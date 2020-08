Après deux semaines de lutte contre le COVID-19, le représentant d’État Randy Fine (R-Palm Bay) a publié sur Facebook qu’il avait besoin de radiographie de ses poumons, car ses symptômes comprenaient désormais une fièvre récurrente et une toux thoracique hackante. Il a fait remarquer que la thérapie à l’hydroxychloroquine qu’il avait suivie s’est avérée inefficace.

«J’ai eu un rhume qui sait combien de fois. Je n’ai jamais eu à faire face à quelque chose comme ça. Et pour ceux qui veulent croire que (l’hydroxychloroquine) est une sorte de solution magique, j’en prends aussi (je ne m’y oppose pas, mais je suis fatigué que les gens prétendent que c’est magique) », écrit-il dans le Publier.

Au moment où les images radiographiques sont revenues montrant des lésions pulmonaires suffisamment graves pour que les médecins aient ordonné à Fine de rester en observation, un débat sur l’hydroxychloroquine a fait rage sur la page Facebook de Fine.

«L’hydroxychloroquine comme indiqué par de nombreux médecins ici et à l’étranger est très efficace. Si on vous avait dit qu’au départ, vous pourriez penser que c’était vraiment magique … »a écrit un utilisateur.

« On l’a donné le jour où mon test est revenu », a répondu Fine. « Désolé d’éclater la bulle magique. »

Un selfie du représentant de l’État républicain Randy Fine depuis son lit d’hôpital au centre médical régional de Holmes le 4 août 2020, où il a été admis pour observation pour COVDI-19.

Plus loin, les internautes ont fait remarquer que Fine ne devait certainement pas prendre le médicament «tel que prescrit» ou suivre le «protocole» (il n’y en a aucun établi par une autorité médicale).

« J’en ai fini », a envoyé un texto fin à FLORIDE AUJOURD’HUI depuis son lit d’hôpital du centre médical régional de Holmes lundi. «Les gens devraient pouvoir l’utiliser s’ils le veulent. Mais les gens devraient arrêter de prétendre que c’est aussi une sorte de potion magique. S’ils ont besoin de preuves, regardez-moi.

Depuis les premiers jours de la pandémie, l’enthousiasme suscité par la possibilité que des médicaments bon marché et largement disponibles puissent être réutilisés pour lutter contre le nouveau coronavirus a suscité une vague de recherches et d’essais cliniques. Mais une étude clinique non révisée par des pairs en France, qui a été largement ridiculisée pour sa méthodologie de mauvaise qualité, y compris l’élimination aléatoire des sujets de test sans explication, et la petite taille de l’échantillon, a vanté l’efficacité de l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique vieux de plusieurs décennies, lorsqu’il est utilisé parallèlement. azithromycine, l’antibiotique couramment vendu sous le nom de Z-Pak.

La ferveur autour d’un possible remède miracle a explosé, alimentée par des rapports anecdotiques selon lesquels des patients se sont soudainement rétablis après avoir pris le médicament. Avant que la science ne puisse valider les résultats de l’étude, le médicament a été saisi par le président Donald Trump qui, avec des alliés tels que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a obtenu de grandes quantités du «remède» non testé aux frais du contribuable.

Un pharmacien montre une bouteille du médicament hydroxychloroquine le 6 avril 2020 à Oakland, en Californie. Le médicament contre le paludisme n’est pas encore officiellement approuvé pour lutter contre le nouveau coronavirus, et les scientifiques disent que des tests supplémentaires sont nécessaires avant qu’il ne soit prouvé sûr et efficace contre COVID-19.

Mais les essais cliniques successifs suivant des méthodes scientifiques standard n’ont pas réussi à reproduire les résultats vantés par les études défectueuses qui ont défendu la thérapie. Le consensus scientifique est qu’il n’y a pas d’impact mesurable de la prise du médicament, seul ou avec d’autres médicaments.

Les autorités sanitaires américaines ont commencé à recommander de ne pas utiliser la thérapie en dehors du cadre contrôlé d’un essai clinique en raison du risque d’effets secondaires indésirables.

Le 22 juillet, la revue très respectée Nature a publié une première étude de ce genre qui a examiné les cellules pulmonaires humaines vivantes et a trouvé définitivement que la chloroquine n’avait aucune propriété antivirale en ce qui concerne le virus qui cause le COVID-19.

L’argument semble réglé.

Puis, la semaine dernière, le président Trump a de nouveau vanté l’hydroxychloroquine après un groupe de médecins se faisant appeler «Médecins de première ligne américains», ont organisé une conférence de presse devant le bâtiment de la Cour suprême à Washington D.C.

Une vidéo de l’un des médecins, Stella Immanuel, affirmant qu’une combinaison d’hydroxychloroquine, d’azithromycine et du supplément nutritionnel de zinc était un remède est rapidement devenue virale. Alors même que les plateformes de médias sociaux essayaient fébrilement de retirer la vidéo pour contenir des allégations fausses et trompeuses, elle a été republiée par le président Trump, de grandes personnalités de droite et Donald Trump Jr.

Une capture d’écran du site Web des Tea Party Patriots montre une vidéo du groupe qui se fait appeler les médecins de première ligne américains s’exprimant plus tôt cette semaine à Washington.

Les informations d’identification du Dr Immanuel ont depuis été examinées de près, ainsi que ses affirmations antérieures selon lesquelles certaines maladies de la vie réelle sont causées par des rapports sexuels avec des démons.

Cela a incité le secrétaire adjoint à la Santé et aux Services sociaux, Adm. Brett Giroir, qui a été nommé au groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche pour coordonner les efforts de test, à dire lors de « Meet the Press » dimanche qu’il était temps de « passer à autre chose » et que le gouvernement ne recommande pas la thérapie.

«Les études les mieux conçues à ce jour, qui ne sont pas anecdotiques, mais sont des études réelles, ont indiqué qu’il ne semble pas y avoir d’effet bénéfique sur l’utilisation de l’hydroxychloroquine», a déclaré Jay Wolfson, expert en politique de santé publique et associé principal. doyen de la faculté de médecine de l’Université de Floride du Sud.

Malgré cela, les croyants au traitement ont persisté.

«Il n’a pas utilisé correctement le HCQ», a déclaré un commentaire sur la page de Randy Fine. «Vous devez prendre du zinc avec l’hydroxychloraquine. (sic) Le zinc est la solution miracle et l’hydroxychloraquine (sic) le transporte pour empêcher la réplication virale. Curieux, avez-vous pris le zinc aussi?

« Ouaip. Désolé d’éclater la bulle magique, »rétorqua Fine.

Un selfie du représentant de l’État républicain Randy Fine depuis son lit d’hôpital au centre médical régional de Holmes le 4 août 2020, où il a été admis pour observation pour COVDI-19.

En fait, Fine a déclaré qu’il avait pris les médicaments sur la recommandation et la prescription de son médecin, et contrairement aux affirmations selon lesquelles le public se serait vu refuser l’accès au médicament, Fine a déclaré qu’il n’avait aucun problème à remplir sa prescription chez CVS.

Certains États ont réduit l’accès facile à l’hydroxychloroquine pour empêcher la thésaurisation qui mettait en danger l’accès des patients atteints de lupus qui ont également besoin du médicament. Mais quiconque a une prescription d’un médecin disposé à le prescrire pour COVID-19, en théorie, y a accès.

Fine a maintenant cessé de répondre aux commentateurs lui demandant s’il suivait la thérapie.

« J’en avais marre de chaque fois que je faisais une mise à jour aux gens en disant que si je prenais juste de l’hydroxychloroquine, je serais guéri par magie, ce qui était particulièrement frustrant parce que je le prenais », a-t-il déclaré à FLORIDA TODAY dans un texte.

« Une grande partie de COVID est devenue politique par opposition à la science », a déclaré Wolfson de l’USF. «Et c’est un vieux problème de la science considérée dans certains cercles sociaux comme étant contraire aux systèmes de croyance.

Qu’il s’agisse de polio ou de variole, Wolfson a déclaré que la résistance à l’expertise scientifique et en santé publique, malgré des campagnes d’information publique concertées, a toujours été un problème.

«Il a fallu suffisamment de temps pour que suffisamment de personnes soient mortes ou aient été touchées par cela, que les individus et les communautés, ainsi que les systèmes politiques et les communautés, agissent. Nous ne sommes là que depuis sept mois dans ce pays.

Ce n’est qu’alors, a déclaré Wolfson, que les murs que les systèmes de croyance des individus ont érigés s’effondreront.

Pour Fine, la situation rappelle la polarisation sur les masques. « C’est comme si les gens ne pouvaient plus accepter de désaccord avec leur point de vue. »

Il convient de noter que Wolfson a été retenu comme témoin expert pour le comté de Hillsborough, qui se bat contre un procès pour abroger leur mandat de masque intenté par le représentant républicain de l’État Anthony Sabatini (R — Howey dans les collines).

Fine, pour sa part, pense qu’il s’agit de personnes qui ont besoin de se sentir réconfortées pendant une période difficile.

« Je pense que certaines personnes s’y accrochent pour gérer psychologiquement leur anxiété face à la maladie. » »a-t-il poursuivi, ajoutant« parce que si une pilule peut la faire disparaître par magie, qui doit s’inquiéter?

