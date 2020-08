Après quelques allers-retours, il a été confirmé que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), Fera une apparition à la Convention nationale républicaine de la semaine prochaine.

McConnell doit être réélu en novembre et sa porte-parole de campagne, Katharine Cooksey, a déclaré jeudi dans un communiqué qu’il ne ferait pas partie de la convention. Au lieu de cela, il prévoyait de «voyager dans tous les coins du Kentucky la semaine prochaine pour parler aux familles, aux travailleurs et aux créateurs d’emplois de leurs besoins». Quelques heures plus tard, Cooksey a changé de cap, disant qu’il y avait une « mauvaise communication » et McConnell enregistrera un message pour la convention, rapporte The Hill.

Comme la Convention nationale démocrate cette semaine, le RNC sera essentiellement virtuel. Le président Trump prononcera son discours de la Maison Blanche et a déclaré jeudi soir à l’animateur de Fox News Sean Hannity qu’il souhaitait avoir plus de parties en direct que le DNC, car sinon l’événement serait « ennuyeux ».

