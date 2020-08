Le président philippin Rodrigo Duterte a confirmé hier soir qu’il avait accepté l’offre de son homologue russe Vladimir Poutine de fournir « libre » le vaccin russe contre le covid. . / EPA / FRANCIS R. MALASIG

(.M0353 /)

Manille, 11 août (.) .- Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a confirmé hier soir avoir accepté l’offre de son homologue russe, Vladimir Poutine, de fournir le vaccin russe contre le COVID-19 « gratuit » lorsqu’il sera disponible et le sera Il a offert d’être le premier à être vacciné publiquement.

« Quand le vaccin arrivera, je l’injecterai en public. Expérimentez avec moi, ça me va. Si ça marche pour moi, ça marchera pour tout le monde », a déclaré le président philippin dans un discours télévisé vers minuit mardi.

Duterte était confiant dans l’efficacité du vaccin mis au point par la Russie, qui, selon lui, sera prêt d’ici décembre, lorsque « les Philippines seront libérées du COVID-19 et pourront profiter d’un Noël paisible ».

« Je dirai au président Poutine que j’ai pleinement confiance dans ses études cliniques et que le vaccin qu’ils produisent est un bien pour toute l’humanité », a déclaré Duterte, qui dans le passé n’a pas caché son admiration pour le président russe, qu’il considérait son « idole ».

Duterte a assuré que la Russie a offert le vaccin « gratuitement » et a suggéré que les Philippins pourraient participer aux essais cliniques du vaccin, ce qui n’a pas clarifié son nom ou le laboratoire derrière lui.

Il n’a pas non plus donné de détails sur la manière dont Poutine a fait l’offre, ni sur les conditions de l’accord.

« Ils veulent nous fournir le vaccin, ils n’ont pas dit qu’ils payaient pour cela. Je pense que le président Poutine veut nous aider gratuitement », a-t-il insisté.

Des experts internationaux de la santé ont exprimé leur inquiétude quant à la sécurité du vaccin russe développé par l’Institut Gamaleya, qui selon le gouvernement russe serait le premier à être approuvé ce mois-ci, pour lancer la campagne de vaccination en octobre.

Le président philippin a également assuré il y a quelques semaines que le président chinois Xi Jinping lui avait également promis que les Philippines seraient l’un des premiers pays à bénéficier de certains des trois vaccins chinois les plus avancés dans les essais cliniques.

Duterte a réorienté sa politique étrangère vis-à-vis de la Chine et de la Russie, au détriment des États-Unis, son partenaire historique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et a insisté sur le fait que si les États-Unis réalisent un vaccin, « ils s’attendront à une compensation financière pour cela ».

Les Philippines sont en tête des infections au COVID-19 en Asie du Sud-Est et ont enregistré hier près de 7000 nouveaux cas – un nouveau record quotidien depuis le début de la pandémie -, pour atteindre 136.638 infections -66.186 actives-, dont 2.293 décès.

En raison de l’augmentation des cas, Duterte a ordonné au début du mois le reclassement pour 15 jours de Manille et de quatre provinces voisines – qui représentent un quart de la population philippine et près de 70% du PIB – pour contenir la courbe de contagion, en ascension continue depuis mars.