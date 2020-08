HONG KONG – Les gouvernements chinois et de Hong Kong ont vivement critiqué Washington samedi après que les États-Unis ont imposé des sanctions à la dirigeante du territoire, Carrie Lam, et à d’autres responsables, qualifiant cette décision d ‘ »actions de clown » qui n’intimideraient pas le peuple chinois.

Le gouvernement de Hong Kong a déclaré que les sanctions étaient « sans vergogne et méprisables » et représentaient une ingérence « flagrante et barbare » dans les affaires intérieures de la Chine, avertissant que Hong Kong était utilisée comme un « pion » dans les relations américano-chinoises.

L’administration Trump a annoncé vendredi qu’elle imposerait des sanctions à Lam et Luo Huining, chef du bureau de liaison chinois à Hong Kong, ainsi qu’à neuf autres responsables actuels et anciens que Washington accuse de restreindre les libertés politiques, à la suite de l’imposition d’une nouvelle loi de sécurité draconienne. en juin.

« Les intentions peu scrupuleuses des politiciens américains de soutenir le chaos anti-chinois à Hong Kong ont été révélées, et leurs actions de clown sont vraiment ridicules », a déclaré le bureau de liaison chinois dans un communiqué.

« L’intimidation et les menaces ne peuvent pas effrayer le peuple chinois. »

Luo, le plus haut responsable politique du continent à Hong Kong qui a pris le poste plus tôt cette année, a déclaré que les sanctions américaines à son encontre indiquaient qu’il faisait ce qu’il « devrait faire pour mon pays et Hong Kong ».

S’exprimant lors d’une conférence de presse en juillet avant que des sanctions ne lui soient imposées – et où elle a annoncé le report des élections en raison de l’aggravation de la situation du coronavirus – Lam a déclaré qu’elle «se moquerait» de toute sanction à son encontre.

« En ce qui me concerne, je n’ai aucun actif aux États-Unis et je n’ai pas envie de déménager aux États-Unis, donc ce n’est ni logique ni raisonnable pour la suggestion de sanction », a-t-elle déclaré.

Les sanctions gèleront tous les actifs américains des 11 responsables et leur interdiront de faire des affaires dans le pays, tout en interdisant aux Américains de faire des affaires avec eux.

« Les États-Unis soutiennent le peuple de Hong Kong et nous utiliserons nos outils et nos autorités pour cibler ceux qui portent atteinte à leur autonomie », a déclaré vendredi le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin dans un communiqué.

La nouvelle loi sur la sécurité de Hong Kong a été condamnée par les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux, dont beaucoup ont suspendu les traités d’extradition avec Hong Kong en conséquence.

Les détracteurs de la loi affirment qu’elle érode les libertés fondamentales garanties lorsque Hong Kong est revenu à la domination chinoise depuis la Grande-Bretagne en 1997, tandis que ses partisans affirment qu’elle rétablit la stabilité après une année de troubles souvent violents contre le gouvernement.

Les autorités de Hong Kong ont depuis émis des mandats d’arrêt contre six militants pro-démocratie qui ont fui la ville.

Le problème a contribué à une aggravation de la situation entre la Chine et les États-Unis. relations, déjà tendues sur le commerce, le coronavirus et les différends sur la mer de Chine méridionale.

Mercredi, l’ambassadeur de Chine aux États-Unis a déclaré que Pékin ne voulait pas voir une guerre froide éclater entre les deux puissances, exhortant les deux à travailler pour réparer les relations sous une tension « sans précédent ».

Plus tôt cette semaine, le président Trump a publié un décret interdisant aux entreprises américaines de faire affaire avec ByteDance, la société mère chinoise du célèbre service de vidéo courte durée, TikTok.

La commande s’appliquera également à l’application de messagerie, WeChat, qui est largement utilisée en Asie de l’Est et parmi les Chinois d’outre-mer comme moyen de transactions financières, de jeux et de services de vente au détail – elle appartient à l’une des plus grandes entreprises technologiques chinoises, Tencent.

L’ordre de Trump, que les médias d’Etat chinois ont qualifié de « smash and grab » et mis en garde contre les conséquences, devrait entrer en vigueur dans 45 jours.

