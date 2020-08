Un résident de l’Alabama qui prétend être une sorcière, un dieu et la dernière personne à avoir vu la mère disparue Leila Cavett vivante se trouve maintenant dans la prison principale du comté de Broward.

Shannon Ryan, 38 ans, de Muscle Shoals, Alabama, fait face à deux chefs d’accusation de mensonge à un officier fédéral.

Bien que d’autres reportages disent que les maréchaux américains ont arrêté Shannon Ryan, les maréchaux américains ont déclaré dimanche après-midi qu’ils n’avaient pas procédé à l’arrestation. Le FBI a tenu une conférence de presse jeudi pour distribuer des photos de Cavett et une chronologie de sa disparition, mais un porte-parole a déclaré dimanche: «Nous ne faisons pas de commentaire pour le moment.»

Leila Cavett

Le FBI a déclaré jeudi que le dernier enregistrement qu’ils ont de Cavett vivant à Jasper, en Alabama, est la vidéo de la caméra de sécurité du 25 juillet dans une station Hollywood RaceTrac. Son fils de 2 ans, Kamdyn, a été retrouvé le lendemain en train de se promener dans un complexe d’appartements de Miramar, ouvrant une enquête sur la disparition de sa mère.

Leila Cavett et son fils de 2 ans, Kamdyn, dans un Hollywood RaceTrac le 25 juillet.

Ryan est une affiche incessante sur Facebook sur les pages «Shannon Ryan» et «Magnetic Kundalini», cette dernière étant consacrée à «la sorcellerie, la connaissance de soi, la méditation Kemetic Kundalini & Chakra, la science kémétique, la santé, le bien-être, le fitness, le mentorat. «

L’histoire de Ryan sur la disparition de Cavett

Parmi ses nombreux messages du 9 août, il y a une vidéo de 51 minutes le 9 août dans laquelle il a déclaré ce qu’il prétend savoir sur ce qui est arrivé à Cavett. De l’un des côtés de Ryan dans la vidéo, certains dans la région du nord de l’Alabama, où Jasper et Muscle Shoals sont assis à environ 90 minutes d’intervalle, accusent Ryan de la disparition de Cavett.

Une image fixe de la vidéo Facebook de Shannon Ryan le 9 août dans laquelle il fait plusieurs affirmations sur Leila Cavett, la mère de l’enfant de 2 ans retrouvé à Miramar, vue pour la dernière fois dans une station-service d’Hollywood le 25 juillet.

«J’ai fait un cambriolage», a déclaré Ryan. «J’ai vendu de la drogue quand j’étais plus jeune. Je suis allé en prison aussi. C’est la saleté dont j’ai grandi et qui a fait de moi le dieu que je suis aujourd’hui.

«Les individus aiment essayer de vous maintenir à une fréquence passée. Tu veux dire que je ne peux pas changer? Je ne peux pas être transformé? Je ne peux pas renouveler? Ouais, mais dès que quelque chose ne va pas, tu dis: « C’est qui le (rime avec » camion « ) il est. » «

Ryan affirme avoir rencontré Cavett quand elle s’est présentée chez lui par une nuit pluvieuse, sale, poussant une poussette tout aussi sale avec des marchandises, de la nourriture et Kamdyn. Après lui avoir raconté une histoire, Ryan a dit qu’il ne croyait pas avoir été abandonné, il a dit qu’il l’avait emmenée avec son fils chez lui. Bien qu’elle ait aidé Cavett à obtenir une voiture, Ryan a dit qu’elle lui a volé deux fois.

L’histoire continue

« Je lui ai jeté un sort, » dit Ryan. «Jusqu’à ce que vous rendiez mes (trucs), tout ce que vous avez pris, partout où vous allez, les gens essaieront d’emmener votre fils.»

Ryan a dit qu’il était venu à Hollywood parce qu’un de ses étudiants était malade. Lorsqu’elle a été hospitalisée pour une pneumonie, il a dit qu’il avait appelé Cavett pour prendre la place de l’étudiant sur un projet non spécifié qui le mènerait dans les Keys et les Everglades. Il a dit avoir appelé Cavett «parce qu’elle est une survivante. Je sors dans les bois, les Everglades. »

Cavett ne s’est pas présentée pendant quatre jours, a déclaré Ryan, dans un camion qu’elle voulait lui vendre. Il a dit qu’ils s’étaient rencontrés au RaceTrac au 5800 Hollywood Blvd., et au Walmart adjacent. Ils sont allés à la plage entre les repas à Pollo Tropical et The Cheesecake Factory.

Cavett, a déclaré Ryan, a fini par quitter le RaceTrac avec une voiture pleine de gars. Ryan dit qu’il a passé une grande partie du jour suivant ou deux au RaceTrac, en utilisant le WiFi. Quand il est revenu à son camion sur le parking Walmart, la police était là et l’a interrogé.

« Je ne savais pas qu’elle avait disparu parce que je ne regardais pas la télévision », a déclaré Ryan.

Il a posté sur Facebook samedi avant d’être arrêté: «Quiconque pense que j’ai quelque chose à voir avec la disparition de Leila peut vous s’il vous plaît commenter ce post. Je veux démontrer mes pouvoirs et vous faire tous disparaître de ma chronologie en même temps. N’ayez pas peur maintenant.

«Ce sont vos cinq minutes de gloire. Je ne supprimerai pas vos commentaires, Witches Honor. Au lieu de cela, à la pleine lune, je pratique mon premier maléfice de masse. Mettez votre nom dans le pot car vous êtes si courageux et grand et méchant et je n’ai pas de vrais pouvoirs. Faites-moi un mensonge. Que Jésus (Constantin) reçoive vos prières et que le Sang du Christ (Vin de Raisin) vous protège. Vous voyez, ce ne sont que des mots, tout le monde peut dire ça (trucs). «

