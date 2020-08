La police de Key West et les maréchaux américains ont arrêté cette semaine un homme travaillant à la sécurité dans un bar de la ville la plus au sud, qui est suspecté dans une affaire de harcèlement et de tentative de meurtre dans le Nebraska.

Joshua Lytle, 27 ans, est incarcéré dans la prison du comté de Key West vendredi soir en attendant d’être extradé vers le Nebraska, où il fait face à un complot en vue de commettre un meurtre au premier degré et des accusations d’aide et d’encouragement / des accusations de menace terroriste.

La police et les maréchaux ont arrêté Lytle vers 21 h 15. Mercredi soir au Bourbon Street Pub, où il travaillait, selon un rapport d’arrestation de la police de Key West.

Selon un communiqué du département de police de la ville de Grand Island dans le Nebraska, Lytle a aidé son ami, Matthew Stephens, 30 ans, dans son plan infructueux pour tuer sa femme.

Stephens a commencé à traquer la femme fin décembre et, à une occasion, l’a menacée avec un couteau, selon le communiqué de presse.

La police de Grand Island a arrêté Stephens le 6 janvier. Lytle a été arrêté peu de temps après dans une prison locale où il était déjà inscrit pour une accusation sans rapport avec le communiqué, selon le communiqué.

«Ces arrestations découlent d’incidents dans lesquels Stephens a saisi [his wife] et l’a menacée avec un couteau lors d’un incident en décembre, a traqué ses mouvements et a pris des mesures substantielles en vue de la poursuite d’un plan pour tuer [her]», Déclare le communiqué de presse.

La déclaration a nommé la femme, mais le Miami Herald / FLKeysnews.com n’est pas parce qu’elle est la victime potentielle de violence domestique.

Selon le greffier du tribunal du comté de Hall, l’accusation de complot contre Lytle avait été rejetée et il avait depuis été mis en liberté sous surveillance avant de s’enfuir vers les Keys.

Un juge du Nebraska a signé un mandat d’arrêt le 16 juillet pour complot et pour complicité, selon le rapport de police de Key West.