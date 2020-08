Dorris Crippen, 73 ans, et Bev Boro, 53 ans, réunis dans un centre de réadaptation du Nebraska après 53 ans.

Deux frères et sœurs se sont réunis après 53 ans dans un centre de réadaptation du Nebraska.

Alors qu’une sœur disparue depuis longtemps était traitée pour son infection au COVID-19, l’autre travaillait comme aide médicale au centre où elle a trouvé le nom de sa sœur sur un tableau de patients, selon ..

Les deux sœurs ne se sont pas revues depuis que la plus jeune, qui a maintenant 53 ans, était bébé, bien qu’elles se soient toutes deux recherchées, selon le Washington Post.

Deux frères et sœurs disparus depuis longtemps ont trouvé une réunion inattendue dans un centre de réadaptation après s’être recherché pendant 53 ans.

Doris Crippen, une femme de 73 ans du Nebraska, a été testée positive pour le coronavirus en mai, selon le Washington Post. Après être devenue « de plus en plus faible » à cause du coronavirus, Crippen est tombée de son lit et s’est cassé le bras, a rapporté le Washington Post. Après avoir lutté contre le coronavirus et testé négatif, elle a été hospitalisée à Dunklau Gardens, un centre de réadaptation local et une maison de soins infirmiers à environ une heure de Lincoln, Nebraska.

Pendant plus de deux décennies, la demi-soeur de Crippen, Bev Boro, une aide médicale de 53 ans, travaillait aux jardins de Dunklau, selon ..

Un jour, Boro est tombé sur le nom de Crippen sur le dossier du patient, a déclaré ..

« J’ai pensé: ‘Oh mon Dieu, je pense que c’est ma sœur », a rapporté .. Le 27 juin, Boro a contacté Crippen pour confirmer qu’elles étaient sœurs, a rapporté ..

Les sœurs maintenant réunies sont nées du même père – mais de mères différentes – et ne se sont pas vues pendant les 53 ans de vie de Boro, selon .. Le Washington Post a rapporté que les deux avaient grandi dans le Nebraska et se cherchaient sans cesse – avant de se réunir à cause du coronavirus.

Crippen a qualifié toute la douleur qu’elle a subie depuis qu’elle a été infectée par le coronavirus de « bénédiction » parce qu’elle l’a amenée à sa famille, a rapporté le Washington Post.

« Cela compense tout », a déclaré Crippen au Post, en tenant la main de sa sœur.

