Juan Carlos Lynch

Quelques jours avant la nomination de Juan Carlos Lynch à la tête de la Fondation arteBA, des posts sur le compte Instagram personnel du collectionneur et de l’homme d’affaires ont suscité les critiques des artistes et du groupe féministe Nous proposons, qui sollicite sa démission et un changement de mentalité de la part du Comité de Fondation lors de ce type de nomination.

Lynch a été confirmé vendredi au lieu de Amalia Amoedo, qui a démissionné après avoir déménagé chez elle en Uruguay pendant la pandémie, ce qui l’a disqualifiée de la tête de la foire d’art la plus importante du pays.

Culture d’Infobae Il s’est entretenu avec une série d’artistes du collectif pour connaître leur position, ainsi que contacté arteBa et Lynch, qui ont répondu en son nom et en tant que représentant de l’espace artistique.

Le premier à partager les captures sur les réseaux sociaux a été le responsable culturel et l’écrivain Estefanía Papescu. Dès lors, différentes références artistiques ont commencé à exprimer leur indignation face aux postes du nouveau président et au manque de «sensibilité» d’arteBa aux demandes sociales qui se développaient dans le monde ces dernières années.

Papescu, un ancien membre du groupe Nosotras Proponemos, est entré en contact avec des collègues et a contribué à faire le constat de l’espace dans lequel ils répudient «leurs posts sur les réseaux sociaux avec un haut niveau de sexisme, de misogynie, de racisme et de phobie des graisses».

Certains des messages de Lynch qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux

«Vos publications et votre désignation sont un revers pour nos luttes contre la violence, elles ne nous représentent pas en tant que communauté que nous sommes et voulons. Nous demandons que le Comité de la Fondation repense de manière sensée et que Juan Carlos Lynch soit démis de toute urgence de ce poste », ont-ils déclaré dans une brève déclaration.

«Nous avons fait la déclaration immédiatement après avoir vu les captures, en tant que communauté artistique féministe et de la même manière, si elle n’était pas explicitement féministe, une personne qui dirige une fonction publique pour la communauté artistique ou en général, avec ce type de messages sexistes, gras-phobiques, racistes, ne peuvent pas être dans une telle situation. L’idée est de proposer que le comité de la fondation reconsidère cette désignation, qu’il quitte son poste”A dit Papescu Culture d’Infobae.

Concernant la décision du Comité, Papescu a déclaré: «Il y avait Amalia Amoedo, qui était la première femme présidente, qui a démissionné et cette nomination est un retard. Cela laisse très clair le retard dans la réflexion de la Fondation, car il n’y a pas de check-up, de commission genre, et bien que tous ceux qui gèrent arteBA soient des entrepreneurs, il n’y a pas de conscience de la communauté à laquelle ils s’adressent et de la lequel doit s’adapter, en particulier avec les problèmes sociaux actuels. Il laisse l’ignorance et un certain retard qui ne peut être toléré à la vue ».

Regroupement Nous proposons, qui rassemble plus de 2500 artistes du monde entier et environ 90 dans le pays, a vu le jour en novembre 2017 dans le cadre de NiUnaMenos et du crime de Micaela Garcia. À travers 37 points, ils expriment le manque de représentation, l’égalité et l’injustice, entre autres thèmes, que traversent les artistes. Parmi ses interventions figuraient celles d’éteindre les lumières des Bellas Artes et de ne laisser allumer que celles qui illuminaient les œuvres des femmes – il n’en restait que six – et l’intervention dans la Malba Pourquoi tu cries femme, un poème de Susana Thénon dans une représentation un jour après le 8 mars 2018.

La déclaration de « We Propose »

Culture d’Infobae J’ai également contacté différents membres du groupe, qui ont choisi ne pas être nommé pour maintenir l’esprit collectif de l’espace et ne pas individualiser la revendication.

«Cela nous a pris par surprise. Après avoir visionné les captures d’écran, nous avons tenu une assemblée pour entendre la voix de tous et sur cette base, nous avons fait cette plaque pour démontrer notre désaccord. Dans l’assemblée, nous avons été frappés par le fait que nous ne connaissions pas cette personne, quelle relation il entretient avec le monde de l’art. Et puis le débat a eu à voir avec l’accent mis sur tout ce que nous avons vu dans les messages: un manque absolu de respect des identités et des subjectivités des corps gras, principalement des femmes. Il a une obsession de se référer au corps des femmes ».

« On voit aussi que il y a un manque total d’harmonie avec toutes les luttes qui ont eu lieu dans les domaines artistique, social et militant. Une personne qui assume un rôle si important, à cause de tant de visibilité, et qui est en quelque sorte le président d’une foire d’art, doit avoir une certaine sensibilité et cette personne ne l’a pas. Nous comprenons que tout le monde est en cours de construction, mais vos messages sont absolument dégoûtants. C’était notre décision de ne pas être d’accord, que nous ne tolérerons pas ce type de machisme, de misogynie, de violence déguisée en blague. Parce qu’il a toujours posté ces blagues qui cachent ces attaques, ces violences, et nous avons décidé de demander au Comité de nommer ces personnes qui faire une réflexion pour voir qui ils mettent comme autorités parce que la communauté artistique n’est pas du tout d’accord, et cela ne leur convient pas non plus », ont-ils dit depuis l’espace.

Juan Carlos Lynch, président d’arteBA

Un autre artiste du groupe a ajouté: «Nous nous exprimons clairement sur ces positions et nous le ferons toujours. ArteBA est un espace privé mais très important dans notre dynamique communautaire et Bien que ce ne soit pas une institution publique, nous pensons que notre opinion, en tant que donneur de contenu total du salon, est importante. Ceci est perçu comme un recul non seulement pour nous, mais en général pour la communauté artistique de ce que j’ai entendu. Il semble important de souligner cela, le revers ».

Pour sa part, Juan Carlos Lynch il a clôturé son compte Instagram par un communiqué: «Ma nomination à la présidence d’arteBA a généré une surexposition énorme et inattendue, qui me flatte et j’espère honorer, mais qui m’oblige à faire très attention. Il y a des messages qui ont à voir avec des problèmes personnels et avec ma famille et qu’il n’est pas nécessaire de rendre public. Il y a messages qui ont un sens et un contexte dans un profil personnel de quelqu’un sans compromis et sans exposition publique, mais maintenant dans ce nouveau contexte peuvent être mal interprétés et même offensants. À partir de maintenant, j’arrêterai d’accepter des abonnés sur ce profil. Toute mon activité sur Instagram sera canalisée via le compte @juanquilynch. Ceux qui sont intéressés par les choses que je vais publier peuvent suivre. Je ne publierai plus sur ce compte, qui ne sera à nouveau actif qu’à la fin de mon mandat ».

Annonce par Lynch de la fermeture de son compte

Culture d’Infobae a contacté arteBA, qui sans communication officielle sur le sujet, a fait le pont avec Lynch pour qu’il puisse exprimer sa position: « La première chose que nous avons décidé avec arteBA a été de le mettre en privé, ouvrez un nouveau profil pour y canaliser mon activité, car la surexposition brutale ne le rend pas bon. Ce qui a dérangé les autres, je suis déjà sorti de là. Mon profil a toujours été un profil personnel, celui de quelqu’un qui n’est pas une célébrité, pour mes amis et ma famille. Il y a une partie de les choses que j’ai faites là-bas, vues en perspective, n’étaient pas bonnes et je comprends que cela fait mal à certains groupes. Ces choses ne reflètent pas ma vision du monde, ce qui se reflète dans d’autres articles plus sérieux qui sont les causes dans lesquelles je m’embarque. Quand on passe de 300 adeptes à 3000, l’exposition est différente, surtout une organisation très puissante comme arteBA, qui ressemble à une sorte de ministère de la culture en raison du type d’impact qu’elle génère.

« Ma vision du monde est loin de l’objectivation, de la violence, du report historique que les femmes ont subi. Il y a des causes auxquelles je m’engage depuis de nombreuses années. Je m’excuse auprès de quiconque a été offensé. Je crois que tous les acteurs de la scène artistique doivent travailler ensemble pour avancer dans cette période difficile».

Et il a ajouté: «Aucun de mes messages, mais des choses qui sont apparues. Par exemple, celle que j’ai partagée à propos d’une étude liée au décolleté d’une femme, j’écris à côté « Ce sera? ». À l’époque, je l’ai compris comme une ironie critique, aujourd’hui je vois que c’est offensant. Il y a certaines ironies qui, en perspective, peuvent être offensantes pour les personnes qui sont aux prises avec ces causes et qui en souffrent. Je ne suis pas chauvin, ni fatphobe, ni misogyne, mais ça correspond que je prends en charge.

Lynch a partagé des articles sur les causes qu’elle soutient

Interrogé sur le contenu des autres messages, Lynch a commenté: «Il ne faut rien faire dans les lieux publics qui offensent les autres, en particulier sur les réseaux sociaux, où il faut être très prudent car ce qui « ressemble à de l’ironie » est stupidement scandalisé. Et vous ne devriez pas le faire parce que cela peut blesser d’autres personnes qui ont un programme différent. Je suis une personne inscrite dans le rétablissement des petits-enfants, dans la recherche de la mémoire, de la vérité et de la justice, de nombreuses causes liées aux droits de l’homme, et d’autres qui comprennent ma façon de voir le monde. Je suis un grand défenseur de la liberté et de l’égalité. J’ai 4 filles, je pourrais difficilement être macho».

«On faisait des choses sans vouloir offenser et qui ne reflétaient pas une vision des choses et cela faisait du mal aux autres. Ils sont à juste titre bouleversés et offensésIl s’agit de prendre en charge, de s’excuser, de sortir ces choses de là et de me rendre disponible pour le dialogue. Je suis prêt à discuter avec elle, à leur donner la même explication, à écouter ce qu’ils ont à dire, à créer un espace pour nous permettre de parler des problèmes liés à la relation entre ces groupes et arteBA. Je vais les convoquer au dialogue. C’est le seul moyen d’expliquer personnellement mon erreur. «

«Ma direction sera celle du dialogue avec tous les secteurs. Je veux une gestion du dialogue, je ne suis pas une personne du monde de l’art, mais celle qui vient d’imaginer à quoi ressemblera le prochain salon pour qu’on puisse se relancer avec tout le monde après cette année compliquée, et ils doivent en faire partie », a-t-il conclu.

JE CONTINUE DE LIRE

Juan Carlos Lynch, nouveau président d’arteBA: « Nous sommes en route pour un salon avec un côté plus hybride: entre le face-à-face et le virtuel »

Gabriela Rangel et la culture de l’annulation: « Il y aura des critiques, des récriminations et même des ajustements de compte »