Dans les réseaux sociaux, les images du surprenant porter secours avec le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

Et est-ce que le président de 71 ans n’a pas hésité en se jetant à la mer pour aider deux jeunes touristes qui avaient été assommés de leur pirogue par la force de la marée.

Le président était en vacances sur les plages d’Alvor pour promouvoir le tourisme, mais il n’a pas hésité à aider les baigneurs qui se trouvaient dans une situation difficile.

Les caméras ont capturé le moment où le président les atteint et les aide, avant qu’un autre citoyen en jet ski ne vienne les aider.

«Ces jeunes femmes venaient d’une autre plage et comme le courant est très important, elles ont été traînées et se sont dirigées vers cette plage. Ils ont chaviré et avalé beaucoup d’eau et ils n’ont pas pu tourner, ni monter (le canoë) ni nager, telle était la force du courant », a déclaré le président aux médias locaux.