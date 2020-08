Donald Trump Jr.prend la parole lors d’un événement Students for Trump à la Dream City Church de Phoenix, en Arizona, le 23 juin 2020.

Saul Loeb / . via .

Twitter a temporairement suspendu le compte de Donald Trump Jr.le 27 juillet après avoir diffusé une vidéo virale contenant de la désinformation sur le COVID-19.

C’est le dernier exemple de la longue histoire du fils du président partageant des informations fausses ou trompeuses sur les réseaux sociaux.

Trump a aimé les tweets contenant de la désinformation sur la fusillade de Parkland et a adopté une partie de la rhétorique du théoricien du complot Alex Jones.

Don Jr. a plus de 5 millions d’abonnés sur Twitter et est populaire parmi les républicains. Certains experts ont suggéré qu’il serait un bon candidat pour l’élection présidentielle de 2024.

La suspension a duré 12 heures avant que le tweet ne soit supprimé de la plate-forme et remplacé par une bannière indiquant que le tweet enfreignait la politique de désinformation COVID-19 de la plate-forme.

Cette instance n’est que la dernière de la longue histoire de Don Jr. de publier des informations erronées sur les réseaux sociaux. Depuis 2016, il a amplifié les théories du complot liées à Hillary Clinton, aux fusillades, au birtherisme et aux comptes Twitter soutenant QAnon.

Trump Jr., surnommé «l’ambassadeur à la marge» de son père par Politico en 2018, est une figure conservatrice populaire comptant plus de 5 millions d’abonnés sur Twitter. Des stratèges et experts républicains ont suggéré que Trump Jr. pourrait se présenter à la présidence en 2024, bien qu’il ait déclaré à Axios en mars qu’il n’avait « aucune intention » de cela. « Mon seul objectif et mon objectif myope est de faire en sorte que mon père soit réélu parce que je veux continuer à gagner », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de Trump Jr. a refusé de commenter cet article.

Trump Jr.a déjà partagé des informations erronées sur le COVID-19

La vidéo partagée par Trump Jr. s’était rapidement répandue sur les réseaux sociaux, en particulier parmi les conservateurs, après que le média de droite Breitbart News l’ait partagée.

Il a montré que les médecins affirmaient que le port de masques n’était pas utile pour prévenir la propagation du coronavirus – les experts de la santé publique ont déclaré à plusieurs reprises que le port de masques aidait à prévenir la propagation du virus – et ont allégué que l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, est un remède contre le virus, quelque chose que le président Trump a vanté mais que les experts et la Food and Drug Administration nient sur la base de nombreuses études récentes.

La star de la vidéo était Stella Immanuel, un médecin qui a affirmé que l’ADN extraterrestre est utilisé en médecine et que les «reptiliens» contrôlent partiellement le gouvernement américain, a rapporté The Daily Beast.

Tout au long de la pandémie COVID-19, Trump Jr.a continué à partager des informations erronées liées au virus.

En avril, Instagram a signalé un message affirmant à tort que le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, avait qualifié l’interdiction de voyager du président Trump en Chine de «guerre contre les immigrants». Le sénateur démocrate de New York n’a jamais dit cela, et des captures d’écran d’un prétendu tweet de Schumer ont été fabriquées, a déclaré Instagram. Trump Jr.a déjà partagé une image Instagram trafiquée en 2018 qui montrait que le taux d’approbation de son père était supérieur à ce qu’il était vraiment.

Trump Jr. s’est aligné sur le théoricien du complot d’Infowars Alex Jones

Trump Jr. a semblé soutenir Alex Jones d’Infowars, après que le théoricien du complot ait été banni de Facebook et de YouTube. En août 2018, le sénateur démocrate Chris Murphy du Connecticut a qualifié les Infowars d’interdire la «pointe de l’iceberg» dans le travail des entreprises de médias sociaux pour débarrasser leurs plateformes de «la haine et des mensonges».

Trump Jr. a tweeté la déclaration de Murphy en reliant Infowars à d’autres plates-formes de «médias conservateurs». « Un sénateur démocrate admettant ouvertement que la campagne de censure de Big Tech consiste vraiment à purger tous les médias conservateurs », a-t-il déclaré.

L’idée que les entreprises de médias sociaux censurent les voix conservatrices est quelque chose que Trump Jr.a déjà revendiqué. En avril 2018, en réponse à une fusillade au siège de YouTube qui a eu lieu après que la plate-forme ait déclaré qu’elle cesserait de promouvoir des vidéos annonçant la vente d’armes à feu, Trump Jr. a tweeté une théorie du complot alléguant que YouTube avait supprimé rapidement les vidéos du tireur à cause de sa gauche. vues penchées.

Mais relier Jones au récit de censure conservatrice, qui est en grande partie spéculatif, normalise ses théories de conspiration extrêmes. Le contenu incendiaire de Jones comprend des déclarations racistes et antisémites et la fausse affirmation selon laquelle la fusillade de Sandy Hook à Newtown, dans le Connecticut, a été organisée.

Trump Jr.a indiqué qu’il avait suivi certaines de ces théories, appréciant plusieurs tweets conspirateurs sur la fusillade de masse dans une école de Parkland, en Floride, qui a tué 17 personnes. Jones a répandu la fausse théorie du complot selon laquelle la fusillade de Parkland était une opération sous faux drapeau.

Un tweet que Trump Jr. a aimé a faussement affirmé que le FBI était responsable de la fusillade, avait rapporté Vox à l’époque. Un autre tweet a tourné en dérision David Hogg, un survivant de la fusillade qui était à l’époque à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas. Parce que le père de Hogg est un ancien agent du FBI, les théoriciens du complot ont faussement prétendu que l’adolescent avait été un agent américain anti-Trump à un certain titre.

En septembre 2016, avant l’élection présidentielle, Trump Jr. s’est aligné sur Jones lorsqu’il a publié une photo modifiée de lui-même et d’autres membres de l’équipe de campagne de Trump unissant leurs forces avec Jones, la personnalité d’extrême droite Milo Yiannopoulos et Pepe the Frog, qui à l’heure était de plus en plus utilisée comme symbole par l’extrême droite.

Trump Jr. a légendé la photo en écrivant: « Je suis honoré d’être regroupé avec les hommes et les femmes qui travaillent dur de cette grande nation qui ont soutenu @realdonaldtrump. »

Il a amplifié les théories du complot sur les démocrates

Trump Jr. a déjà partagé (avant de supprimer) une fausse allégation selon laquelle le sénateur démocrate Kamala Harris de Californie n’était pas un «Noir américain». Harris, qui est noir, est né à Oakland, en Californie. En juin 2019, en citant un fil de discussion qui expliquait que les racines de Harris étaient en Jamaïque, Trump Jr. a écrit: « Est-ce vrai? Wow. »

Le tweet, qui remettait en question l’héritage d’un candidat noir à la présidentielle, faisait écho aux théories du complot du birtherisme promues par le président Trump selon lesquelles le président Barack Obama n’était pas réellement né aux États-Unis.

En plus de l’affirmation de Harris, Trump Jr.a partagé de fausses informations sur d’autres démocrates, notamment Hillary Clinton. En 2016, il a tweeté un article d’Infowars alléguant à tort que Clinton portait un écouteur lors d’un débat présidentiel, a rapporté ..

Il a également retweeté de fausses déclarations sur George Soros, le philanthrope milliardaire et donateur démocrate.

En 2018, il a retweeté deux tweets de Roseanne Barr, alléguant à tort que Soros, qui est juive, était un nazi. « George Soros est un nazi qui a rendu ses compatriotes juifs 2 assassinés dans les camps de concentration allemands et a volé leur richesse », a déclaré l’un des tweets. Barr a ensuite supprimé et s’est excusé pour ses tweets, mais Trump Jr. n’a pas expliqué pourquoi il les avait amplifiés.

Les théories du complot anti-Soros sont basées sur l’antisémitisme et se sont répandues pendant des années, en particulier parmi les communautés d’extrême droite, a rapporté le New York Times.

Trump Jr. a publié un mème sur Instagram le 16 mai qui traitait le candidat à la présidentielle Joe Biden de pédophile. Le message semblait être de nature humoristique et peu sérieuse, mais faisait écho aux croyances des partisans de QAnon, qui accusent souvent d’éminents démocrates (et des célébrités) d’être impliqués dans le trafic sexuel d’enfants.

QAnon est un grand mouvement de théorie du complot qui se développe rapidement et qui a poussé de nombreuses fausses allégations sur un «État profond» et des crimes sexuels sur des enfants. Des dizaines de comptes suivis par Trump Jr. incluent des slogans ou des références QAnon dans leurs profils Twitter, a rapporté le New York Times en novembre.

Lire l’article original sur Insider