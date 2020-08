Aujourd’hui, une chaîne de messagerie électronique dans laquelle je suis, où les contributeurs échangent des théories de physique farfelues, a basculé dans des théories politiques farfelues. Les communistes chinois, a insisté un physicien, orchestrent des manifestations qui ont ébranlé les villes américaines. La Chine veut donner une mauvaise image de Donald Trump alors il perd les élections d’automne au profit de Joe Biden, qui est une marionnette chinoise. D’autres sur la chaîne ont dénoncé et applaudi cette théorie du complot.

Cherchant un soulagement à la folie, j’ai fermé mon ordinateur portable et ouvert La structure et l’interprétation de la mécanique quantique, par le philosophe R.I.G. Hughes, un livre de 1989 recommandé par l’écrivain scientifique Jim Holt. Hughes tente de montrer que les mathématiques de la mécanique quantique, qui peuvent sembler terriblement arbitraires et ad hoc, ont des fondements raisonnables. Bien que le traité de Hughes me déroute, surtout quand il se transforme en chaînes de symboles obscurs, il me réconforte toujours.

Je me suis beaucoup replié sur l’ésotérique quantique ces derniers temps. Le printemps dernier, après que COVID-19 ait ruiné mes projets d’été, j’ai décidé de poursuivre un fantasme de longue date: apprendre ou essayer d’apprendre, la mécanique quantique, les mathématiques et tout. Le projet, que j’appelle Mon expérience quantique au risque de grandir, m’a servi de refuge cet été.

Parfois, je crains qu’il soit irresponsable de s’attarder sur des énigmes quantiques alors que le monde devient incontrôlable. Ne devrais-je pas me consacrer à la recherche et à l’écriture sur le COVID-19 et d’autres problèmes qui nous affligent? Inégalité et pauvreté, racisme, sexisme, militarisme, changement climatique, etc.? Le problème est que mes articles sur ces questions n’ont aucun effet, ce qui me laisse frustré et déprimé. Pour contrer ces émotions, je me moque de Netflix – je viens de découvrir la série méta comique Community – et de mécanique quantique.

Certains physiciens et philosophes, en particulier ceux à la recherche de best-sellers, affirment que la mécanique quantique, si vous plissez les yeux sous le bon angle, peut être spirituellement consolante. Voici trois implications quantiques prétendument réconfortantes:

Le rôle crucial de l’observation, ou de la mesure, en mécanique quantique implique que la réalité nécessite de la conscience. Notre existence compte, nous étions censés être ici. Comme l’a dit John Wheeler, il s’agit d’un univers «participatif».

Le principe d’incertitude et le hasard quantique démolissent le déterminisme, l’idée que nous sommes tous liés par des chaînes incassables de causes et d’effets. Loin d’être enfermée dans une trajectoire prédéterminée, la nature est créative, ouverte, nous laissant amplement de place pour le libre arbitre.

Ce que le physicien Eugène Wigner a appelé «l’efficacité déraisonnable des mathématiques» suggère qu’une divinité avec un penchant pour les mathématiques a créé le monde. Lorsque nous démêlons les géométries tordues au cœur des choses, nous découvrons l’esprit de ce Dieu Geek.

Est-ce que je crois ces propositions? Bien sûr, parfois, les bons jours. J’ai un faible pour la métaphysique sentimentale. Et même sans tenir compte de la mécanique quantique, il est facile de concocter des raisons de croire que Dieu et le libre arbitre existent et que nous comptons.

Mais le confort que je tire de la mécanique quantique ne provient pas de ses implications de bien-être, mais de son obscurité, voire de son opacité. J’aime me plonger dans des abstractions d’abstractions dont les significations m’échappent. Alors que je lutte pour saisir les vecteurs propres ou les opérateurs hermitiens, le monde réel et ses troubles s’estompent dans l’insignifiance. Et de temps en temps, je pense que je vais quelque part, ce qui me donne un frisson éphémère.

Cela s’est produit récemment alors que j’ai brouillé l’argument de Hughes selon lequel les espaces de Hilbert sont particulièrement adaptés à la représentation des choses quantiques. Les espaces Hilbert ne sont pas des espaces au sens ordinaire du terme avec largeur, longueur et profondeur, comme votre chambre ou le ciel. Ce sont des habitats pour les vecteurs, que vous pouvez considérer comme des flèches d’une longueur spécifique pointant dans une direction spécifique. Les vecteurs peuvent tout décrire, des visages humains aux quarks.

Supposons que vous représentiez l’état d’un électron avec un vecteur, V, dans un espace de Hilbert à trois axes, x, y et z. (Rappelez-vous, ce ne sont pas les dimensions dans lesquelles nous vivons.) Alors V est égal à la somme de trois vecteurs orthogonaux plus courts le long des axes x, y et z. Appelez ces vecteurs VX, VY et VZ. Selon les règles de l’arithmétique vectorielle, V = VX + VY + VZ.

Je comprends cela, mais pas vraiment, quand Hughes dit que le théorème de Pythagore est la clé pour comprendre les espaces de Hilbert. Comme toujours avec les mathématiques quantiques, il y a une torsion. Au lieu du théorème de Pythagore que je connais, Hughes en présente un pour trois dimensions. «Le théorème de Pythagore nous dit», écrit Hughes, que | Vx | 2 + | Vy | 2 + | Vz | 2 = V2. Vraiment? Le théorème de Pythagore fonctionne en 3-D? Je n’ai jamais su cela.

En outre, ces lignes verticales signifient que vous prenez la valeur absolue de chaque vecteur. Pourquoi? La quadrature des vecteurs ne devrait-elle pas les rendre positifs? Ordinairement, mais les vecteurs quantiques sont souvent exprimés sous forme de nombres complexes, qui contiennent des nombres imaginaires, basés sur la racine carrée de moins un. C’est pourquoi vous avez besoin de ces lignes verticales. Pourquoi des nombres imaginaires? Parce qu’ils fonctionnent, est la réponse courte. J’espère connaître la vraie réponse un jour.

Quoi qu’il en soit, ces valeurs vectorielles au carré, | Vx | 2, | Vy | 2 et | Vz | 2, représentent les probabilités que l’électron soit dans un état particulier lorsque vous le mesurez. Il doit être dans un certain état, donc toutes ces probabilités fractionnaires doivent s’additionner à un. C’est aussi la valeur de V, qui peut être considérée comme l’hypoténuse, et donc de V2. Donc | Vx | 2 + | Vy | 2 + | Vz | 2 = V2 = 1. Obtenir les probabilités égales à un s’appelle normalisation.

Maintenant, tout commence à avoir un sens. Toutes ces règles mathématiques apparemment arbitraires sont basées sur le théorème de Pythagore plus la théorie des probabilités. Je me souviens d’une conférence dans laquelle l’informaticien Scott Aaronson appelle la mécanique quantique juste une «généralisation de la théorie des probabilités». Beaucoup de physiciens n’apprécient pas ce fait, dit Aaronson, parce qu’ils ont été mal enseignés. Les cours de mécanique quantique retracent généralement son évolution historique, au cours de laquelle les physiciens ont conçu «un patchwork complexe d’idées» pour rendre compte d’anomalies expérimentales comme le paradoxe du corps noir. Aaronson continue:

«Aujourd’hui, à l’ère de l’information quantique, le fait que tous les physiciens aient dû apprendre le quantique de cette manière semble de plus en plus humoristique. Par exemple, des experts en théorie quantique des champs – des gens qui ont passé des années à calculer des intégrales de chemin d’une complexité ahurissante – m’ont demandé de leur expliquer l’inégalité de Bell. C’est comme Andrew Wiles qui me demande d’expliquer le théorème de Pythagore. (Souligné dans l’original.)

Andrew Wiles est le mathématicien qui a prouvé le dernier théorème de Fermat dans les années 1990, et l’inégalité de Bell est une preuve mathématique liée à un paradoxe quantique appelé non-localité. Le riff de Hughes et celui d’Aaronson suggèrent que la mécanique quantique, malgré sa réputation décourageante, est conceptuellement simple, aussi simple que le théorème de Pythagore, que j’ai appris dans mon enfance.

Ces épiphanies ne durent jamais. En continuant à lire, je retombe dans la confusion ou, au mieux, dans une faible quasi-compréhension qui me pousse. De plus, la réalité continue à empiéter sur mes rêveries quantiques. Cela s’est produit récemment lorsque, avide d’air frais, j’ai fourré un manuel quantique, un cahier et une chaise pliante dans mon sac à dos, j’ai mis un masque facial et j’ai quitté mon appartement du 11ème étage.

L’ascenseur s’est arrêté à quelques étages sous le mien, et un jeune homme en chemise musclée a marché dessus, sans masque. J’ai dit, tu ne peux pas continuer sans masque. Me regardant, il sortit un masque de sa poche et le passa sur son visage en disant: Heureux? Avant de monter dans l’ascenseur, ce type était dans une superposition d’états. Mais dès que nous avons interagi, sa fonction d’onde s’est effondrée en secousse.

Mon sang bouillait encore quand je suis arrivé dans un parc près de mon immeuble, une jetée herbeuse qui s’avance dans la rivière Hudson. J’ai trouvé un endroit ombragé entre plusieurs jeunes familles qui bavardaient et assemblé ma chaise pliante. Bientôt, j’ai eu tellement de mal à comprendre les fonctions des ondes que j’ai oublié la secousse de l’ascenseur et les théoriciens du complot sur ma liste de physique.

Je levais parfois les yeux de mon livre pour regarder l’Hudson, sa surface sillonnée par les vagues, et les mamans, papas et enfants exubérants autour de moi. C’était le genre de journée ensoleillée et scintillante qui fait qu’il est difficile d’imaginer toute la misère là-bas, toute la colère et la peur.

J’ai pensé: Et si vous pouviez construire une fonction d’onde pour les États-Unis? Que montrerait-il? Nous serions suspendus dans une superposition de nombreux États, de bien à très, très mauvais. Cet automne, l’élection présidentielle servira de test, de mesure, qui effondre la fonction d’onde de l’Amérique et révèle qui nous sommes vraiment. Alors plus que jamais, je devrai peut-être me retirer dans Mon expérience quantique.

Richard Feynman a mis en garde contre l’essai de comprendre la mécanique quantique: «Ne continuez pas à vous dire:« Mais comment cela peut-il être comme ça? »Parce que vous vous retrouverez« à l’écoulement », dans une impasse dont personne n’a échappé. Personne ne sait comment ça peut être comme ça. Hughes et d’autres sages rejettent la position de Feynman comme défaitiste. Je trouve cela encourageant. J’aime l’idée de glisser dans l’égout d’un mystère sans fond alors que le monde s’effondre encore et encore autour de moi.

Post-scriptum: Merci à la physicienne Sabine Hossenfelder et au philosophe de la physique David Albert pour avoir vérifié les faits dans cette chronique. Hossenfelder, qui rejette le libre arbitre, dit que la mécanique quantique «fait de la place au hasard fondamental», mais «il n’y a pas de« volonté »dans tout cela.» Albert a dit «cela pourrait dérouter le lecteur que vous parliez (parfaitement correctement) des ‘longueurs’ des habitants vectoriels des espaces de Hilbert juste après avoir dit que ‘les espaces de Hilbert ne sont pas des espaces au sens ordinaire avec largeur, longueur et profondeur, comme votre chambre ou le ciel. « Peut-être que cela aiderait à remplacer » largeur, longueur, profondeur « par quelque chose comme » haut-bas, droite-gauche, arrière-avant « ? » Sinon, Albert et Hossenfelder ont approuvé la pièce, alors veuillez les blâmer pour les erreurs.

