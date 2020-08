Les plaintes déposées totalisent plus de 400 dans le cadre de l’urgence sanitaire (Photo: Dossier)

Le numéro de les consommateurs touchés par des échecs dans leur achat électronique ont plus que triplé, selon le deuxième cycle de réclamations collectives représenté par Vérification technique dans le contexte de pandémie et équivaut à 445 au cours des deux derniers mois.

Sur 102 acheteurs enregistrés en juin dernier, l’organisation a présenté 343 nouveaux recours devant le parquet fédéral de la consommation (Profeco), parce que les clients de Liverpool, Palais de fer, Boutique Claro, Sears et j’achete ils ont eu des retards dans les livraisons, des annulations d’expéditions sans préavis, ainsi que le non-respect des remboursements.

Vendredi dernier 31 juillet Tec-Check s’est rendu chez Profeco pour présenter des réclamations collectives contre ces cinq magasins, d’accord avec Fiorentina García Miramón, co-fondateur de l’organisation avec Maximiliam Murck, qui a remporté sa première manche de l’année du 21 au 23 juillet.

Liverpool accumule plus de 200 réclamations collectives en plus d’un an et demi grâce à Tec-Check (Photo: Cuartoscuro)

A cette occasion, les magasins impliqués étaient Liverpool avec 48% des dégâts, Claro Shop avec 32%, tandis que 22% étaient contre les Sanborns; qui équivalaient à des achats d’une valeur conjointe de 705 732,80 pesos.

Cette fois, Liverpool a dépassé le nombre de plaignants, enregistrant près de la moitié du total avec 40%; pour lui Palacio de Hierro a accumulé 37,6%; de Boutique Claro Ils se sont enregistrés 10,5%; Sears représentait le 7,9%; et j’achete atteint le reste 3,5%.

Ce qui précède représentait une valeur d’achat dont le montant s’élevait à 3400000 pesos, selon les informations fournies par Garcia Miramón dans une interview avec Infobae México.

Pour le cas du Palacio de Hierro, Sears et iShop, c’était la première série de réclamations collectives soumises par les consommateurs via Tec-Check, en échange, Claro Shop fait face à sa deuxième expérience, tandis que Liverpool part déjà pour la troisième fois, car c’était le premier magasin avec lequel les ressources ont été accumulées dans cette organisation, l’année dernière.

Le Palacio de Hierro a eu sa première expérience dans cette série de réclamations collectives promues par l’organisation cofondée par Fiorentina García Miramón

Il est à noter que, dans ses trois promotions précédentes, Tec-Check a obtenu un résultat favorable de Profeco, afin que les consommateurs aient leur remboursement, ou un accord approprié par rapport à leur achat.

Un autre fait pertinent est que, dans ce nouveau tour, Liverpool a presque triplé le nombre de plaignants; bien sur 48 qu’il avait en juillet dernier, cette fois il y a 137 clients mécontents, qui a eu des problèmes pour acquérir des produits par voie électronique, avec cela, ajouterait 232 plaintes en un peu plus d’un an et demi (47 en 2019 et 48 en juin dernier). Lors de sa première expérience, le Palacio de Hierro a accumulé 129 consommateurs mécontents.

Le co-fondateur de Tec-Check a expliqué que Ces échecs ne sont pas typiques du contexte émergent causé par l’expansion du COVID-19, où les magasins allèguent des problèmes logistiques dus à la réduction de leurs effectifs et à la limitation de la mobilité, dont l’effet serait la difficulté des opérations.

Selon Fiorentina García Miramón, une solution aux problèmes de commerce électronique serait de ne pas facturer le montant sur la carte avant le début d’un processus d’envoi (Photo: Twitter / @ teccheckmx)

García Miramón, économiste diplômée du Tecnológico de Monterrey, a soutenu que la pandémie est venue rendre visibles les conditions abusives dans lesquelles les magasins fonctionnent, en proposant des produits sur leurs plateformes sans les avoir en magasin (stock). Cela a généré un certain nombre de problèmes pour les acheteurs, qui acquièrent des marchandises et ne sont pas livrés dans le délai indiqué. De plus, cette pratique contribue à l’anti-compétitivité sur le marché, car elle fait obstacle aux achats dans les magasins plus efficaces pour le e-commerce.

« Vous accordez un crédit sans intérêt au magasin car vous payez à l’avance pour un produit dont vous assurez la livraison dans les deux semaines, par exemple; mais Si, après ce délai, le magasin ne vous livre pas le produit, la seule chose qui se passe est que le magasin a retenu votre argent et l’utilise pour ses propres avantages financiers.. Maintenant Multipliez cela, combien de crédits sans intérêt le magasin reçoit-il pour vous et pour tous ceux qui se trouvent dans la même situation que vous, en attente d’un produit pendant deux mois, voire trois mois?Depuis combien de temps ont-ils cet argent sur leurs comptes sans livrer les achats auxquels ils se sont engagés? »A expliqué et interrogé l’enseignant en politique publique de l’école Hertie de Berlin.

Selon les informations recueillies par Tec-Check, il y a environ 27 plaintes déposées auprès de Sears (Photo: . / Maria Alejandra Cardona)

Jusqu’au moment de publier cette note, les cinq magasins n’ont pas répondu à une demande d’entrevue pour connaître leur position. Parmi ceux-ci, seul le Palacio de Hierro s’est manifesté par une lettre envoyée au média Merca2.0 où il a fait valoir que l’urgence sanitaire a représenté un énorme défi d’adaptation et que cela a provoqué une saturation des canaux logistiques, mais il a résolu 500 plaintes cette année et il essaiera d’améliorer sa plate-forme Internet en matière de service client.

L’une des propositions faites par Tec-Check est que les magasins ne facturent pas le coût des produits sur la carte, jusqu’à ce qu’un processus d’expédition soit lancé, tout comme ils le font Marché libre ou Amazon. D’autre part, ils prévoient d’inviter les entreprises à un atelier sur l’amélioration des pratiques de vente électronique, prévu en septembre, avant l’heure dite Good End, qui a lieu en novembre. Dans cet espace, ils entendent identifier des solutions aux problèmes liés à l’amélioration des plates-formes et à l’efficacité des plates-formes.

Concernant les accusations de conflit d’intérêts présumé avec Amazon, avec lequel Tec-Check a un système d’affiliation, García Miramón a précisé qu’il n’y a aucun obstacle à la conduite d’un processus de réclamations collectives contre l’entreprise américaine. Si les clients s’adressent à l’organisation pour promouvoir des recours devant Profeco, contre la société fondée par Jeff Bezos, voire deux, trois, 100 ou plus, l’économiste a déclaré qu’il procéderait en faveur des consommateurs.

