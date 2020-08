Note de l’éditeur (21/08/20): La dépression tropicale 13 s’est maintenant renforcée et est devenue la tempête tropicale Laura.

La saison des ouragans de l’Atlantique a commencé hier. Le plus grand nombre de tempêtes, en particulier les tempêtes majeures, se forme généralement entre le 20 août et le 10 octobre.

Mais le début de la saison chargée est un peu plus troublant que d’habitude cette année. Le début de la saison a déjà été anormalement actif.

Jusqu’à présent, 11 tempêtes nommées se sont déjà formées dans le bassin atlantique. Le National Hurricane Center nomme une tempête une fois qu’elle atteint les niveaux de tempête tropicale. Deux d’entre eux – Hanna et Isaias – se sont transformés en ouragans.

Pendant ce temps, deux autres dépressions tropicales sont déjà en train de bouillonner dans le bassin atlantique, l’une dans la mer des Caraïbes et l’autre juste à l’ouest des îles des Caraïbes. S’ils se transforment en tempêtes tropicales, ce seront les 13e et 14e tempêtes nommées cette année.

Une saison moyenne, en revanche, ne voit généralement que deux tempêtes nommées au début du mois d’août. Une saison entière, qui se termine à la fin du mois de novembre, voit généralement autour de 12.

En d’autres termes, le début de cette saison a déjà vu presque autant de tempêtes qu’une saison cyclonique entière en produirait généralement.

Une activité météorologique inhabituelle de nos jours soulève souvent la question: le changement climatique joue-t-il un rôle? Avons-nous un aperçu de ce qui pourrait éventuellement devenir une «nouvelle normalité» dans un monde qui se réchauffe?

Dans ce cas, il se passe un peu plus.

Bien que cette saison ait produit un défilé de tempêtes tropicales et d’ouragans, aucun d’entre eux n’a atteint le statut de tempête majeure, généralement défini comme un ouragan de catégorie 3 ou plus. Les ouragans Hanna et Isaias ont été les tempêtes de catégorie 1.

Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont pas causé leur juste part de problèmes. Les deux tempêtes ont entraîné des inondations soudaines et des pannes de courant généralisées.

Mais le nombre total d’ouragans n’est pas nécessairement un symbole du changement climatique.

En premier lieu, il existe une incertitude surprenante sur le nombre de tempêtes «normales» au départ. Les enregistrements d’ouragan fiables ne remontent qu’aux années 1950 environ, et les meilleures données commencent avec les enregistrements satellite des années 1970. Cela signifie que les scientifiques ne disposent pas d’une tonne de données à long terme sur ce qui constitue une saison cyclonique typique.

Cela dit, les modèles climatiques ne prévoient généralement pas une forte augmentation future de la fréquence des cyclones tropicaux. Au contraire, ils suggèrent que les tempêtes qui se forment seront plus intenses.

En d’autres termes, il y aura probablement à peu près le même nombre de tempêtes chaque année alors que le climat continue de se réchauffer, mais une plus grande proportion d’entre elles seront des tempêtes majeures.

Que se passe-t-il dans l’Atlantique cette année?

Il est vrai que les températures élevées – en particulier l’eau chaude de l’océan Atlantique – ont contribué à alimenter la saison active de cette année.

La surface de la mer a été exceptionnellement chaude dans une grande partie du bassin atlantique cet été. Et les eaux chaudes sont plus favorables à la formation des tempêtes.

Dans le même temps, un certain nombre d’autres conditions météorologiques se sont également alignées cet été, facilitant la formation des tempêtes.

«Nous assistons non seulement à des températures de surface de la mer plus chaudes, mais également à une baisse des pressions au niveau de la mer», a déclaré Jhordanne Jones, assistante de recherche diplômée au Tropical Weather and Climate Research Group de la Colorado State University. «La baisse de la pression au niveau de la mer favorisera très probablement la convection et le développement de tempêtes.»

Et les conditions de vent dans la région ont également favorisé la formation de tempêtes, a-t-elle ajouté.

Les eaux chaudes de l’Atlantique ont probablement été influencées par un certain nombre de facteurs. Les cycles climatiques naturels, qui oscillent entre des phases plus chaudes et plus froides chaque décennie environ, ont probablement joué un rôle. Et le changement climatique contribue certainement au réchauffement des océans.

Mais il y a un autre facteur, moins évident, qui pourrait influer sur la fréquence des tempêtes de l’Atlantique ces dernières années.

Avec la baisse des niveaux de pollution aux États-Unis et en Europe, le climat de l’Atlantique s’est réchauffé un peu plus vite qu’il ne l’aurait été autrement. C’est parce que certains types de pollution atmosphérique ont en fait un effet de refroidissement dans l’atmosphère.

«Des années 1950 à la fin des années 1970, nous avons augmenté les émissions de sulfate, qui sont un sous-produit de la combustion de combustibles fossiles», a déclaré Kerry Emanuel, un expert en ouragans au Massachusetts Institute of Technology.

Cette pollution a amorti les températures dans l’Atlantique tropical pendant plusieurs décennies. Et certains experts pensent que l’activité des ouragans a également été atténuée.

«Nous pensons que c’était principalement un phénomène artificiel, que nous avons provoqué une sorte de sécheresse cyclonique dans les années 70 et 80», a déclaré Emanuel.

À partir des années 1970, les États-Unis et l’Europe ont commencé à faire des progrès dans la réduction de leur pollution atmosphérique. La Clean Air Act était un règlement clé aux États-Unis à cette époque. Les émissions de sulfates ont chuté et la région a commencé à se réchauffer plus rapidement.

Dans le même temps, à partir du début des années 80, l’activité des ouragans dans l’Atlantique a semblé augmenter à nouveau.

Il y a encore un débat parmi les scientifiques sur la question de savoir si la pollution était le facteur majeur ou si les cycles climatiques naturels ont joué un rôle plus important, a noté Emanuel.

Mais Jim Kossin, un expert des ouragans à la NOAA, a également souligné la pollution comme au moins un facteur clé de la fréquence des ouragans dans l’Atlantique au cours des dernières décennies.

Le réchauffement climatique a également augmenté les températures de surface de la mer partout au cours des dernières décennies, a-t-il noté. Mais la baisse des niveaux de pollution a contribué à accélérer le réchauffement spécifiquement au-dessus de l’Atlantique.

Cela a peut-être aidé l’activité des ouragans à revenir là où elle aurait été sans toute la pollution des années 50 et 60.

«Quelle part est due à l’augmentation des gaz à effet de serre, quelle part est due à la diminution de la pollution et quelle part est due à la variabilité naturelle? Il y a beaucoup de gens vraiment intelligents qui travaillent sur cette question, et nous n’avons pas encore de réponse définitive », a déclaré Kossin. « Presque tout le monde est d’accord pour dire que c’est une combinaison des trois. »

Un regard vers le futur

Étant donné que les eaux chaudes de l’océan jouent un rôle si important dans la formation des ouragans, il semble logique que plus de réchauffement augmente encore le nombre de tempêtes qui se forment chaque année. Mais ce n’est pas si simple, disent les experts.

Le changement climatique affecte plus que les températures océaniques de l’Atlantique. Il modifie également la température et la structure physique de l’atmosphère, et affecte également la configuration des vents.

Et les modèles climatiques suggèrent que la façon dont l’atmosphère change au-dessus de l’Atlantique dans les décennies à venir est en fait moins propice à la formation d’ouragans.

Selon les modèles, le réchauffement futur «a tendance à en quelque sorte stabiliser l’air, et il a tendance à assécher les couches intermédiaires de l’atmosphère», a déclaré Kossin. «Maintenant, ces deux choses sont très mauvaises pour [hurricane] genèse. »

Avec les changements atmosphériques d’une part et le réchauffement des eaux d’autre part, il n’est en fait pas surprenant que les modèles ne prévoient pas une augmentation du nombre d’ouragans qui se forment chaque saison. En fait, les modèles suggèrent que certaines régions du monde pourraient en fait voir une légère diminution du nombre total de tempêtes annuelles.

Mais l’eau chaude n’affecte pas seulement la probabilité qu’une tempête se forme en premier lieu. Cela influence également l’intensité de la tempête. Une eau plus chaude a tendance à favoriser les tempêtes plus fortes.

En conséquence, les modèles climatiques prévoient que les ouragans seront plus intenses à l’avenir.

En fait, certaines recherches suggèrent que cela se produit déjà. Une étude publiée plus tôt cette année dans Proceedings of the National Academy of Sciences, dirigée par Kossin, a révélé que l’intensité des cyclones a augmenté au cours des quatre dernières décennies.

Alors qu’en est-il du reste de cette année?

Des chercheurs de l’Université d’État du Colorado publient chaque année une prévision d’ouragan dans l’Atlantique. L’équipe a récemment mis à jour les prévisions de cette saison, prévoyant une saison 2020 «extrêmement active».

Les nouvelles prévisions prévoient 24 tempêtes nommées, dont 12 deviennent des ouragans et cinq se transforment en tempêtes majeures. Une saison typique voit six ouragans, dont seulement trois atteignent la catégorie 3 ou plus.

Si les prévisions se vérifient, cela signifie à la fois un nombre de tempêtes supérieur à la moyenne et un nombre de tempêtes intenses supérieur à la moyenne pour 2020.

La proportion de tempêtes intenses – environ la moitié du nombre total d’ouragans – devrait toujours être dans la moyenne cette année. Mais cela pourrait changer dans les années à venir.

Et bien que le nombre de tempêtes ait attiré l’attention du public cette année, la force des ouragans est vraiment la chose à laquelle il faut prêter attention à la fin, a déclaré Emanuel.

«Nous avons eu toutes ces tempêtes cette année, et aucune d’elles n’est devenue très forte du tout, et aucune d’entre elles n’a fait beaucoup de dégâts», a-t-il déclaré à E&E News. «Ce qui inquiète les gens qui doivent prendre des décisions, ce sont les tempêtes intenses. Et ce sur quoi nous devrions vraiment nous concentrer, c’est ce qui contrôle leur fréquence. Et malheureusement, ce que les modèles montrent, c’est la fréquence de ces gars qui augmente, même si le [total] la fréquence des tempêtes diminue.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des informations essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.