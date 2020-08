MADRID, 15 août (EUROPA PRESS) –

L’ONG pour les droits de l’homme Human Rights Watch a demandé ce samedi au gouvernement colombien d’épuiser «d’urgence» toutes les voies légales pour obtenir l’extradition de l’ancien chef paramilitaire Salvatore Mancuso des États-Unis.

Mancuso, connu sous le nom de «Santander Lozada» ou «Triple Cero», l’un des principaux dirigeants des Forces unies d’autodéfense de Colombie (AUC), est aux États-Unis après avoir purgé une peine dans ce pays pour trafic de cocaïne.

« Jusqu’à présent », dénonce HRW, « les autorités colombiennes ont fait des efforts médiocres » pour obtenir le retour d’un homme accusé d’atrocités, dont le témoignage « pourrait être extrêmement précieux pour obtenir toute la vérité sur les crimes commis par des groupes paramilitaires et leurs complices » .

Les tribunaux colombiens ont condamné Mancuso pour plus de 1 500 homicides et disparitions, faits reconnus par le paramilitaire lui-même, qui a fréquemment impliqué des commandants et des politiciens.

En 2008, le président d’alors Álvaro Uribe a brutalement extradé Mancuso et 13 autres commandants paramilitaires vers les États-Unis pour qu’ils soient poursuivis pour trafic de drogue. HRW, dans ce sens, a remis en question le moment de l’extradition, celui dans lequel la Cour suprême de Colombie faisait « des progrès significatifs dans les enquêtes contre les alliés d’Uribe au Congrès ».

Les autorités judiciaires colombiennes mènent toujours des centaines d’enquêtes sur les crimes de guerre contre Mancuso, selon des entretiens avec des procureurs et des documents judiciaires consultés par Human Rights Watch.

Si Mancuso avoue son rôle dans ces crimes et coopère avec le système judiciaire, il est probable que bon nombre de ces affaires seront consolidées par des condamnations en vertu de la loi de réconciliation Justice et Paix, spécifiquement conçue pour parvenir à la paix avec les groupes armés en Colombie. .

Cependant, selon les décisions de la Cour constitutionnelle, Mancuso pourrait perdre les avantages de cette loi et recevoir une longue peine de prison s’il commet de nouveaux crimes, ment sur ses crimes ou ne coopère pas correctement avec le système judiciaire, de sorte qu’il n’aurait pas incitations à continuer de coopérer.

En fait, il y a trois mois, la Chambre de reconnaissance de la vérité de la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) a refusé le placement familial à Mancuso parce qu’elle le considère comme un « membre organique de la structure criminelle, développant une fonction de combat continue » et non collaborateur ou financier d’activités paramilitaires entre 1989 et 1997, comme il se présentait.

Le souci est que Mancuso, d’origine italienne, pourrait également être extradé vers ce pays du sud de l’Europe, pour lequel il cesserait de répondre à deux processus qu’il a ouverts dans la justice colombienne, pour sa responsabilité dans plus de 600 homicides, le le déplacement forcé de près d’un millier de personnes et plus de trente disparitions forcées.

Le président Iván Duque, protégé à l’époque d’Uribe, a déclaré qu’il souhaitait que Mancuso rentre dans le pays ou soit jugé à l’étranger pour ses crimes, sans écarter la Cour pénale internationale (CPI), une attitude que HRW considère comme une simple excuse .

« Au lieu de faire des annonces spectaculaires sur son intention d’amener Mancuso devant la CPI, il serait beaucoup plus utile pour le président Duque de donner la priorité à cette affaire et de s’assurer que son gouvernement fasse des efforts urgents, opportuns et efficaces pour parvenir à son extradition vers la Colombie », a-t-il déclaré. a déclaré le directeur de HRW pour les Amériques, José Miguel Vivanco.