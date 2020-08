Facundo Castro avec sa mère et ses deux frères

Les restes squelettiques du corps retrouvé à Villarino ont été transférés dans un avion de la police fédérale argentine avec des membres de l’équipe d’anthropologie médico-légale argentine pour commencer à être analysés à Buenos Aires et déterminer s’ils correspondent à Facundo Astudillo Castro, le jeune homme qui a disparu il y a plus longtemps. 100 jours.

Plus tôt dans la journée, sa mère, Cristina Castro, a déclaré qu ‘ »il y a de nombreuses chances » que le corps retrouvé dans un canal en bordure des quartiers de Villarino et de Bahía Blanca, à la hauteur du km. 714 de la route nationale n ° 3, entre Cabeza de Buey et le général Daniel Cerri, en état de décomposition et découverte par un pêcheur qui sillonnait la région, soit celle de son fils.

Infobae il a récapitulé le cas pas à pas:

Facundo Astudillo Castro a rencontré un ami de Pedro Luro, toujours en pleine quarantaine, et a révélé qu’il prévoyait de retourner à Bahía Blanca pour essayer de se réconcilier avec sa petite amie Daiana González, avec qui il avait eu une relation et vécu ensemble entre 2017 et février 2020. Le jeune homme était rentré dans sa ville natale en début d’année, mais souhaitait reconstruire la relation au plus vite.

30 avril

Cristina Castro s’est levée tôt comme tous les matins pour se rendre au travail, dans une station-service de la route nationale n ° 3.

Vers 10h30 du matin, il a reçu un appel sur son téléphone portable. C’est un policier de la ville du maire Buratovich, qui l’a informé que Facundo avait reçu un certificat pour avoir violé la quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus. Cristina a révélé à l’agent qu’ils pouvaient se rendre chez elle pour vérifier son adresse à son retour du travail.

Au cours de la matinée, Cristina a appelé à plusieurs reprises son fils, mais il ne lui a pas répondu.

Facundo Castro avait 23 ans

Peu de temps après 13h30 La femme affirme avoir reçu un appel de son fils Facundo: «Facundo m’a appelé et sans que je puisse en dire beaucoup, il a dit ‘Maman, tu ne sais pas où je suis. Je ne pense pas que vous me reverrez. « Cristina a déclaré dans une interview avec Infobae.

Il pensait que son fils était retourné chez sa petite amie, avec qui elle n’avait pas de bonnes relations, et il communiquait qu’il avait décidé de rester à nouveau avec la fille à Bahía Blanca. Par conséquent, au départ, il n’était pas trop inquiet.

Pendant les jours suivants, Cristina a continué sa vie d’une manière relativement normale. Pendant les deux années de Facundo à Bahía Blanca, il était courant que des semaines passent sans communication entre les deux.

Cependant, le premier signal d’alarme a été allumé lorsque les amis de Facundo ont fait part de leur inquiétude à Cristina, puisque le jeune homme avait complètement interrompu son activité sur les réseaux sociaux. Cela ne s’était jamais produit auparavant.

De plus, après environ trois semaines, Cristina a assuré que l’ex-petite amie, Daiana, avait contacté l’un des amis de Facundo pour lui demander où et comment était son ex-petit ami. Elle ne savait rien de lui non plus.

Facundo Castro avait quitté son domicile pour Bahía Blanca pour tenter de se réconcilier avec sa petite amie

5 juin

En compagnie des avocats Luciano Peretto et Leandro Aparicio, qui travaillent depuis des années dans l’affaire de l’enquête sur le meurtre de Daniel Solano, Cristina Castro a porté plainte pour disparition de son fils Facundo au parquet du parti de Villarino.

15 juin

Le lundi 15 juin était le jour assigné par la police de Buenos Aires pour effectuer le premier ratissage au poste de police du maire de Buratovich, où se trouvaient les policiers qui avaient commis l’infraction contre Facundo sur la route. La procédure a été suspendue, mais le même jour, L’agent Siomara Flores a témoigné devant le poste de police de Villa Luro qu’après l’établissement du procès-verbal, elle a elle-même conduit Facundo dans sa voiture privée jusqu’à la ville de Teniente Origone.

19 juin

Le premier ratissage de l’affaire aurait lieu le 19 juin. Juste ce vendredi, quatre jours après le témoignage de l’agent Flores, les avocats et la mère de Facundo ont été informés de sa déclaration.

Ainsi, par ordre du procureur provincial Rodolfo De Lucía, un premier râteau a été effectué le long de la route n ° 3 qui comprenait le trajet de Pedro Luro, la ville d’origine de Facundo à Teniente Origone et avec une analyse plus forte du maire Buratovich, la ville dont les policiers avaient interagi avec le jeune homme.

«Ce jour-là, un autre officier d’Origone, surnommé González, m’a dit qu’il avait infligé une nouvelle amende dans cette ville à Facundo. Que mon fils n’avait pas de DNI et qu’il m’a même montré une photo du permis de conduire de Facundo avec son téléphone portable. Plus tard, il a déclaré avoir vu Facundo monter dans un camion gris Renault Oroch et que le véhicule avait disparu en direction de Bahía Blanca.», A assuré Cristina Castro à Infobae.

Les commissariats de police du major Buratovich et du lieutenant Origone ont fait l’objet d’une enquête des forces fédérales

23 juin

Selon le témoignage de Cristina Castro, le 23 juin, le même officier González de Tte. Origone a changé son témoignage. « Ce même policier a changé de discours, et maintenant il a dit qu’après avoir interagi avec mon fils, Facundo a quitté cet endroit à pied, en direction de Bahía Blanca », a-t-il dit.

27 juin

L’histoire a semblé changer de cap. Les avocats Peretto et Aparicio ont été contactés par trois personnes, qui ne se connaissaient pas, et qui ont affirmé avoir vu comment, entre 15h30 et 16h00 le 30 avril, Facundo a été détenue par la police de Buenos Aires à un point de contrôle du maire Buratovich et est monté à bord de l’un des fourgons de police stationnés sur les lieux. Depuis lors, la famille d’Astudillo Castro a commencé à dénoncer d’innombrables irrégularités dans l’action de la police. Ils ont même averti que la même police de Buratovich leur avait refusé des informations essentielles, telles que les états de paie des policiers qui se trouvaient à ce poste de contrôle sur la route 3, à quelques kilomètres de l’entrée de la ville.

8 juillet

Pendant une dizaine de jours, la police de Buenos Aires a maintenu un profond secret dans l’affaire et surtout en communication avec la mère de Facundo et ses avocats. Il en était ainsi, en quelques heures, le procureur provincial De Lucía a décidé de retirer les forces de sécurité de Buenos Aires de l’enquête et a décidé que la recherche devait se poursuivre avec une équipe conjointe des forces fédérales: la gendarmerie et la police fédérale à la tête.

En outre, le procureur De Lucía s’est déclaré incompétent dans l’affaire, de sorte que l’enquête est passée entre les mains du chef du parquet fédéral n ° 1 de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martinez, sous la tutelle générale du juge fédéral Maria Gabriela Brown.

Pour les premiers râteaux des forces fédérales, une opération d’au moins 200 personnes a été ordonnée

12 juillet

Le Ministre de la Sécurité de la Province de Buenos Aires, Sergio Berni, a fait ses premières déclarations sur le sujet: « Il faut savoir ce qui s’est passé, surtout si un ou plusieurs policiers de la province de Buenos Aires sont impliqués. »

À son tour, Luciano Peretto, l’un des avocats de la famille, a dénoncé que lors d’une procédure de découverte de restes squelettiques dans une décharge, il est tombé sur le commissaire adjoint de Villarino, Pablo Reguillón, qui lui aurait dit: «Vous restez calme , que je sauvegarde tous les liens des médias dans lesquels vous parlez et quand tout passe, je sais bien ce que je dois faire … « .

14 juillet

Sur ordre du juge Marrón, au moins 200 membres des forces de sécurité fédérales ont commencé un râteau exhaustif le long de la route 3 et dans les villes de Buratovich et Tte. Origone, une procédure qui durerait plusieurs jours. Le même jour, la moitié de Bahía Blanca a publié une photographie dans laquelle Facundo Astudillo Castro est vu détenu, dos à la caméra, devant un fourgon de police et accompagné d’un caissier avec un masque.

Le commissaire adjoint Reguillón a été démis de ses fonctions après la plainte d’un des avocats de la famille.

17 juillet

Après trois jours sans nouvelles importantes dans le ratissage, la police scientifique a reçu les résultats des rapports des compagnies de téléphone et des réseaux sociaux et a prévenu que la dernière mise à jour sur Facebook du jeune homme avait eu lieu le 30 avril à 19h00. n’a pas pu détecter à partir de quel point exact. Le dernier message envoyé depuis le téléphone de Facundo était le même jour à son ami Juan Cardona, lorsqu’il l’a averti sur WhatsApp qu’il était faible sur la batterie.

La mère de Facundo a interpellé le procureur Ulpiano Martínez, qu’elle a accusé de ne pas avoir gardé contact avec elle ou ses avocats et de leur avoir caché des informations clés.

Des taches hématologiques ont été détectées dans le patrouilleur 22 788 du major Buratovich, où le jeune homme a probablement été transféré. Ces spots seraient ensuite soumis à une nouvelle analyse par des spécialistes.

« Vous ne savez pas où je suis. Je ne pense pas que vous me reverrez », a déclaré Facundo Astudillo Castro à sa mère

20 juillet

Le bureau du procureur n ° 1 de Bahía Blanca a rapporté que le 14 juillet, une femme avait comparu devant le bureau du procureur. Comme Infobae a pu le découvrir, cette personne, dont l’identité était réservée, Le témoin H a affirmé que le 30 avril, elle avait vu un jeune homme faire de l’auto-stop sur la route et qu’elle l’avait emmené à un rond-point très proche de l’entrée de la ville de Bahía Blanca., et que là, il l’a perdu de vue. Elle a assuré qu’elle ne voulait pas le laisser à l’entrée, pour empêcher la police de lui écrire un certificat pour avoir violé la quarantaine.

À son tour, le parquet a annoncé l’acceptation de la participation au ratissage de l’expert canin Marcos Darío Herrero et de ses chiens dressés, qui étaient déjà intervenus dans d’autres affaires, comme celle de Santiago Maldonado.

24 juillet

Marcos Herrero a affirmé que l’un de ses chiens Yatel avait détecté que Facundo était à bord du patrouilleur n ° 22 788, en provenance de la ville de Tte. Origone. Le chien a pointé en mettant l’accent sur la partie gauche de la boîte centrale, sur la roue de secours, où il a commencé à aboyer et à se gratter. L’animal est également « devenu fou » sur l’un des sièges arrière.

La camionnette de police de Teniente Origone qui a été « marquée » par l’un des chiens dressés par l’entraîneur Marcos Herrero

27 juillet

Le président de la Nation, Alberto Fernández, a pris contact avec la mère de Facundo pour exprimer son engagement à découvrir la vérité sur le sort de son fils.

« Il a parlé personnellement avec elle et lui a dit de l’appeler avec tout ce qu’il voulait lui demander.»A affirmé l’avocat Leandro Aparicio.

31 juillet

Yatel a fait une nouvelle découverte clé. Le chien de Marcos Herrero retrouvé, à l’intérieur du poste de police du lieutenant Origone, un objet d’artisanat que la grand-mère avait donné à Facundo il y a des années: une petite boîte en bois en forme de pastèque et une vache de Saint Antoine à l’intérieur.

L’objet que la grand-mère a donné à Facundo, retrouvé au poste de police du lieutenant Origone

7 août

Des membres de la police fédérale de la division des cannes, du cabinet scientifique d’experts et de la préfecture navale ont effectué un nouveau ratissage dans une zone près du maire de Buratovich, au km. 780 de la route nationale n ° 3, à moins de 70 km de l’endroit où un corps qui pourrait être Facundo a été retrouvé. Marcos Herreros et ses chiens Duke et Yatel ont également participé. Au cours de ces expertises, des restes squelettiques et des vêtements qui auraient pu appartenir au jeune homme ont été retrouvés. La famille a demandé qu’un plongeur trouvé dans la région reçoive un intérêt particulier.

14 août

La mère de Facundo a publié sur les réseaux sociaux une capture d’écran d’un téléphone portable avec la carte d’identité de son fils, apparemment à partir de l’un des téléphones portables experts appartenant à des membres de la police de Buenos Aires.

L’avocat Aparicio a rappelé que l’un des policiers de Teniente Origone avait assuré que Facundo avait son permis de conduire comme seule pièce d’identité personnelle.

Cependant, la ministre de la Sécurité de la Nation elle-même, Sabina Frédéric, a rapporté que l’image du document avait déjà été incorporée dans l’affaire pendant des semaines

Les environs de la zone où le corps de Facundo Castro a été retrouvé

15 août

En fin d’après-midi, un pêcheur a informé la police de la découverte de ce qui semblait être un squelette humain complet et disséqué. Il a été trouvé dans une zone marécageuse d’accès très difficile, sur la côte d’un chenal qui se jette dans la mer. Le procureur Ulpiano Martínez était présent immédiatement, tout comme Cristina Castro et l’avocat Luciano Peretto.

Par ordre du procureur, la présence immédiate du personnel de l’équipe argentine d’anthropologie médico-légale a été sollicitée pour tenter d’aider à identifier les restes squelettiques.

La découverte a eu lieu dans un marais, au km 714 de la route nationale n ° 3, entre Cabeza de Buey et le général Daniel Cerri, juste à la frontière entre les districts de Villarino et de Bahía Blanca.

J’ai continué à lire:

La mère de Facundo Castro a parlé du corps retrouvé à Villarino: « Il y a beaucoup de possibilités que ce soit lui, l’instinct de ma mère me le dit »

Máximo Kirchner: « Le cas de Facundo Castro n’a rien à voir avec celui de Santiago Maldonado »