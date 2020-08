ICE a signé un contrat avec la société de reconnaissance faciale Clearview AI cette semaine. L’agence d’immigration paie 224 000 $ pour ce qui est seulement décrit comme «soutien à la mission» et «licences Clearview». ICE est connue pour avoir utilisé la technologie de reconnaissance facial pendant un moment.

Immigration and Customs Enforcement (ICE) a signé un contrat avec la société de reconnaissance faciale Clearview AI cette semaine, selon les dossiers d’embauche du gouvernement, partagés par une organisation à but non lucratif Tech Inquiry. Sur Twitter.

ICE est connu pour avoir utilisé la technologie de reconnaissance faciale pendant un certain temps. En fait, le mois dernier, le Washington Post a rapporté que l’agence, en collaboration avec le FBI, avait accédé à la base de données des permis de conduire de l’État sans le consentement des conducteurs. L’agence d’immigration a été critiquée pour ses pratiques le long de la frontière sud du pays, qui incluent la séparation des enfants migrants de leur famille et la détention indéfinie des demandeurs d’asile.

Après que le contrat ICE a été rendu public, la société de technologie a déclaré à The Verge que «l’accord de Clearview AI est avec le Department of Homeland Security (HSI), qui utilise notre technologie pour son unité d’exploitation des enfants. et les enquêtes criminelles en cours », a déclaré Hoan Ton, PDG de la société. « Clearview AI a permis à HSI de sauver des enfants à travers le pays des abus et de l’exploitation sexuels », a-t-il ajouté.

Clearview AI a été à l’honneur depuis qu’une enquête du New York Times au début de l’année a montré que sa technologie de reconnaissance faciale était largement utilisée par les forces de l’ordre et les entreprises privées. La technologie de Clearview pourrait identifier quelqu’un avec juste une photo et nommer des visages grâce à sa base de données de plus de 3 milliards d’images provenant des réseaux sociaux, souvent contre les règles de ces plateformes.