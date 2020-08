En 2016, beaucoup d’entre nous qui voulaient du changement à la Maison Blanche ont tenté une chance sur Donald Trump. Nous pensions qu’il dirigerait en tant que républicain conservateur. Au lieu de cela, il a mis en péril notre république.

Nous sommes alarmés par les tactiques anti-démocratiques et les abus de pouvoir flagrants commis quotidiennement par Donald Trump. Ses actions sont un affront à notre Constitution et au Parti républicain. Notre 18e président, Ulysses S. Grant, de l’Ohio, a qualifié ses échecs de «erreurs de jugement, pas d’intention».

En 2016, de nombreux électeurs de l’Ohio ont fait confiance à Donald Trump, nous y compris. C’était une erreur de jugement, pas d’intention. Pour ces raisons, nous nous joignons aux autres républicains de cet État pour voter contre le président Trump en novembre.

Corruption, incompétence et mort

Il a créé une culture de la peur au sein du Parti républicain ainsi qu’à travers le pays, diabolisant toute personne ayant des opinions divergentes. Il rabaisse, réprimande et ruine la carrière de tous ceux qui s’opposent à lui – y compris ses propres chefs d’agence gouvernementale nommés, ses chefs militaires respectés et ses héros de guerre.

Il a sapé la primauté du droit, fait obstruction à la justice et accordé des pardons et des commutations à des copains personnels qui ont aidé à dissimuler ses méfaits.

Il a fait preuve d’une incompétence flagrante pendant la pandémie de COVID-19, causant des souffrances inutiles et la mort.

Il a accumulé un déficit budgétaire de 2,7 billions de dollars, dont 1 billion de dollars avant le déclenchement de la pandémie.

Le président Donald Trump pompe son poing alors qu’il quitte un rassemblement à l’usine de fabrication de Whirlpool, le jeudi 6 août 2020, à Clyde, Ohio. [Jeff Lange/Beacon Journal]

Il s’est, comme l’a dit le regretté sénateur John McCain, «s’abaissé… devant un tyran», faisant référence au refus de Trump de tenir tête au président russe Vladimir Poutine et de protéger nos élections de l’ingérence étrangère.

Il a tourné le dos à nos alliés de l’OTAN que nous embrassons depuis 75 ans.

Il nous a fait honte en diminuant notre position de république fidèle et de défenseur de la démocratie dans le monde.

En décembre 2019, le commentateur conservateur Bill Kristol et l’avocat George Conway ont formé le Lincoln Project pour encourager les électeurs républicains à soutenir Joe Biden à la présidence. Républicain Voters Against Trump a été formé par la stratège républicaine de longue date Sarah Longwell; Tim Miller, ancien porte-parole du Comité national républicain; et Kristol pour renforcer le soutien républicain contre la réélection de Donald Trump.

‘Operation Grant’ est notre projet Lincoln

Les républicains de l’Ohio lancent maintenant l’opération Grant pour mobiliser les électeurs du GOP dans l’État de Buckeye, ce qui est crucial pour les espoirs du GOP à la Maison Blanche, contre notre président actuel.

Notre leadership se compose de:

Phil Heimlich, l’auteur, ancien procureur adjoint et membre républicain du conseil municipal et commissaire du comté de Hamilton;

Chris Gagin, ancien président du GOP du comté de Belmont, qui a démissionné avec dégoût après la débâcle de Trump à Helsinki;

Roger Synenberg, ancien président du Parti républicain et du Conseil des élections à Cleveland, et intronisé au Temple de la renommée républicaine du comté de Cuyahoga;

Chris Gibbs, ancien président républicain et président du conseil des élections du comté de Shelby;

Michael Anne Johnson, ancien procureur adjoint des États-Unis dans le district nord de l’Ohio.

Nous sommes des hommes et des femmes libres. Nous revendiquons nos droits à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Nous pensons que M. Trump ne mérite plus le consentement des gouvernés.

Trump a systématiquement éludé l’appel à se lever et à diriger cette grande nation. Nous ne ferons pas la même erreur en novembre que celle que nous avons commise en 2016. Vous n’êtes pas obligé non plus.

Après la guerre civile, le président Grant s’est levé au moment d’unir une nation la plus divisée.

Les habitants de l’Ohio qui souhaitent préserver notre république se lèveront eux aussi.

Phil Heimlich est un ancien procureur adjoint, membre du conseil municipal de Cincinnati et commissaire du comté de Hamilton. Cette colonne est apparue à l’origine dans le Cincinnati Enquirer. Suivez-le sur Twitter: @philhemlich

Cet article a été initialement publié sur Cincinnati Enquirer: Républicains de l'Ohio contre Trump: nous ne répéterons pas notre erreur de 2016 en 2020