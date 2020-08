Un jet de moto colombien a été arrêté ce mercredi par la police de la ville, après avoir volé un sac à dos de 10000 dollars au conducteur d’un véhicule à Recoleta. Le détenu avait placé un bracelet électronique pour une restriction de périmètre, en raison d’une cause de violence de genre, selon ce que les sources policières ont rapporté.

L’événement s’est produit dans la rue Agüero en 1700, dans le quartier susmentionné de Buenos Aires. Comme indiqué, le personnel de la Division de synthèse et des Brigades de prévention du poste de police communal 2 a observé lors d’une patrouille de routine une foule de personnes, dans ce qui semblait être une bagarre.

En arrivant sur place, les troupes ont remarqué qu’il n’y avait pas d’affrontement, mais qu’un groupe de voisins avait encerclé un voleur pour qu’il ne s’échappe pas. Là, les individus, parmi lesquels était la victime du vol, liés à les agents que cet homme avait voyagé il y a quelques minutes en tant que compagnon sur une moto blanche et avait cassé la vitre de la portière d’une Ford Focus grise, à partir de laquelle il a volé un sac à dos noir avec 10000 $ et des documents personnels.

Ils l’ont immédiatement arrêté ainsi que le criminel de 20 ans remis le sac à dos qu’il avait volé, qui a été rendu instantanément à la victime.

Après avoir récupéré son argent, l’homme de 68 ans Il a dit aux agents que deux motos l’avaient suivi lorsqu’il avait quitté une banque, situé sur les avenues Corrientes et Reconquista, au cœur de la ville. Ainsi, les enquêteurs estiment qu’il s’agissait d’une fuite bancaire et que l’homme était «marqué».

L’attelle de cheville que portait le délinquant au moment de son arrestation.

Cependant, lors de l’identification de l’accusé,les policiers ont été surpris de voir que le voleur portait une cheville électronique. Là, ils ont croisé les données sur le bracelet avec le système de fond et il a été constaté que le jeune homme avait une plainte pour violence de genre. L’affaire a été déposée le 11 juin devant le tribunal pénal de première instance n ° 22, où ils avaient émis une restriction de périmètre avec interdiction d’approcher la victime, mais avec liberté de mouvement.

Une fois détenu, un téléphone portable, 20 dollars, 400 pesos, un gant en tissu jaune, une paire d’écouteurs et un crayon à verre ont été kidnappés, comme indiqué.

L’affaire est instruite par le tribunal pénal et correctionnel numéro 56, en charge d’Alejandro Litvack, qui a ordonné le transfert du délinquant au poste de police de quartier 2B.

L’incident s’est produit au milieu d’une vague croissante de criminalité dans le domaine de la Zone métropolitaine de Buenos Aires. Sans aller plus loin, mardi dernier, des membres de la police municipale ont sauvé une famille qui avait été victime d’un entrée féroce aux mains d’un gang composé de neuf criminels: sept de nationalité argentine et deux dominicains.

Selon des sources policières informées InfobaeTout s’est passé mardi soir, vers 21h00, dans un immeuble situé au 1600, avenue Independencia, où la police s’est déplacée après l’avis d’un voisin. En arrivant sur les lieux, les agents ont réussi à arrêter quatre voleurs qui avaient ligoté les quatre membres de la famille avec des sceaux, tandis que trois autres ont été capturés alors qu’ils voulaient s’échapper par les toits des maisons voisines, armés et avec des gilets pare-balles. Ils sont tombés au coin de Santiago del Estero et des États-Unis.

Peu de temps après, les forces de sécurité de Buenos Aires ont reçu une alerte pour la présence d’étrangers dans une pièce des parties communes du même bâtiment dans lequel ils ont frappé et là, sous une pile de matelas, deux autres criminels ont été trouvés. Les individus avaient en leur possession deux armes à feu.

Une fois l’opération terminée, les troupes ont pu vérifier qu’il s’agissait d’un gang très bien organisé et avec tous les éléments pour effectuer le coup d’État. Ils transportaient des objets pour simuler qu’ils étaient membres des forces de sécurité, en particulier la PFA, matériel de communication, couteaux et armes à feu. Au total -les sources spécifiées- ils ont saisi trois armes blanches, six armes à feu, des sceaux, des munitions, des gilets et d’autres objets portant l’insigne de la police fédérale, en plus d’un élément pratique.

