeux», explique Jason Fischer, neuroscientifique cognitif à l’Université Johns Hopkins. Les recherches antérieures se sont concentrées sur des caractéristiques visuelles facilement apparentes telles que la couleur, la forme et la taille. Mais les propriétés physiques intrinsèques d’un objet – des choses que nous savons par expérience mais que nous ne pouvons pas voir, comme la dureté – entrent également en jeu.

«Vous ne pouvez peut-être pas voir immédiatement qu’une brique est plus lourde qu’une canette de soda et plus dure qu’un morceau de gâteau, mais vous le savez. Et cette connaissance guide la façon dont vous agissez sur une brique par rapport à ces autres objets », explique Fischer, auteur principal d’une nouvelle étude dirigée par l’étudiant diplômé Li Guo. «Nous avons demandé si cette connaissance des propriétés physiques cachées des objets est, en soi, quelque chose que vous pouvez utiliser pour localiser les objets plus rapidement.» L’étude a été publiée en ligne en mai dans le Journal of Experimental Psychology: General.

Les chercheurs ont demandé aux participants à l’étude de choisir l’image d’un élément dans une grille d’autres objets le plus rapidement possible. Chaque grille était contrôlée pour la couleur, la taille et la forme des objets présentés, de sorte que les participants ne pouvaient pas utiliser de repères visuels faciles. Par exemple, quand on leur a demandé de trouver une planche à découper, la grille comprenait également des articles plus doux mais de couleur similaire tels qu’un croissant et un bandage et des articles de forme similaire, parmi lesquels une éponge, un oreiller et un sac en papier.

Les chercheurs «ont découvert que les gens utilisaient automatiquement ce qu’ils savaient sur la dureté d’un objet pour le trouver plus rapidement», explique Fischer. En suivant les mouvements oculaires des participants, l’équipe a constaté que les gens passaient moins de temps à examiner des objets sans dureté correcte. Cela s’est produit même lorsque les participants ont évalué une grille de dessins au trait simplistes en noir et blanc dans lesquels les traits physiques n’étaient que sous-entendus, explique Guo.

«Lorsque je recherche un objet, penser à cet objet invoque une variété d’informations utiles que mon esprit utilisera pour le trouver aussi efficacement que possible», explique Fischer. «C’est une astuce intégrée que vous pouvez utiliser sans vous en rendre compte.»

Vivian C. Paulun, chercheur en vision à l’Université de Giessen en Allemagne, qui n’a pas participé à l’étude, dit que cela montre qu’une propriété haptique (basée sur le toucher) peut influencer l’attention visuelle par association. «Une prochaine étape évidente serait de tester si cet effet peut être reproduit avec d’autres propriétés d’objet mécaniques et non visuelles, telles que la fragilité», observe Paulun. «Cela renforcerait la preuve que les propriétés des objets physiques guident l’attention visuelle.»