Récemment, des scientifiques ont découvert des bactéries enfouies sous le fond de l’océan depuis plus de cent millions d’années et toujours vivantes. Qu’est-ce qui changerait si nous pouvions vivre ne serait-ce qu’un million d’années? Deux pensées me viennent immédiatement à l’esprit. Premièrement, la titularisation dans le milieu universitaire devrait être plafonnée. Les universités devraient limiter les nominations de professeurs à un siècle tout au plus afin de rafraîchir leur bassin de talents et d’atténuer les dogmes démodés de l’enseignement et de la recherche. Deuxièmement, un gâteau d’anniversaire ne peut pas contenir un million de bougies. Au lieu de cela, le nombre de bougies d’anniversaire pourrait refléter le logarithme de notre époque. Pour un millénaire, cela signifierait trois bougies.

Les générations passées disaient que même si nous ne pouvons pas reporter la mort naturelle, nous pouvons contrôler la façon dont nous vivons. Ils pensaient également qu’il n’y avait «rien de nouveau sous le soleil». Les deux déclarations sont inexactes de notre point de vue actuel. Avec les progrès de la bioscience et de la technologie, on peut imaginer un avenir post-COVID-19 lorsque la plupart des maladies sont guéries et que notre durée de vie augmentera considérablement.

Si cela se produit, comment nos objectifs changeraient-ils et comment cela façonnerait-il nos vies? Étant donné le luxe de poursuivre des plans à plus long terme, nous pourrions accomplir des tâches plus ambitieuses. Nous pourrions décider de nous soucier davantage de notre environnement planétaire et de la coopération interpersonnelle, car la pollution ou les hostilités comportent des dangers à long terme. Une expérience de vie prolongée pourrait nous rendre plus sages et plus averses au risque car il y a beaucoup plus en jeu. Il n’aurait guère de sens d’envoyer de jeunes soldats à la guerre ou de déclencher des guerres en premier lieu.

Mais même avec des stratégies astucieuses, la survie n’est en aucun cas garantie. Par exemple, la corrélation connue entre la taille du cerveau et le poids corporel n’a pas rendu les dinosaures suffisamment intelligents pour dévier l’astéroïde qui les a tués. Les accidents sont inévitables et les centres de traitement seront continuellement occupés à réparer les dommages non mortels dus à des accidents de routine.

Augmenter notre période de fertilité proportionnellement à notre durée de vie entraînera le risque de surpeuplement de la Terre. Avec le taux de natalité actuel par personne, le nombre de personnes âgées d’un million d’années pourrait atteindre le niveau intenable de cent mille milliards. Une modération qui nécessiterait une politique publique qui limite le taux de natalité au niveau souhaité. Alternativement, les ports de voyage pourraient lancer des personnes dans l’espace pour équilibrer le taux de natalité et maintenir une population terrestre adaptée à l’approvisionnement disponible en nourriture et en énergie.

La bonne nouvelle est que sur une durée d’un million d’années, les voyages dans l’espace peuvent nous emmener vers les étoiles les plus proches en utilisant des fusées chimiques existantes. Il ne faudrait que 100 000 ans pour arriver sur la planète habitable autour de Proxima Centauri avec un véhicule spatial qui se déplace à la vitesse du vaisseau spatial New Horizons de la NASA. Pour les passagers qui vivent un million d’années, un tel voyage ressemblerait au voyage de dix ans de New Horizons à Pluton au cours de notre vie actuelle. Bien sûr, le vaisseau spatial devra fournir un écosystème durable et des conditions de vie confortables au cours de ce long voyage. Et les passagers devront garder un état d’esprit stable pour l’objectif de leur voyage et ne pas perdre la foi, comme un pêcheur qui, après une longue interruption sans trouver de poisson, se demande si «le véritable but de la pêche est de pêcher».

Mais dans un million d’années, l’étoile la plus proche de nous ne sera pas Proxima Centauri, et nous pourrions donc avoir d’autres objectifs en tête. En fait, le ciel nocturne changera au fur et à mesure que de nouvelles étoiles entreront et sortiront du voisinage du soleil. Pendant cette période, la Voie lactée exposera des dizaines de milliers de supernovae brillantes et d’autres transitoires qui s’illumineront dans l’obscurité comme des feux d’artifice cosmiques. Le plus proche de ces événements pourrait constituer une menace pour la biosphère terrestre.

Étant donné que nos technologies actuelles progressent de façon exponentielle sur une échelle de temps de plusieurs années, notre futur habitat sur Terre sera complètement différent dans un million d’années. À quoi ressemble une civilisation technologique mature après si longtemps? Peut-il survivre aux forces destructrices que ses technologies libèrent? Une façon de le savoir est de rechercher des technosignatures de civilisations extraterrestres, mortes ou vivantes. Inévitablement, toutes les formes de vie finissent par disparaître. L’univers se refroidit au fur et à mesure de son expansion et toutes les étoiles mourront dans 10 billions d’années. Dans un avenir lointain, tout gèlera; il n’y aura plus d’énergie pour soutenir la vie.

L’avenir à plus court terme, cependant, n’a pas besoin d’être aussi sombre. L’avantage immédiat de prolonger la vie est de garder les êtres chers en vie plus longtemps. Le point final est inévitable, mais comme le philosophe grec Épicure l’a noté dans sa Lettre à Menoeceus, la mort ne doit pas être craint parce que nous ne la rencontrons jamais, car «quand nous sommes, la mort n’est pas venue, et, quand la mort est venue, nous ne sommes pas . » Les fauteurs de troubles vivront également plus longtemps et seront emprisonnés pour comportement inapproprié. Ceux dont la liberté a été inhibée par la société ont toujours vu cela comme une lueur d’espoir: la mort apporte la liberté ultime de toutes les chaînes sociales. Malheureusement, cette liberté arrive trop tard pour en faire quoi que ce soit, car elle est caractérisée à perpétuité par l’acronyme et le slogan de la vieille voiture britannique Iris: «It Runs in Silence». À l’instar de la titularisation universitaire, les peines d’emprisonnement à perpétuité devraient donc être plafonnées à une durée beaucoup plus courte qu’un million d’années.

L’échelle de temps d’un million d’années est un choix arbitraire, comparable à toute la période qui s’est écoulée depuis que notre espèce ancestrale Homo erectus a émergé en Afrique. Il est commodément plus court que les âges de l’univers, du soleil ou de la Terre. En principe, on pourrait imaginer une vie qui dure un milliard d’années, pendant laquelle les étoiles s’allument et s’éteignent dans le ciel comme des ampoules. Dans cette perspective à long terme, nos préoccupations actuelles sur le monde semblent aussi naïves que la première pensée dans la tête d’un nouveau-né.