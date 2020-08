e peuple Karuk se définit par la rivière Klamath, tout comme les Romains ont fait le Tibre ou les Égyptiens ont fait le Nil. Le mot «Karuk» signifie «en amont», une référence à la voie navigable, qui va du lac Klamath dans le sud de l’Oregon, à travers les montagnes du nord de la Californie – où vivent les Karuk – avant de se jeter dans l’océan Pacifique. Chaque année, à la fin de l’été, les Karuk célèbrent la rivière, les montagnes et la forêt dans leurs cérémonies de «redresser le monde».

«Ces cérémonies nous rappellent notre responsabilité de prendre soin de notre place», a déclaré Josh Saxon, directeur exécutif de la tribu Karuk. « Nous croyons que nous sommes liés à tout, nous avons donc la responsabilité de prendre soin de nos proches, qui sont les poissons et l’eau et les animaux et le ciel – tout. »

Dans le cadre de ces cérémonies, les prêtres se baignent dans la rivière. Mais de juillet à novembre, lorsque l’eau est la plus chaude, le Klamath se remplit d’algues bleu-vert qui rendent la rivière toxique. Les algues – qui ne sont pas en fait des algues, mais une espèce de cyanobactéries, Microcystis aeruginosa – donnent à l’eau un vert vif et lui confèrent une odeur d’algues pourries. Les gens peuvent avoir des éruptions cutanées en se baignant dans la rivière ou devenir gravement malades en buvant de l’eau, souffrant de nausées et de diarrhée au plus fort des cérémonies.

«Ce serait comme aller se masser et vous donner des algues toxiques à boire au lieu du vin», a déclaré Craig Tucker, consultant en ressources naturelles pour la tribu Karuk. «Les gens sont censés être dans l’eau pour mener des cérémonies religieuses, et maintenant ils doivent décider, est-il plus important de pratiquer leur religion ou est-ce plus important de protéger leur santé? C’est un horrible dilemme. «

Au cours du siècle dernier, les humains ont alimenté les proliférations d’algues en drainant les zones humides, en érigeant des barrages hydroélectriques et en construisant des fermes le long du Klamath – tout cela a bouleversé l’équilibre naturel de la rivière. L’eau est devenue plus chaude et remplie de nutriments, permettant aux cyanobactéries de se développer.

Guérir le Klamath signifie inverser des décennies de dégâts. Les humains ont conquis la rivière et les zones humides, et maintenant les Karuk et leurs alliés tentent de briser les liens. Le travail est lent et ardu, et a été rendu plus difficile ce mois-ci lorsque les régulateurs fédéraux ont mis en doute un plan soigneusement élaboré pour supprimer une série de barrages hydroélectriques.

«Chaque jour, je prie pour une eau propre, et c’est tout simplement décourageant de sortir, de sentir cette odeur et de voir la rivière», a déclaré Saxon. «Cela me pèse un peu.»

« Nous ne savons pas d’où vous avez cette eau, mais ne la touchez pas. »

Les proliférations d’algues nuisibles ne sont pas nouvelles. Les chercheurs étudient les proliférations d’algues depuis l’aube de la révolution scientifique. L’un des premiers articles publiés dans Philosophical Transactions, la plus ancienne revue scientifique du monde, est un compte rendu de 1672 du lac Tuchomskie en Pologne, devenu «vert au milieu avec une efflorescence velue». Des vaches, des poulets et des chiens, a déclaré l’auteur, sont morts en buvant l’eau du lac.

Cependant, le problème des efflorescences algales nuisibles s’est considérablement aggravé au cours des 200 dernières années. Cette tendance s’est accélérée au cours du dernier demi-siècle, alors que les humains modifiaient les conditions dans les lacs et les cours d’eau pour favoriser les cyanobactéries.

La rivière Klamath, exempte de proliférations d’algues. Source: Bob Wick / Bureau de la gestion des terres

Pour la tribu Karuk, le problème a commencé en 1906, lorsque le projet Klamath, une initiative fédérale, a commencé à assécher les zones humides bordant la rivière pour les transformer en terres agricoles. Le sol volcanique fertile du bassin de la rivière Klamath le rendait idéal pour l’agriculture, de sorte que les fonctionnaires ont sculpté la carte, offrant des parcelles de terre aux militaires de retour après chaque guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la demande était si élevée qu’ils ont organisé une loterie. Le groupe de Klamath Union High School a joué pendant que les vétérans attendaient pour entendre si leurs noms seraient cueillis dans un pot de cornichon et lus à haute voix à la radio nationale.

En transformant les zones humides en fermes, le projet Klamath a involontairement donné des munitions aux cyanobactéries. Le sol volcanique riche qui a rendu la terre si bien adaptée à l’agriculture a également fourni les nutriments qui nourrissaient les cyanobactéries. À un moment donné, les herbes qui poussaient dans les zones humides absorbaient ces excédents de nutriments. Mais lorsque le projet Klamath a construit des digues autour des zones humides, il a bloqué cette brèche critique, permettant à ces nutriments de s’accumuler dans la rivière. Plus tard, les agriculteurs ont aggravé le problème en nourrissant leurs cultures d’engrais synthétique, qui s’est écoulé dans le Klamath, aidant à nourrir les proliférations d’algues nuisibles.

Le projet hydroélectrique de Klamath a encore aggravé le problème en construisant une série de barrages de production d’électricité le long du Klamath moyen, dont le premier a été mis en service en 1918. Chaque barrage a créé un grand réservoir d’eau stagnant pour la plupart où les cyanobactéries pouvaient se nourrir, prendre le soleil et se multiplier. .

Le changement climatique a probablement aggravé le problème. À l’échelle mondiale, la hausse des températures réchauffe les lacs et les cours d’eau, contribuant à stimuler la croissance des cyanobactéries, selon des études. Le changement climatique alimente également la sécheresse, qui assèche les rivières et ralentit leur débit. Cela aide en outre les cyanobactéries, qui se débrouillent mieux dans les eaux plus lentes, où elles peuvent prendre pied. Le Klamath est maintenant soumis à des proliférations annuelles, au cours desquelles les cyanobactéries produisent des microcystines, une toxine hépatique et un cancérogène potentiel qui peuvent tuer les animaux et rendre les gens malades.

«Les gens savaient depuis des années que les réservoirs devenaient verts, mais ils n’ont pas vraiment compris ce que c’était avant 2004, lorsque l’équipe chargée de la qualité de l’eau de la tribu Karuk a prélevé des échantillons et les a envoyés dans un laboratoire pour analyse. Le laboratoire nous a appelés et nous a dit: «Nous ne savons pas d’où vous avez cette eau, mais ne la touchez pas», a déclaré Tucker. «Ces réservoirs sont devenus des usines de toxines hépatiques, ne faisant que pomper ce produit.»

Les efflorescences algales nuisibles ne se limitent pas à la rivière Klamath. Ils ont pris racine dans les 50 États, selon le Conseil de défense des ressources naturelles. Une floraison de 2014 dans le lac Érié est devenue si grande qu’elle est apparue sur des images satellites. À Toledo, dans l’Ohio, qui tire son eau du lac Érié, on a dit aux habitants de boire de l’eau en bouteille, car l’eau du robinet pourrait les rendre malades.

Contrairement aux humains, la flore et la faune aquatiques ne peuvent pas échapper aux proliférations d’algues. Les plantes souffrent parce que les cyanobactéries, qui se trouvent à la surface de l’eau, empêchent la lumière du soleil d’atteindre les zones situées en dessous. Et les poissons souffrent lorsque les cyanobactéries finissent par mourir. Les micro-organismes qui engloutissent les restes de cyanobactéries consomment d’énormes quantités d’oxygène pendant leur festin, laissant les poissons suffoquer.

Parce que les proliférations d’algues n’ont pas de cause unique, elles n’ont pas non plus de solution facile. Guérir le Klamath signifie libérer l’héritage amer du destin manifeste et ramener la rivière à un état plus naturel.

«C’est l’un de ces problèmes de mort par mille coupures.»

En 2007, la tribu Karuk, rejointe par des défenseurs de l’environnement et des pêcheurs, a intenté une action en justice contre les régulateurs californiens, qui n’avaient pas réussi à gérer les microcystines toxiques dans la rivière. Par la suite, la Californie a classé le Klamath comme «altéré» par les microcystines. Cela a rendu plus difficile pour le service public d’électricité régional, PacifiCorp, de continuer à exploiter les barrages hydroélectriques qui alimentaient les proliférations d’algues.

«Si PacifiCorp voulait essayer de conserver ses barrages et obtenir un nouveau permis, ils devraient d’une manière ou d’une autre atténuer ces proliférations d’algues au point de se conformer à la Clean Water Act, et ils ne savaient pas comment ils pourraient le faire. », A déclaré Tucker.

L’entreprise a pesé en utilisant des algicides dans les réservoirs. Il a également envisagé d’installer des aérateurs, qui remueraient l’eau et empêcheraient les cyanobactéries de s’y installer. Mais de telles mesures s’avéreraient coûteuses et difficiles à justifier dans les circonstances. PacifiCorp a non seulement dû freiner les proliférations d’algues, mais aussi moderniser ses barrages pour permettre au saumon de remonter le courant. Étant donné le coût élevé de la résolution de ces deux problèmes, il serait moins coûteux de supprimer entièrement les barrages vieillissants.

En 2016, PacifiCorp a accepté un plan pour supprimer les barrages Copco № 1, Copco № 2, J.C. Boyle et Iron Gate. Selon le plan, PacifiCorp transférerait la propriété des barrages à la nouvelle Klamath River Renewal Corporation, qui démolirait les barrages avec des fonds du service public d’électricité et de l’État de Californie.

Le mois dernier, cependant, les régulateurs fédéraux ont jeté une clé dans les travaux lorsqu’ils ont déclaré que PacifiCorp devait rester co-licencié des barrages, ce qui signifie qu’il pourrait être responsable de tous les coûts supplémentaires associés à leur enlèvement. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a fait appel à l’investisseur Warren Buffet – dont la société, Berkshire Hathaway, possède PacifiCorp – l’exhortant à respecter le plan. Les parties se disent optimistes quant à leur capacité à maintenir PacifiCorp à bord, étant donné le coût beaucoup plus élevé de la poursuite de l’exploitation des barrages. S’ils réussissent, le plus grand retrait de barrage de l’histoire des États-Unis débutera en 2021.

Même dans ce cas, cependant, ce ne sera que la première étape pour endiguer les proliférations d’algues toxiques. Les Karuk font toujours face à des températures croissantes et à des niveaux élevés de nutriments. «C’est l’un de ces types de problèmes mortels par mille coupures», a déclaré Tucker.

Pour guérir davantage la rivière, les agriculteurs pourraient construire des barrières de terre autour de leurs fermes pour empêcher les engrais de se répandre dans les cours d’eau. Les autorités pourraient travailler pour restaurer les zones humides, et les gouvernements, dans l’ensemble, pourraient enfin prendre les mesures radicales nécessaires pour enrayer le changement climatique. Pour l’instant, les proliférations d’algues restent un problème marginal.

Alors que le California Water Resources Control Board surveille les proliférations d’algues nuisibles dans les lacs et les rivières de l’État, avertissant les visiteurs lorsque l’eau est impropre à la baignade, il n’a jusqu’à présent fixé aucun objectif ou publié des règlements relatifs aux cyanobactéries.

« En termes de politique à grande échelle, il n’y a actuellement aucune politique explicite en Californie qui s’attaque aux facteurs de prolifération d’algues nuisibles », a déclaré Keith Bouma-Gregson, un scientifique environnemental qui codirige le programme de prolifération d’algues nuisibles en eau douce pour le California Water Resources Control Board.

Alors que les Karuk et leurs alliés ont rassemblé la volonté politique nécessaire pour démolir une série de barrages vieillissants, ils sont susceptibles de faire face à plus de résistance lorsqu’ils font pression pour des réglementations sur l’agriculture. Et le changement climatique ne peut que rendre plus difficile la recherche de domaines de compromis. Actuellement, la sécheresse étouffe les cultivateurs du bassin de Klamath, de sorte que les autorités détournent l’eau de la rivière vers les fermes de la région. Le retrait de l’eau de la rivière pourrait ralentir son débit, ce qui pourrait aggraver le problème des algues, selon des sources. Pour les Karuk, c’est un combat acharné.

«Je voudrais que tous ceux qui ont participé à ce processus reconnaissent que notre mode de vie et notre lien avec notre place et nos proches et notre identité en tant que peuple sont en jeu», a déclaré Saxon. «Ce n’est pas notre gagne-pain. Ce sont nos vies. »