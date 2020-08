Photo: Agence des ressources fauniques FB Tennessee

Ongle Photo alarmé les utilisateurs des médias sociaux, car il montre comment un Poisson serait tombé de paradis et a frappé un voiture en mouvement.

Bien que ce fait semble totalement inhabituel, il s’est produit, ni plus ni moins que sur une autoroute située dans le Tennessee, aux États-Unis, près du lac Watts Bar.

Ed Lineberger était la personne touchée, alors qu’il conduisait calmement son voiture quand un fort impact a arrêté leur marche. Ce qu’il vit le laissa pratiquement figé.

Lorsqu’il est descendu pour inspecter, le citoyen a remarqué qu’il y avait un Poisson coincé dans votre pare-chocs. Le plus étrange est que l’animal marin est venu de paradis.

Face à l’intrigue que l’événement a généré sur les réseaux sociaux, des représentants de la Tennessee Wildlife Resources Agency ont décidé d’expliquer ce qui s’était passé.

Il s’avère que le Poisson a été tiré du lac par un pygargue à tête blanche. Plus tard, cet oiseau a été poursuivi par un balbuzard pêcheur et à ce moment-là, il a laissé tomber la mutinerie de la paradis.

Tout cela a coïncidé avec la trajectoire du voiture et pour cette raison, la proie a heurté le pare-chocs et s’est retrouvée coincée dans la jonction entre le châssis du véhicule et le phare.

Dans la Photo De l’événement, on peut voir que la tête du poisson était coincée et brisée; De plus, la voiture d’Ed Lineberger était tachée de sang.

