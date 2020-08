Publications sensuelles de Géraldine Bazán agitent les réseaux, compétition de bikini entre actrices, message «subliminal» à son ex-mari.

GERALDINE BAZÁN vs IRINA BAEVA: Guerre de photos en bikini sexy! Geraldine Bazán, il ne fait aucun doute que sa beauté est impressionnante, et que magnifiquement, elle le remarque à chaque fois sur les photos qu’elle télécharge sur Instagram, toujours arborant un sourire parfait et des cheveux blonds éblouissants et des tenues qui mettent en valeur sa silhouette stylisée, tout comme quoi Cela montre sur cette photo qu’il a partagé sur ses réseaux sociaux, où on le voit profiter du soleil d’été et porter une tenue sportive, ce qui indique qu’il prend toujours soin de sa santé et qu’il reste totalement en forme.

Dans l’une de ses plus récentes photos sur Instagram, l’actrice a l’air très heureuse et joviale en compagnie de ses filles et très détendue sur les plages paradisiaques de Quinta Roo, où elle exprime « Le corps a besoin de repos, l’esprit paix et les joies du cœur »; Les commentaires n’ont pas mis longtemps à remplir la publication, en particulier les fans qui la suivent depuis des années, comme un fan qui a un compte avec le nom de « @hermosageraldinebazan » où elle écrit: « C’est vivre la vie, c’est ce que tu vous nous projetez! Vous méritez le meilleur du monde Géry, vous me projetez tant de paix et de tranquillité, je suis fier d’être votre fan ».

Geraldine Bazán ne montre pas seulement son attitude positive dans les réseaux, elle en profite également pour montrer qu’elle ne perd pas sa sensualité et son charme, comme sur cette photo publiée le 7 août, où elle est montrée dans une pose décontractée entre un palmier où elle exhibe une peau entièrement bronzée. et portant un maillot de bain de couleur chocolat réservé et encadrant son beau visage avec des maxi-boucles d’oreilles en or qui mettent en valeur la couleur de ses yeux et ses cheveux frappants qui la distinguent tant.

Mais hier, Géraldine Bazán a fait sensation sur les réseaux sociaux avec une photo qui a laissé tout le monde dans SHOCK

Rien de plus et rien de moins, Geraldine Bazán a publié une image où elle est assise sur le sable blanc typique des plages de Quintana Roo, avec un chapeau de paille, des lunettes de soleil super tendance et un bikini noir qui vole des soupirs, la célèbre L’actrice a l’air souriante tenant une noix de coco verte juteuse.

Mais ce n’est pas ce qui a eu le plus d’impact! …