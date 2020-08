Deux frères en bas âge, âgés de 3 et 1 ans, sont décédés samedi après être montés seuls dans une voiture chaude en Alabama, selon le tracker national KidsAndCars.org.

L’accident «tragique» marque les 16e et 17e cas d’enfants décédés en raison de températures semblables à celles d’un four dans des véhicules cette année, portant le total à 124 depuis 2018.

Les autorités du comté de Shelby ont répondu vers 15h30. Samedi, la coroner Lina Evans a déclaré au site d’informations local AL.com. Les parents ont déclaré aux autorités qu’ils pensaient que les deux garçons jouaient dans leurs chambres, mais les ont découverts insensibles à l’intérieur du véhicule.

Le bureau du shérif du comté de Shelby enquête, mais Evans a déclaré à AL.com qu’il ne s’agissait que d’un «accident tragique». Les températures étaient dans les années 80 dans le comté de Shelby samedi.

Regardez avant de verrouiller: Les défenseurs de la sécurité des enfants s’inquiètent des décès de voitures chaudes au milieu du stress COVID-19 et de la hausse des températures

En moyenne, 26% des décès de voitures à chaud aux États-Unis sont le résultat d’enfants qui montent seuls dans des véhicules et ne peuvent pas en sortir. KidsAndCars.org a rapporté.

Cependant, cette année, il y a eu une augmentation spectaculaire avec 47% des décès d’enfants américains en voiture chaude – huit sur 17 – impliquant des tout-petits qui sont montés seuls dans un véhicule.

KidsandCars.org a une liste de ressources pour aider les voitures à l’épreuve des enfants. Parmi les conseils: gardez les véhicules verrouillés en tout temps, ne laissez jamais les clés de la voiture à la portée des enfants et apprenez aux enfants à klaxonner s’ils sont coincés dans une voiture.

Mais un nombre croissant de décès ont été causés par des adultes oubliant des enfants en voiture ou les laissant seuls dans la voiture pendant «une minute».

Selon David Diamond, professeur au département de psychologie de l’Université de Floride du Sud, le stress majeur causé par la pandémie de COVID-19 a le potentiel d’avoir un impact sur le fonctionnement de notre mémoire. Cela, dit-il, peut conduire à des erreurs fatales.

«Lorsque nous subissons du stress, le facteur de stress le plus imminent a tendance à devenir le plus important – c’est simplement la façon dont le cerveau humain fonctionne», dit-il. « Par exemple, lorsque vous êtes en retard au travail, il est facile de se concentrer sur cela et de perdre de vue d’autres choses plus importantes. »

Un conseil pour éviter les coups de chaleur des véhicules, selon KidsandCars.org: prenez l’habitude d’ouvrir la porte arrière chaque fois que vous vous garez pour vous assurer que personne n’est à l’intérieur. Pour appliquer cette habitude, placez un élément essentiel (comme une clé ou un téléphone portable) sur la banquette arrière afin que vous ne puissiez pas commencer votre journée sans y jeter un œil avant de verrouiller.

