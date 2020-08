(Photo: Twitter @susana_alexandr)

Après le coup incessant du COVID-19, la culture, les arts et le divertissement sont en train de mourir. Les théâtres ont fermé leurs portes. Les scènes et festivals étaient fermés. Le tournage a été suspendu. Les majors de fin de soirée ont interrompu leurs émissions et maintenant, l’incapacité de briser le virus ou de réduire sa propagation force la fermeture de librairies historiques et menace la tenue d’événements tels que la Foire internationale du livre de Guadalajara (FIL).

Cependant, il y a ceux qui trouvent de nouvelles opportunités dans l’adversité et se réinventent pour s’adapter à ces temps frustrants. C’est le cas de L’actrice mexicaine Susana Alexander, qui lancera bientôt son premier projet en ligne, le show Mère il n’y en a qu’un, et comme moi il n’y en a pas.

Pendant de nombreuses années, l’interprète a effectué le travail sur l’estrade; cependant, comme c’est arrivé à des milliers d’artistes, la fermeture des salons a forcé l’annulation des tournées prévues. Ensuite, Le producteur Diego Cantú a proposé de jouer son rôle dans le monde numérique.

«Pour commencer, l’enregistrement de cette émission a été aussi professionnel que vous pouvez l’imaginer. Deux cameramen sont venus, la fille du son, j’avais mon micro, ils ont mis un rideau noir dans le studio où je suis », a déclaré Susana Alexander lors d’une conférence de presse.

La présentation, qui dure 74 minutes, cherche à reconnaître le rôle des mères, et à être «un rappel qu’il faut prendre soin d’elles, les aimer et les valoriser». Tout au long de la pièce, dans laquelle ils sont magnifiquement parlés, différents «textes de poésie, des histoires courtes sont lues, presque toutes des femmes mexicaines, mais pas toutes; c’est merveilleux », a expliqué l’actrice, qui à la fin du spectacle récite un fragment très émouvant de «Le livre de ma mère», d’Albert Cohen.

Interrogée sur les difficultés du format numérique et l’acceptation par le public de ce type de modalité, Susana Alexander a assuré que c’était exactement la même chose que de l’interpréter dans un théâtre, et qu’elle continuerait à travailler en ligne à l’avenir.

«Faites comme si vous étiez aux Beaux-Arts. Ils m’ont donné mon compte, j’ai commencé et m’a suivi. Il n’y a aucune différence à le faire en ligne que si j’étais allé à Monterrey et que je me produisais au théâtre de la ville ou où vous voulez … Il y aura des gens qui se soucient, il y aura des gens qui voudront me voir, il y aura des gens qui seront intéressés par cette émission, il y aura des gens qui voudront me faire la faveur de m’honorer de leur présence, aucune différence avec la réalité « , a-t-il expliqué.

La grande première aura lieu le samedi 8 août à 18 h 00. Le billet est au prix de 100 pesos s’il est acheté avant le vendredi 7 août, et un coût de 120 le jour de l’événement, qui est transmis via la plateforme Arema Live. A l’heure où la grande majorité des téléspectateurs a soif de contenus de divertissement, l’actrice mexicaine a invité le public à rejoindre et à soutenir le théâtre national, qui traverse une situation très difficile.

« Le désespoir que nous les acteurs avons, c’est que nous n’avons aucun revenu, et il semble que nous ne les aurons pas dans longtemps, car la dernière chose à ouvrir sera les théâtres », a déclaré Susana Alexander.

«Tout ce que je demande, c’est que les gens réalisent le miracle de leur présence … Nous les acteurs travaillons pour le public, nous avons besoin d’un public. Sinon, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne travaillons pas »il ajouta.

