Il y a toujours eu des mythes sur les gauchers. Et ce 13 août, dans le cadre de Journée internationale des gauchers, nous avons fait un récit de tout ce qui était dit sur ceux qui écrivaient de la main gauche.

Et c’est que, tout au long de l’histoire, les droitiers ont prédominé, donc pendant longtemps, on a cru qu’il était naturel que les gens utilisent davantage leurs membres droits. De plus, une signification négative a été donnée au fait d’avoir des gauchers.

Même le mot sinistre (l’opposé de droitier) est utilisé pour désigner quelque chose de mauvais. Selon l’Académie royale espagnole, ce terme est utilisé pour parler de quelque chose de «malheureux, fatal ou malveillant». Mais il fait également référence à la main gauche ou, dans le cas des gauchers, à ceux qui écrivent avec.

Compte tenu de cela, depuis le 13 août 1976, le Journée internationale des gauchers, mis en œuvre par l’institution Lefthanders International.

Mythes sur les gauchers

Au Mexique, vous avez probablement entendu dire que les gauchers «sont du diable». Avant, on raconte que même les enseignants battaient les enfants qui écrivaient de la main gauche pour les forcer à utiliser leur droite.

Cependant, selon des études, environ 10% de la population mondiale est gaucher.

De plus, il a été noté que les gauchers peuvent exceller plus facilement dans les sports d’adresse tels que le football, le tennis, la boxe et l’escrime.

Avec des informations de Milenio.

Tu pourrais aussi aimer:

Des eaux avec des frais de fourmis dans la nouvelle norme! Sur ces plateformes, vous perdez de l’argent