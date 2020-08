Comme cela se produit depuis un certain temps, les réseaux sociaux sont devenus le principal moyen de diffuser de fausses nouvelles telles que éclipse qui aura vraisemblablement lieu le 21 août.

C’était dans une vidéo dans laquelle ils annonçaient que ce vendredi une éclipse solaire pouvait être vue que des millions de personnes pourraient profiter dans le monde entier, mais il y avait tellement de désinformation à ce sujet, que même la théorie selon laquelle « les gens pèseraient beaucoup moins » a été traitée.

«L’éclipse du siècle est proche et elle provoquera des changements sur la planète qui n’ont pas été observés depuis des décennies. Le phénomène se produira le 21 août et 7,4 millions de personnes pourront le voir en Amérique, en Afrique et en Europe, la lune projettera une ombre sur la terre qui bloquera la lumière du soleil et assombrira le tout pendant 3 minutes », expliquent-ils dans la vidéo.

L’influence des réseaux sociaux est telle que beaucoup de gens ont vraiment cru que ce 21 août il y aurait une éclipse solaire et ont même été alarmés par la situation actuelle que traverse le monde.

Bientôt, les théories du complot étaient présentes et c’est que dans les informations de la vidéo, elles ont mentionné que la gravité de la terre serait modifiée et que les animaux se comporteraient étrangement.

«Selon Lika Guhathakurta de la NASA, les étoiles apparaîtront et la température baissera et les animaux montreront des comportements qu’ils n’effectuent que la nuit. Ce qui est incroyable, c’est que tout sera plus léger car nous serons 40 millimètres plus près du soleil. Cela change la gravité et va nous faire peser un kilo de moins », explique la vidéo virale.

Que cache cette vidéo qui met en garde contre un phénomène naturel pour le 21 août?

Selon les informations, cette vidéo est partagée chaque année aux mêmes dates depuis 2017. Cependant, dans ce 2020, les gens ne verront pas d’éclipse.

Le membre de l’Institut d’astronomie de l’UNAM, Daniel Flores Gutiérrez, a annoncé sur un site officiel de l’institution que les informations diffusées dans la vidéo sont totalement fausses.

«Les informations qui circulent sur Internet et sur les réseaux sociaux concernant une éclipse solaire qui se produiraient le 21 août sont fausses. Cet événement s’est produit le 21 août 2017 et a été vu aux États-Unis et partiellement au Mexique », a-t-il souligné.

