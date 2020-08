Comme toutes les pandémies, cela a commencé petit. Un nouveau coronavirus est apparu au Brésil, passant des chauves-souris aux porcs en passant par les agriculteurs avant de se rendre dans une grande ville avec un aéroport international. De là, des voyageurs infectés l’ont transporté aux États-Unis, au Portugal et en Chine. En 18 mois, le coronavirus s’était propagé dans le monde, 65 millions de personnes étaient mortes et l’économie mondiale était en chute libre.

Ce scénario fictif, baptisé Event 201, s’est déroulé dans un centre de conférence de New York devant un panel d’universitaires, de responsables gouvernementaux et de chefs d’entreprise en octobre dernier. Les personnes présentes ont été ébranlées – ce que voulait Ryan Morhard. Spécialiste de la biosécurité au Forum économique mondial de Genève, en Suisse, Morhard craignait que les dirigeants mondiaux ne prennent pas assez au sérieux la menace d’une pandémie. Il voulait les forcer à faire face au bilan humain et économique potentiellement immense d’une épidémie mondiale. «Nous l’avons appelé Event 201 parce que nous assistons à jusqu’à 200 événements épidémiques par an, et nous savions que, à terme, on provoquerait une pandémie», dit Morhard.

Le moment choisi et le choix d’un coronavirus se sont avérés prémonitoires. À peine deux mois plus tard, la Chine a signalé une mystérieuse épidémie de pneumonie dans la ville de Wuhan – le début de la pandémie de COVID-19 qui a jusqu’à présent tué environ 650000 personnes.

Morhard n’était pas le seul à tirer la sonnette d’alarme. L’événement 201 était l’une des dizaines de simulations et d’évaluations au cours des deux dernières décennies qui ont mis en évidence les risques de pandémie et identifié des lacunes dans la capacité des gouvernements et des organisations du monde entier à réagir.

Les exercices ont anticipé plusieurs échecs qui se sont produits dans la gestion du COVID-19, notamment des interdictions de voyager qui fuient, des pénuries de matériel médical, une désorganisation massive, de la désinformation et une ruée vers les vaccins. Mais les scénarios n’ont pas anticipé certains des problèmes qui ont affecté la riposte à la pandémie, tels que le manque de tests de diagnostic et les dirigeants mondiaux qui rejettent les conseils des spécialistes de la santé publique.

Plus frappant encore, les chercheurs en biosécurité n’ont pas prédit que les États-Unis seraient parmi les pays les plus durement touchés. Au contraire, l’année dernière, les leaders du domaine ont classé les États-Unis en tête de l’indice mondial de sécurité sanitaire, qui a classé 195 pays en termes de degré de préparation à la lutte contre les épidémies, sur la base de plus de 100 facteurs. Le président Donald Trump a même brandi une copie du rapport lors d’un briefing de la Maison Blanche le 27 février, déclarant: « Nous sommes classés numéro un. » Alors qu’il parlait, le SRAS-CoV-2 se propageait déjà sans être détecté à travers le pays.

Maintenant, alors que les cas de COVID-19 aux États-Unis dépassent les 4 millions, avec plus de 150 000 décès, le pays s’est révélé être l’un des plus dysfonctionnels. Morhard et d’autres spécialistes de la biosécurité se demandent ce qui n’a pas fonctionné – pourquoi des dizaines de simulations, d’évaluations et de livres blancs n’ont-ils pas réussi à prédire ou à se défendre contre les faux pas colossaux commis dans la nation la plus riche du monde? En revanche, certains pays qui n’étaient pas classés aussi haut dans les évaluations, comme le Vietnam, ont exécuté des réponses rapides et cohérentes.

Les scénarios contiennent encore des leçons sur la manière de freiner cette pandémie et sur la manière de mieux réagir la prochaine fois. Des pandémies mortelles sont inévitables, déclare Tom Frieden, ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. « Ce qui n’est pas inévitable, c’est que nous continuerons d’être si mal préparés. »

Plus qu’un jeu

Les simulations de pandémie ont commencé à gagner en popularité dans les années 2000. Les spécialistes de la biosécurité et de la santé publique se sont inspirés des exercices de jeux de guerre utilisés par l’armée, dans un effort pour tester les systèmes de santé, voir ce qui pourrait mal tourner et effrayer les décideurs politiques pour qu’ils résolvent les problèmes. Lors de ces tables rondes, des universitaires, des chefs d’entreprise et des représentants du gouvernement ont pris des décisions en temps réel pour faire face à une crise croissante, présentées dans des reportages de type journal télévisé.

Deux premières simulations impliquaient des attaques biologiques, dans lesquelles d’autres pays ont déclenché la variole aux États-Unis. L’Opération Dark Winter, en 2001, et Atlantic Storm, en 2005, ont été orchestrées par des groupes de réflexion sur la biosécurité aux États-Unis et en présence de dirigeants influents, tels que l’ancien chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Gro Harlem Brundtland et Madeleine. Albright, le secrétaire d’État sous l’ancien président Bill Clinton (voir «Jeux sans frontières»).

Au cours de Dark Winter et de la tempête atlantique, les participants ont constaté que les luttes de pouvoir entre les dirigeants fédéraux et les dirigeants des États enlisaient une réponse sanitaire alors que l’épidémie doublait et quadruplait. Les hôpitaux n’ont pas été en mesure de gérer l’afflux de personnes nécessitant des soins et les stocks nationaux de vaccins se sont taris. Tom Inglesby, directeur du Center for Health Security de l’Université Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, qui a aidé à diriger les deux exercices, dit qu’avec le souvenir frais des attaques terroristes et d’anthrax en 2001, ces événements ont encouragé le Congrès américain à acte. Peu de temps après l’exercice Dark Winter, le gouvernement américain s’est engagé à développer un approvisionnement national en vaccins antivariolique. Et en 2006, le Congrès a adopté la loi sur la préparation à la pandémie et à tous les risques, afin d’améliorer les capacités de santé publique et d’intervention médicale du pays en cas d’urgence. Cela comprenait le financement de la recherche sur les infections émergentes.

Un soldat taïwanais désinfecte une rue le 12 mai 2003, dans le quartier de Wanhua à Taipei, où un complexe d’appartements avec environ 140 maisons avait été mis en quarantaine après la mort d’un homme âgé du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Crédits: Patrick Lin .

L’inquiétude au sujet des pandémies augmentait également au niveau international. Peu de temps après que l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) de 2003 s’est propagée dans plus de deux douzaines de pays et a tué 721 personnes en Chine continentale, à Hong Kong et à Taiwan, les 194 États membres de l’OMS ont accepté de renforcer les défenses mondiales contre la santé. menaces à travers un ensemble de règles appelées le Règlement sanitaire international. Celles-ci comprenaient l’engagement des pays à investir dans la préparation à une pandémie et à signaler les flambées à l’OMS afin que les autres pays puissent être vigilants. La réglementation a été mise à l’épreuve en 2009, lorsqu’un virus de la grippe H1N1 aurait tué plus de 100 000 personnes, et à nouveau en 2013, avec la propagation du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Puis est venue la plus grande épidémie de virus Ebola au monde, en 2014-2016, qui a tué environ 11 000 personnes, soit environ la moitié des personnes infectées.

En réponse au battement de tambour des épidémies, les Nations Unies ont chargé une table ronde d’explorer comment le monde pourrait mieux se préparer aux menaces futures. Le rapport de 2016 qui en a résulté a formulé plusieurs recommandations, notamment des investissements dans les vaccins, les traitements et les diagnostics pour les maladies infectieuses émergentes – et la nécessité pour «tous les intervenants concernés» de participer à des simulations de maladies infectieuses.

En janvier 2017, la Banque mondiale et la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle, Washington, ont soutenu une simulation de pandémie lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse – un rassemblement de leaders mondiaux du monde des affaires, de la politique et du monde universitaire. L’exercice a mis en évidence la nécessité d’une meilleure coordination entre les entreprises, les gouvernements et les organisations à but non lucratif en ce qui concerne la gestion des chaînes d’approvisionnement mondiales pour l’équipement médical, les tests de diagnostic, les traitements et les vaccins. Le scénario a coïncidé avec le lancement d’une fondation basée à Oslo pour développer et distribuer des vaccins contre les infections émergentes, appelée Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Il a reçu un financement de la Fondation Gates, de l’association caritative biomédicale britannique Wellcome et de pays comme le Japon et l’Allemagne. Dans le même temps, Morhard et ses collègues ont entrepris de construire un réseau qui coordonnerait la logistique et les réglementations à l’échelle mondiale, telles que celles associées à l’utilisation de nouveaux traitements potentiels, en cas d’épidémie. «Nous y travaillions lorsque cette pandémie a frappé», dit Morhard. « Mais il est devenu clair que toutes les choses sur lesquelles nous avons travaillé ne correspondaient pas à ce dont nous avons besoin. »

Fausse sécurité

Alors que ces efforts mondiaux étaient en cours, Inglesby a estimé que son propre pays ne consacrait pas suffisamment d’attention à la préparation d’une pandémie. Le fait que les États-Unis aient vu relativement peu de décès dus au MERS et à Ebola aurait pu donner aux décideurs un faux sentiment de sécurité, dit-il.

En mai 2018, avec des dirigeants de la Maison Blanche et du Congrès qui n’avaient jamais fait face à une épidémie majeure, Inglesby et ses collègues de l’Université Johns Hopkins ont organisé un exercice à Washington DC appelé Clade X. Il présentait un virus respiratoire qui a été conçu dans un laboratoire. . L’une des premières leçons de cette simulation était que les interdictions de voyager n’ont pas empêché le virus de gagner du terrain. Les infections se propagent rapidement sous le radar car la moitié des personnes infectées présentent peu ou pas de symptômes. Les fournitures médicales ont manqué et les hôpitaux ont été débordés. Les dirigeants fédéraux et d’État ont émis des messages contradictoires. Plus de 20 mois se sont écoulés avant qu’un vaccin ne soit disponible.

Six recommandations principales ont émergé de l’exercice. Celles-ci comprenaient la réduction du temps de production des vaccins et la création d’un «système national de santé publique robuste et hautement compétent, capable de gérer les défis de la riposte à la pandémie». Certains soutiennent cependant que cet accent a été déplacé dans les discussions ultérieures. Jeremy Konyndyk, chercheur principal au Center for Global Development de Washington DC, dit que les membres de la communauté de la biosécurité se sont souvent concentrés sur les vaccins plutôt que sur les carences systémiques complexes du système de santé publique. Ils ont souvent négligé le «milieu de jeu» dans les réponses aux épidémies.

«Nous avons une fin de match solide une fois qu’il y a un vaccin, et nous avons un jeu d’ouverture solide si les pays contiennent une épidémie lorsque le nombre de cas est faible», dit-il. Mais une attention insuffisante est accordée à la mobilisation et à la coordination de suffisamment d’agents de santé et de ressources biomédicales pour tester efficacement les personnes, les traiter, trouver leurs contacts et les mettre en quarantaine. C’est précisément l’énigme dans laquelle se trouvent actuellement les États-Unis.

Clade X et d’autres simulations ont capturé le défi du jeu intermédiaire manquant. Par exemple, dans un exercice mené par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) l’année dernière, surnommé Crimson Contagion, les touristes sont revenus de Chine avec un nouveau virus de la grippe qui s’est installé à Chicago, dans l’Illinois, et a infecté 110 millions d’Américains l’exercice supposait que l’agent pathogène était plus contagieux que le SRAS-CoV-2). La désorganisation s’est accentuée aux niveaux local, étatique et fédéral, alors que les dirigeants se démenaient pour mettre en œuvre des politiques et acheter du matériel.

Un rapport qui a suivi la simulation a noté que le HHS – l’agence qui supervise le CDC et la Food and Drug Administration (FDA) – n’a pas l’autorité claire pour mener une réponse fédérale à une pandémie, ou l’accès aux fonds pour déployer une telle réponse. Mais comme pour Clade X, la discussion après la simulation s’est concentrée sur des stratégies de fin de partie simples telles que le développement de vaccins, plutôt que sur le renforcement plus compliqué du système national de santé publique.

Pourtant, au moins Clade X et Crimson Contagion ont souligné les faiblesses gouvernementales. Ces lacunes étaient moins apparentes dans l’indice mondial de sécurité sanitaire et dans un effort complémentaire supervisé par l’OMS, appelé évaluation externe conjointe. En ce qui concerne la détection de nouveaux agents pathogènes, ce classement a félicité les États-Unis pour leurs réseaux de laboratoires et «un marché commercial étendu» pour les tests de diagnostic.

Alors que la pandémie de coronavirus prenait de l’ampleur cette année, il est devenu clair que les États-Unis avaient besoin de plus qu’une capacité de laboratoire exceptionnelle et des légions d’épidémiologistes pour contenir la propagation du virus.

Le calcul

Fin janvier, Inglesby était anxieux. L’épidémie de coronavirus s’intensifiait à un rythme effrayant en Chine et se propageait à d’autres pays, y compris aux États-Unis. C’était le genre de signes inquiétants qu’il avait branché dans ses simulations. Mais l’administration Trump semblait considérer l’épidémie comme le problème de la Chine, dit Inglesby. Au cours de la troisième semaine de janvier, Trump a publié un tweet rassurant sur le coronavirus et une quarantaine de personnes concernant ses audiences de destitution, ses rassemblements et la défaite des démocrates. La seule action publique prise par le gouvernement a été de dépister les symptômes des voyageurs en provenance de Chine dans une poignée d’aéroports internationaux.

Inglesby savait que les interdictions de voyager et les points de contrôle n’empêchent pas suffisamment la propagation d’agents pathogènes contagieux. Ainsi, le 26 janvier, il a énuméré une série d’actions nécessaires pour préparer les États-Unis au coronavirus – surnommé nCoV – dans un fil Twitter en 25 parties. «Les dirigeants mondiaux et nationaux devraient envisager ce qui doit être fait pour se préparer à la possibilité que le nCoV ne puisse pas être contenu», a-t-il écrit. La liste comprenait la mise au point de vaccins, l’expansion des équipements de protection individuelle pour les agents de santé et «un très grand nombre de tests de diagnostic fiables».

Ces actions sont essentielles pour lutter contre la plupart des maladies infectieuses, mais, en cas d’épidémie, elles doivent se produire à haute vitesse. Les experts en biosécurité avaient intégré cette leçon dans chaque simulation, car brouiller la réponse dans les premiers mois d’une épidémie a des répercussions catastrophiques. J. Stephen Morrison, directeur de la politique de santé mondiale au Center for Strategic and International Studies de Washington DC, déclare: «Vous ne pouvez pas péter pendant des semaines et ensuite donner une réponse confuse, à moitié cuite et pas très sérieuse. «

Les chercheurs en maladies infectieuses étaient également inquiets. Craignant une transmission non détectée aux États-Unis, des scientifiques des États de Washington, de New York et de Californie ont commencé des tests de contrôle qui détectent la séquence génétique du virus fin janvier – y compris un protocole développé par des chercheurs allemands et diffusé par l’OMS. Mais leurs efforts pour déployer des tests pour un usage public ont heurté un mur à la FDA, qui n’était pas prête à les autoriser. Pendant ce temps, les responsables du CDC ont insisté sur le fait que les laboratoires utilisent exclusivement des tests qu’il avait développés.

Le CDC a commencé à expédier des kits de test aux services de santé publique le 6 février. Un dimanche matin, trois jours plus tard, Kelly Wroblewski, la directrice des maladies infectieuses de l’Association of Public Health Laboratories à Silver Spring, Maryland, s’est réveillée avec un flot de courriels disant que les tests n’avaient pas fonctionné. «Nous avons toujours su que les tests en laboratoire étaient compliqués, mais c’est quelque chose qui a souvent été négligé dans ces simulations», explique Wroblewski; elle avait participé à Crimson Contagion quelques mois plus tôt.

Alors que le CDC s’efforçait de corriger les tests défectueux, les laboratoires ont fait pression pour obtenir l’autorisation de la FDA d’utiliser des tests qu’ils avaient mis au point. Certains ont finalement obtenu le feu vert le 29 février, mais sans coordination au niveau fédéral, les tests sont restés désorganisés et limités. Et malgré les appels de l’OMS à mettre en œuvre la recherche des contacts, de nombreux services de santé de la ville ont abandonné cet effort et le gouvernement américain n’a pas proposé de plan national. Beth Cameron, experte en biosécurité à la Nuclear Threat Initiative à Washington DC, qui se concentre sur les questions de sécurité nationale, dit que la coordination aurait pu être facilitée par un bureau de la Maison Blanche responsable de la préparation à une pandémie. Cameron avait dirigé un tel groupe pendant la présidence de Barack Obama, mais Trump l’a démantelé en 2018.

En mars, le CDC a cessé de donner des points de presse et a vu son rôle diminuer alors que l’administration Trump a rassuré le public sur le fait que le coronavirus n’était pas aussi mauvais que le disaient les experts de la santé publique. Un éditorial dans le Washington Post en juillet par quatre anciens directeurs du CDC, dont Frieden, a décrit comment l’administration Trump avait fait taire l’agence, révisé ses directives et sapé son autorité en essayant de gérer la pandémie. Trump a également remis en question le jugement d’Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et scientifique de premier plan du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche.

La confusion est apparue dans la plupart des simulations de pandémie, mais aucune n’a exploré les conséquences de la mise à l’écart de sa propre agence de santé publique par la Maison Blanche. Peut-être qu’ils auraient dû, suggère un scientifique qui a travaillé dans le système de santé publique américain pendant des décennies et a demandé à rester anonymes parce qu’ils n’avaient pas la permission de parler à la presse. « Vous avez besoin d’essence dans le moteur et les freins pour fonctionner, mais si le conducteur ne veut pas utiliser la voiture, vous n’allez nulle part », explique le scientifique.

En revanche, la Nouvelle-Zélande, Taïwan et la Corée du Sud ont montré qu’il était possible de contenir le virus, explique Scott Dowell, spécialiste des maladies infectieuses à la Fondation Gates qui a passé 21 ans au CDC et a participé à plusieurs simulations. Les endroits qui ont bien fonctionné avec le COVID-19 ont eu «une action précoce et décisive de la part de leurs dirigeants gouvernementaux», dit-il. Cameron est d’accord: « Ce n’est pas que les États-Unis ne disposent pas des bons outils – c’est que nous ne choisissons pas de les utiliser. »

La fin du jeu approche

La plus grande limitation des exercices de simulation était peut-être qu’ils n’ont pas réellement incité les décideurs à prioriser et à financer les améliorations du système de santé publique. Morrison se demande maintenant s’il est même possible de faire cela grâce à des simulations seules, ou si les gens doivent vivre une épidémie de première main.

Après la mort de plus de 70 personnes à Taiwan des suites du SRAS en 2003, le gouvernement a tracé son réseau d’intervention d’urgence. «Chaque année depuis lors, au cours des 17 dernières années, ils ont organisé des exercices d’épidémie annuels et pratiqué, pratiqué, pratiqué», dit Morrison. Lorsque les premiers cas de coronavirus ont été signalés en Chine continentale, les systèmes bien huilés de Taïwan ont rapidement démarré. Malgré sa proximité avec l’épidémie, Taiwan n’a connu jusqu’à présent que sept décès dus au COVID-19.

Aujourd’hui, les États-Unis ont également connu une tragédie. Le nombre quotidien de nouveaux cas de COVID-19 a battu des records tout au long du mois de juillet, après que de nombreux États aient tenté de rouvrir leurs économies. Frieden dit que l’une des actions les plus cruciales actuellement est pour les services de santé de renforcer leurs systèmes de réponse en analysant les données en temps réel, afin qu’ils puissent adapter les interventions en fonction des besoins. «Le meilleur programme de santé publique est un programme qui utilise des données en temps réel pour prendre des décisions en temps réel», dit-il. «La vraie vie est notre exercice.»

Mais le jeu final qui a reçu le plus d’attention à la suite de nombreuses simulations – médicaments et vaccins – pourrait en effet être la seule issue pour des pays, comme les États-Unis et le Brésil, qui n’ont pas réussi à contenir le virus. Ici aussi, les simulations ont mis en garde contre les efforts disjoints des gouvernements et des entreprises. Les experts en biosécurité espèrent que le CEPI et d’autres initiatives de coordination de la recherche et de l’assistance porteront enfin leurs fruits.

Pour l’avenir, beaucoup espèrent que les erreurs dans la gestion du coronavirus entraîneront une réinitialisation fondamentale de la façon dont les décideurs américains envisagent la préparation à une pandémie. Cela signifie restructurer les systèmes de santé, responsabiliser les responsables de la santé publique et veiller à ce que toutes les composantes fonctionnent à l’unisson en cas de crise.

Vers la fin de l’exercice Event 201 à New York l’année dernière, les participants ont regardé un reportage simulé prévoyant que la crise financière durerait des années, voire une décennie. Mais les impacts sociétaux – y compris la perte de confiance dans le gouvernement et les médias – pourraient durer encore plus longtemps. Le journaliste de télévision a signé avec une question: «Sommes-nous, en tant que communauté mondiale, enfin prêts à faire le dur travail nécessaire pour se préparer à la prochaine pandémie?»

La pandémie de cette simulation n’a pas réussi à convaincre les décideurs d’agir. Il reste à voir si celui-ci le fera.

Cet article est reproduit avec autorisation et a été publié pour la première fois le 4 août 2020.