Après plus d’un an et demi d’audiences, le procès «K money route» est finalement entré dans la phase finale aujourd’hui, avec les arguments des défenses. Le premier virage concerne les avocats du principal accusé, l’homme d’affaires Lázaro Báez. Il y aura au moins trois audiences, chargées d’accusations contre les juges et procureurs qui ont participé à l’enquête judiciaire. D’innombrables références aux médias et au repentant Leonardo Fariña sont également apparues.

L’allégation a commencé par un ton politique et même par une allusion aux «sous-sols de la démocratie», un terme que le président Alberto Fernández utilise souvent pour désigner les services de renseignement. « La cause était une opération de renseignement étatique et para-étatique, avec la participation de tous les médias », a lancé l’avocate Elizabeth Gasaro.

Dans une autre section, ce même avocat a déclaré que « la société attend une réponse de la justice » et a même évoqué le processus de rétablissement de la démocratie argentine. « Les accusateurs ont échoué, ils n’ont pas pu construire d’hypothèse, l’accusation était prédéterminée dès le début « , a fermé son introduction.

Après les demandes de sanctions des plaintes et du parquet, les allégations de la défense ont commencé aujourd’hui. Le TOF 4 a organisé l’ordre suivant: 1) Lázaro Báez, 2) Jorge Oscar Chueco, 3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 4) Leonardo Fariña, 5) Martín Báez, 6) Leandro Báez, 7) Melina Báez, 8) Luciana Báez , 9) Walter Zanzot, 10) Julio Enrique Mendoza et ainsi de suite jusqu’au numéro 27.

Selon des sources judiciaires consultées par Infobae, On estime qu’il y aura au moins deux mois d’audiences, à raison de deux par semaine, jusqu’à ce que les derniers mots et la sentence soient rendus.

La défense de Baez a également décidé d’attaquer Leonardo Fariña, le premier repentant de la corruption kirchneriste. L’avocat Juan Martín Villanueva l’a qualifié de « Menteur compulsif » et il a lu divers segments de l’affaire Dolores, où Fariña n’a jamais été appelée à témoigner. Malgré les tentatives successives de plusieurs défenses pour tenter de prouver que le témoignage du repentant devant le juge Sebastián Casanello a été « scénarisé » par les services de renseignement, ce dossier est traité en dehors de « l’itinéraire de l’argent K ».

« Les liens avec les agents des renseignements n’étaient pas controversés, mais les parties accusatrices n’ont rien dit à ce sujet », s’est plaint l’avocat, qui a également lu à haute voix une lettre manuscrite de Fariña fournie par l’avocate Gisele Robles, ancienne défenseuse du repentant. , dans le cas où Alejo Ramos Padilla est en tête.

L’avocat de Báez, qui a de nouveau refusé de participer à l’audience depuis la salle de conférence d’Ezeiza, a assuré que les poursuites judiciaires contre l’homme d’affaires et ses enfants s’accumulaient. « Extorsion d’hommes d’affaires, tournage, écoutes illégales, menaces à des avocats et utilisation d’agents organiques et inorganiques du Secrétariat du renseignement. »

Dans l’allégation – mise en correspondance avec des vidéos d’émissions de télévision, des couvertures de journaux et des déclarations publiques de certains des accusés – Villanueva a également évoqué le programme Periodismo Para Todos (PPT) qui a donné lieu à l’enquête judiciaire. « La seule source de cette cause est une production télévisée », a-t-il déclaré. Et il a demandé que « le programme et le témoignage d’Elaskar et Fariña soient exclus (de l’affaire) ».

Dans une autre partie de son intervention, l’avocat a assuré que « La cause a un objectif politique » et il a passé en revue plusieurs couvertures de journaux pour conclure que «l’ancienne présidente» Cristina Kirchner était impliquée dans la cause.

Concernant l’arrestation de Báez en avril 2016, la défense a fait valoir qu’elle reposait sur une «fausse» prémisse. «Il a été jugé faux qu’il n’y avait pas de plan de vol. Ici, des pilotes ont déclaré qu’ils se rendaient compte qu’il n’y avait aucun risque de vol », a argumenté l’avocat de l’homme d’affaires.

Gasaro a choisi de lire leurs discours, avec des difficultés visibles.

Báez est détenu depuis avril 2016 (. / Carlota Ciudad / File)

Après l’audience, le Tribunal oral fédéral 4, avec une composition différente, a confirmé aujourd’hui que Baez doit payer une caution de plus de 386 millions de dollars pour obtenir le bénéfice du domicile. Avec cette décision, qui intervient à peine 24 heures après une décision de la chambre de cassation qui a réduit le montant de la caution, l’homme d’affaires pourrait continuer à être détenu jusqu’à la fin du procès par la «route de l’argent K».

Báez et le reste des accusés sont accusés d’avoir mis en place une opération de blanchiment d’argent de plus de 60 millions de dollars. Lors de la demande de sanctions, le procureur Abel Córdoba a pris en compte les irrégularités dans les travaux publics, qui sont jugés dans la cause des routes, et la fraude fiscale d’Austral Construcciones comme précédents illicites.

Córdoba a détaillé dans son plaidoyer les changements frappants dans la défense de Báez tout au long du procès: «Cela commence par tout nier. Lorsque la preuve apparaît, il admet que les fonds étaient là mais qu’ils n’étaient pas illicites et en assume la propriété. Lorsque les fonds sont illicites, il n’y a pas de motivation valable ».

Les avocats de Lázaro Báez (Nicolás Stulberg)

Au lieu de faire référence à la «route de l’argent K», les avocats de Báez ont non seulement fait appel à la cause de Dolores, mais aussi au dossier en cours de traitement par la justice fédérale de Lomas de Zamora, où le prétendu espionnage illégal du soi-disant «Prisonniers K» logés à l’IRIC.

Villanueva a fait une référence particulière à un document Excel, trouvé sur le téléphone espion Leandro Araque. Ce dossier contenait des informations sur les détenus visés: la cause pour laquelle ils étaient derrière les barreaux, leurs avocats et contacts, et qui était chargé d’écouter leurs conversations.

L’avocat a assuré qu’il était prouvé que les téléphones des avocats avaient été « clonés » et a évoqué les écoutes téléphoniques divulguées dans l’affaire connue sous le nom d ‘ »Opération Puf ». « Rendez-vous au Secrétariat du renseignement et demandez leurs fichiers », a exhorté le jeune avocat à ses collègues.