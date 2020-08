Yolanda Tinajero s’est retrouvée à revenir encore et encore au mémorial de fortune qui a vu le jour pour honorer les victimes du massacre de Walmart l’année dernière.

Après que son frère, Arturo Benavides, ait été abattu par un présumé suprémaciste blanc le 3 août 2019, elle a trouvé du réconfort dans la collection de bougies, chapelets, fleurs et pancartes en verre qui poussaient de jour en jour.

Il y avait du réconfort, dit-elle, dans l’effusion de chagrin parmi les étrangers, un amour collatéral pour contrer la haine qui a volé 23 vies.

El Paso fait maintenant face au premier anniversaire de l’attaque la plus meurtrière contre les Hispaniques de l’histoire moderne des États-Unis au milieu d’une pandémie qui a rendu une telle solidarité physique impossible. Ce qui devrait être un moment de guérison collective est, pour beaucoup, entaché par les divisions forcées par le coronavirus – des restrictions sur les rassemblements d’amis et de famille, une frontière largement fermée aux traditions binationales.

Les employés de Walmart se réconfortent après qu’un tireur a ouvert le feu au Walmart près du centre commercial Cielo Vista à El Paso le samedi 3 août 2019.

Cette semaine, il n’y aura pas d’étreintes spontanées entre étrangers, pas de rassemblement pour entendre une corrida écrite pour les vies perdues. Il y aura des monuments commémoratifs au volant et socialement éloignés. Il y aura des appels à tenir compte de la lutte non résolue du pays contre le racisme, mise en évidence par cette fusillade de masse à la frontière américano-mexicaine.

À l’approche du 3 août, Tinajero se souvint d’un moment de guérison cruellement nécessaire les jours qui suivirent l’attaque tôt le samedi matin.

« Quand nous allions visiter le mémorial qu’ils avaient derrière Walmart » – elle fit une pause alors que sa voix se brisait d’émotion – « il y avait des étrangers. Il y avait une vieille dame en particulier là-bas et elle a dit: ‘J’espère qu’ils donnent à cet homme la peine de mort . ‘ »

Tinajero a reconnu la colère dans la voix de la femme. Elle avait elle-même ressenti cette rage.

Son frère – chauffeur de bus de la ville à la retraite et vétéran décoré de l’armée américaine qui a également servi dans la garde nationale du Texas – a été abattu, apparemment par un homme blanc de 21 ans avec un AK-47 et une mission de tuer. » Mexicains. »

L’histoire continue

La femme se retourna alors que Tinajero s’approchait.

« J’ai demandé si je pouvais la serrer dans mes bras », a déclaré Tinajero.

«Elle n’a rien dit», dit-elle. «Elle a juste fait oui de la tête.

L’attaque haineuse a marqué la communauté des deux côtés de la frontière. Pourtant, l’année a été marquée non pas par des appels à la vengeance mais par des actes de bonté. Même sous le nuage gris du coronavirus, l’accent est mis sur la guérison communautaire.

Ce sont les 23 citoyens américains, mexicains et allemands qui sont morts dans l’attaque.

Jordan Anchondo

Maribel Campos

Arturo Benavidez

André Pablo Anchondo

Javier Amir Rodriguez

David Alvah Johnson

Sara Ester Regalado Moriel

Angelina Silva Englisbee

Adolfo Cerros Hernandez

Juan de Dios Veláquez Chairez

Gloria Irma Márquez

Maria Flores

Maria Eugencia Legarreta Roth

Raul Flores

Jorge Calvillo Garcia

Alexander Gerhard Hoffman

Elsa Mendoza de la Mora

Luis Alfonzo Juarez

Ivan Filiberto Manzano

Margie Reckard

Leonardo Campos Jr.

Teresa Sanchez

Guillermo « Memo » Garcia

Guérir au temps du coronavirus

L’étoile des montagnes Franklin – allumée en permanence et longue balise pour El Paso et Juárez – clignotera 23 fois dans la nuit du 3 août.

Les parcs de la ville honoreront les morts avec lumière et couleur.

Il y aura un chemin de passage de luminaires à Ascarate Park – une tradition des Pays-Bas dans laquelle des bougies chauffe-plat sont rangées dans des sacs en papier recouverts de sable. La ville demande aux gens de décorer leurs voitures pour montrer la fierté d’El Paso.

La ville éclairera 23 luminaires à Cleveland Square Park et donnera aux gens une chance d’attacher des rubans orange contre la violence armée dans un mémorial de Ponder Park. L’art public le long de l’Interstate 10 brillera en orange.

El Pasoan Roxana Jaquez allume une bougie à un mémorial de fortune le lundi 5 août 2019, à l’extérieur du Walmart à El Paso, au Texas. La fusillade de masse alimentée par le racisme du 3 août 2019 deviendrait l’attaque la plus meurtrière contre les Hispaniques de l’histoire moderne des États-Unis, faisant finalement 23 morts.

Il y aura des hashtags sur les réseaux sociaux: #elpasostrong et #atimetoremember.

Le musée d’histoire d’El Paso présentera des souvenirs du mémorial impromptu sur son «mur numérique» extérieur du centre-ville. À l’intérieur, le musée aura une exposition permanente utilisant certains des objets du mémorial de fortune.

La pandémie du COVID-19 a créé d’énormes obstacles aux modes traditionnels de deuil collectif dans les pays frontaliers, entaillant profondément le tissu social qui rend la région si unique.

Huit ressortissants mexicains ont été tués dans l’attaque. En raison des restrictions liées aux coronavirus, la frontière américano-mexicaine est fermée à la plupart des ressortissants mexicains – y compris à beaucoup de ceux qui ont perdu un être cher lors de la fusillade. Ils ne peuvent pas traverser pour participer aux mémoriaux d’El Paso.

Certaines familles divisées par la frontière sont restées des mois sans se voir. Même les rassemblements à El Paso parmi les familles élargies sont interdits, car le comté continue d’interdire les événements impliquant plus de 10 personnes.

Le meurtrier présumé a déclaré à la police qu’il était venu de l’extérieur pour attaquer les familles d’El Paso – mères et pères, enfants et leurs abuelos – et c’est en famille que les El Pasoans ont cherché refuge pour guérir.

Bernadette Falcon, qui a pris le premier appel 911 de Walmart le matin de la fusillade, a déclaré que l’agonie de ce qui se déroulait au téléphone l’avait frappée lorsqu’elle a réalisé que «quelqu’un était venu attaquer ma communauté, ma famille».

« Ce n’est pas OK, » dit-elle, prenant une inspiration pour retenir ses larmes.

Alors que la pandémie commençait à balayer la région en mars et que les ordonnances de rester à la maison, désormais levées, entraient en vigueur, le juge du comté Ricardo Samaniego s’inquiétait des effets sur une communauté qui tentait toujours de guérir d’un traumatisme.

« Nous avons toujours le cœur lourd à cause du 3 août, cette tragédie. Nous savons à quel point c’est dur pour notre communauté », a déclaré Samaniego en avril. «Nous étions appelés à nous unir. Et maintenant, nous sommes appelés à être des individus dans cette bataille.

«Alors que nous nous habituons à être séparés les uns des autres, je garde l’espoir que nous en sortirons non fragmentés.»

Un autre héros perdu, un autre se bat pour survivre

L’année a été implacable avec ses rappels: nouvelle tragédie, angoisse persistante, moments de guérison.

La dernière victime du massacre d’El Paso est décédée en avril après une bataille de près de neuf mois pour sa vie. De l’autre côté de la frontière, un père qui a été abattu alors qu’il étreignait sa femme et sa fille pour les protéger reste hospitalisé au Mexique.

L’entraîneur de football féminin Guillermo « Memo » Garcia, connu de ceux qui l’aimaient sous le nom de « Tank », a reçu trois balles dans le dos alors qu’il protégeait ses jeunes joueurs à leur stand de collecte de fonds à l’extérieur de la grande surface.

Le père de deux enfants de 36 ans a pleuré un héros lors d’un enterrement auquel ont assisté des centaines de personnes portant des masques faciaux et gardant leurs distances.

El Pasoans s’étreint lors d’une veillée de prière au volant pour Guillermo « Memo » Garcia le lundi 27 avril au centre médical Del Sol à El Paso. Garcia est décédé samedi après avoir été hospitalisé au centre médical Del Sol pendant près de neuf mois. Il a été abattu le 3 août lors de ce que les procureurs fédéraux ont qualifié d’attaque terroriste nationale.

« Il a tenu aussi longtemps qu’il a pu pour nous bénir un peu plus et il l’a fait par pur amour », avait déclaré sa femme, Jessica Garcia, dans un communiqué.

Les filles qu’il a dirigées sur le terrain ont été résistantes face à tant de choses – l’horreur de ce jour-là, la perte de leur entraîneur bien-aimé, a déclaré Benny McGuire, l’entraîneur adjoint de l’équipe et père de l’un des joueurs.

Mais le bruit des feux d’artifice lors d’un match de football de la locomotive El Paso où ils ont été honorés, le premier match à domicile après la fusillade, les a déclenchés. Les filles ont crié au son éclatant, terrifiées.

«Il n’y avait nulle part où courir et se cacher», dit-il.

Selon la police, il y avait environ 3000 personnes à l’intérieur du Walmart pendant l’attaque. Le tireur a blessé plus de deux douzaines de personnes. Des centaines d’autres ont été témoins du carnage.

Se remettre des blessures physiques et des cicatrices psychologiques pourrait prendre toute une vie.

La famille De Alba a vécu une vie qui incarnait les coutumes transfrontalières de la région – bouleversées par l’attaque du 3 août et maintenant entravées par la pandémie de coronavirus.

Ils vivent à Chihuahua City, à quatre heures au sud d’El Paso et partaient en vacances aux États-Unis. Avant le 3 août, ils faisaient souvent du shopping et rendaient visite à leur famille à El Paso.

Mario De Alba a sauvé sa femme et sa jeune fille lors de la fusillade de Walmart, mais ne s’est pas remis de la balle qui l’a frappé dans le dos et a perforé son tractus intestinal.

Confiné dans un lit d’hôpital à Chihuahua, il est toujours incapable de manger et doit être nourri par voie intraveineuse. Il rêve d’être à la maison avec sa famille, de retourner dans son atelier où il répare des électroménagers, de carne asada grillouts sur le patio.

«Je veux vivre et aller bien, avec ma fille, ma femme», a-t-il déclaré.

«Nous sommes des gens de couleur ici»

La fusillade de masse d’El Paso portait incontestablement sur la suprématie blanche et le racisme. C’était un signe précoce du racisme auquel le pays serait bientôt confronté à nouveau car le COVID-19 a tué des dizaines de milliers de personnes dans tout le pays et les gens ont protesté contre les abus meurtriers de la police – qui ont tous deux coûté la vie de manière disproportionnée aux Noirs et aux Latinos.

La pandémie a rendu difficile le deuil ensemble mais a fourni une opportunité de réflexion, a déclaré Daniel Chacon, auteur et professeur du prestigieux programme d’écriture bilingue de l’Université du Texas à El Paso.

El Pasoans a chanté et prié lors d’une veillée en 2019 à Ponder Park pour les victimes et les familles d’une fusillade de masse dans un Walmart d’El Paso le 3 août 2019. Le déchaînement du tireur alimenté par le racisme aurait finalement fait 23 morts.

La conclusion que Chacon a tirée est que le déchaînement raciste du tueur présumé et la gestion par le pays de la pandémie de coronavirus sont liés.

« Je ne pense pas que nous puissions nous empêcher de relier ce qui se passait – le racisme et la sanction officielle des idées racistes et des actes racistes – et ce qui se passe pendant la pandémie », a-t-il déclaré.

Les taux de mortalité des Noirs et des Marrons aux États-Unis dus au COVID-19 sont nettement plus élevés que pour les Blancs: un reflet des disparités économiques et sociales omniprésentes qui affectent les résultats en matière de santé.

C’est comme si les Noirs et les Marrons étaient «jetables» aux dirigeants du pays, a-t-il dit.

Lorsque le tireur accusé a publié une tirade sur un babillard en ligne réputé pour sa suprématie blanche, quelques minutes avant l’attaque, il a fait écho au langage utilisé par le président Donald Trump sur les réseaux sociaux. Le président a dénoncé publiquement la fusillade.

« La fusillade d’aujourd’hui à El Paso, au Texas, n’a pas seulement été tragique, c’était un acte de lâcheté. Je sais que je suis avec tout le monde dans ce pays pour condamner l’acte haineux d’aujourd’hui. Il n’y a aucune raison ou excuse qui justifiera jamais le meurtre d’innocents. », a-t-il déclaré sur Twitter un jour après la fusillade de masse.

La famille et les amis d’André Anchondo se préparent à quitter la cathédrale Saint-Patrick d’El Paso, au Texas, à la suite de la messe funéraire du père, qui a été tué lors d’une attaque raciste à Walmart le 3 août 2019.

Un an plus tard, le président utilise des agents fédéraux pour réprimer les manifestations de Black Lives Matter et a lutté pour calmer les tensions raciales qui éclatent à travers le pays.

Quatre-vingt-trois pour cent des habitants d’El Paso s’identifient comme hispaniques ou latinos, selon le recensement américain, et la plupart retracent leurs racines au Mexique. La fusillade de Walmart visant les Hispaniques a brisé le sentiment de sécurité que de nombreux résidents ressentaient dans leur communauté.

Chacon est le père d’une fille de 16 mois.

«Quand je pousse sa poussette dans le quartier, je comprends que si j’étais dans un endroit différent, je sais que je pourrais être une cible», dit-il. «Tout ce que vous avez à faire est de parler espagnol quelque part et quelqu’un pourrait s’en prendre à vous.

«Nous sommes des gens de couleur ici. Sinon nous-mêmes des immigrants, nous sommes à un pas. Je pense que nos dirigeants ont l’opportunité d’en sortir et d’exercer une influence positive».

Malgré tout le désir de se remettre de la pandémie et de revenir à une vie «normale», les habitants d’El Paso savent que les problèmes que la fusillade et le coronavirus ont mis à nu ne peuvent être ignorés.

Le poète d’El Paso, Ben Saenz, né et a grandi dans les pays frontaliers, voit comment le changement démographique provoque des bouleversements inévitables – et indispensables – à des modes de pensée dépassés.

« Ce pays va changer et est en train de changer, et nous devons nous attaquer à notre propre histoire – tout ce que nous avons fait aux dépens d’autres personnes. Camps d’internement japonais. Le non-respect des traités amérindiens. Nous ne reconnaissez pas cela », dit-il.

« Il doit y avoir un compte », at-il dit. «Ma question n’est pas:« Pourquoi détruisons-nous tous ces monuments? Ma question est: «Pourquoi les avons-nous mis en place au départ? «

Cœurs brisés, « ville violée »

El Pasoans a montré son vrai cœur dans les minutes, les jours et les mois qui ont suivi l’attaque.

Des centaines d’El Pasoans se sont alignés pour donner du sang aux blessés le jour même. D’autres ont apporté de la pizza et du Gatorade aux lignes alors que les gens attendaient des heures pour faire un don.

Antonio Basco a perdu sa seule famille lorsque sa femme, Margie Reckard, 63 ans, a été abattue. Il a invité El Pasoans à ses funérailles, et ils ne l’ont pas laissé pleurer seul. Environ 500 personnes ont rempli l’église de La Paz Faith Center, et 1 500 autres ont manifesté leur soutien à l’extérieur.

Antonio Basco accueille quelques-uns des milliers de personnes en ligne pour assister au service de prière de sa femme Margie Reckard au La Paz Faith Center à El Paso, Texas, le vendredi 16 août 2019. Sans famille en ville, Basco a invité le public aux funérailles de sa femme. services et El Pasoans se sont présentés en masse. Vingt-trois personnes ont été tuées dans la fusillade de masse de Walmart le 3 août 2019.

Willeta Corbett, une femme noire qui s’identifie elle-même et professeur d’anglais à la retraite, est simplement sortie pour partager son chagrin, sa couverture, sa main.

« Maintenant, je suis introverti par nature », a déclaré Corbett dans un e-mail au El Paso Times. « Mais je suis sorti le lendemain pour assister au mémorial de Ponder Park près du site, j’ai enduré la recherche d’une place de parking, la chaleur, la foule, et je me suis assis sur l’herbe avec un jeune hispanique de 19 ans nommé Joshua, qui partageait ma couverture. (Nous) nous sommes tenus la main et avons pleuré pour ma ville violée. J’ai été écrasé au-delà de toute mesure. «

S’il y avait de la colère, elle ne s’est jamais transformée en vengeance. El Pasoans a regardé la mise en accusation du tireur présumé – il a plaidé non coupable de plus de 90 chefs d’accusation de meurtre et de crimes haineux – avec dégoût mais avec déférence pour l’état de droit, avec la conviction que justice serait rendue.

Beto O’Rourke d’El Paso était candidat à l’investiture démocrate à la présidence au moment de la fusillade. Il s’est prononcé contre la violence armée et en faveur de lois plus restrictives sur les armes à feu, en particulier une interdiction des «armes de guerre» de grande puissance comme l’AK-47 utilisé par le tireur.

À l’époque, il a fait le tour des hôpitaux et a fait la connaissance de certains des survivants. Maintenant à la maison à plein temps, O’Rourke a récemment rendu visite à Rosemary Vega, qui a survécu à la fusillade. C’était son anniversaire.

Il est passé chez elle. Ils ne pouvaient pas s’embrasser. Il lui apporta des biscuits, sa « spécialité maison »: le triple pépite de chocolat.

«Je suis resté en contact avec certaines familles», a-t-il déclaré. « Il est très important qu’ils sachent que nous pensons tous encore à eux. Qu’ils sont toujours si importants pour nous. Qu’aucun d’entre nous ne renoncera à la justice qu’il mérite et que nous méritons en tant que communauté.

« Nous avons la responsabilité solennelle de nous en souvenir et d’agir en conséquence. »

Lâcher prise de ces « mauvais sentiments »

De retour au mémorial de fortune derrière Walmart, Tinajero a embrassé la femme appelant à la mort du tueur et l’a serrée contre lui.

« Je l’ai serrée dans mes bras avec tout ce que j’avais parce que je sentais qu’elle en avait besoin autant que moi », a déclaré Tinajero.

Son frère, Benavides, était attentionné, gentil et toujours là pour tous les membres de la famille qui avaient besoin de lui. Elle pensa à ce qu’il voudrait, s’il était toujours là.

Tinajero a parlé à l’oreille de la femme.

La famille et les amis d’Arturo Benavides se réunissent le mardi 13 août pour rendre hommage au cimetière national de Fort Bliss. Benavides était un vétéran décoré de l’armée américaine.

«Nous devons tous pardonner», dit-elle. «Peu importe combien c’est dur. Mon frère ne voudrait pas que nous ayons des sentiments horribles.

Ce pardon ne devrait pas se faire au détriment de la justice, a-t-elle déclaré. Ceux qui ont aimé son frère veulent que justice soit rendue pour lui et pour toutes les autres victimes, a-t-elle dit, toutes les personnes dont la vie sera à jamais marquée par la terreur de ce matin.

«Je ne ressens plus de colère», dit-elle. « Je me sens juste pour toutes les familles. »

Bret Bloomquist a contribué à ce rapport et peut être joint à bbloomquist@elpasotimes.com.

Veronica Martinez a contribué à ce rapport et peut être contactée à vmartinezjacobo@elpasotimes.com.

Lauren Villagran peut être contactée à lvillagran@elpasotimes.com.

Plus de couverture de l’anniversaire du tir de masse d’El Paso

Un an plus tard, El Paso pleure 23 vies perdues dans des fusillades de masse racistes

Les dommages physiques et émotionnels pourraient durer toute une vie pour les survivants de la fusillade d’El Paso Walmart

Les victimes mexicaines des fusillades de masse demandent des visas U: « Ils veulent coopérer avec le parquet »

Les premiers ordres d’Abbott et les recommandations du groupe d’experts pour réduire la violence de masse au Texas échouent

Anniversaire du tournage d’El Paso Walmart: une chronologie de la tragédie

« On a l’impression d’être dans un cauchemar »: une famille mexicaine se débat un an après la fusillade d’El Paso

L’équipe de football de filles EP Fusion, les entraîneurs font face aux conséquences de la fusillade du 3 août chez Walmart

Le premier appel: entre le chaos, les preneurs d’appels et les répartiteurs reviennent sur la fusillade du 3 août

« Pour ne pas oublier »: le personnel du musée se prépare à exposer le mémorial du tir d’El Paso Walmart

Racisme et fusillade du 3 août: un an plus tard, El Paso réfléchit à la haine derrière l’attaque

Walmart fait-il assez pour protéger les acheteurs? Les survivants du 3 août disent non

Cet article a été initialement publié sur El Paso Times: Tournage d’El Paso Walmart: Deuil 23 vies perdues lors du tournage