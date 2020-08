La rareté de eau potable C’est un problème auquel l’humanité a toujours dû faire face; Cependant, la peur du manque de liquide vital a maintenu la science sous contrôle jusqu’à ce jour.

Une équipe de recherche mondiale a rapporté qu’elle avait réussi à transformer l’eau saumâtre (celle qui contient plus de sels dissous que le Eau doux, mais moins que le Eau de mer) et de l’eau de mer dans une eau potable sûre et propre, en moins de 30 minutes.

Les scientifiques ont accompli un tel exploit en utilisant des cadres métalliques organiques (MOF) et la lumière du soleil, comme publié dans la revue Nature Sustainability.

De l’eau potable pour le monde

Des millions de personnes dans le monde souffrent du manque de eau potable dans leurs communautés. Beaucoup d’entre eux doivent parcourir des milliers de kilomètres pour transporter de l’eau à l’usage de leurs familles, donc cette découverte scientifique pourrait signifier une grande avancée pour la qualité de vie de ces communautés.

Non seulement les chercheurs ont pu filtrer les particules nocives de l’eau et générer 139,5 litres d’eau propre par kilogramme de MOF par jour, mais ils ont également effectué cette tâche avec plus d’efficacité énergétique que les pratiques de dessalement actuelles.

Désaliniser l’eau avec des énergies renouvelables

Le professeur Huanting Wang, du département de génie chimique de l’Université Monash en Australie, auteur principal de la recherche, souligne que ce travail a ouvert une nouvelle direction pour la conception de matériaux sensibles aux stimuli pour le dessalement et la purification de l’eau à haut rendement énergétique. et durable.

«Notre travail offre une nouvelle voie intéressante pour concevoir des matériaux fonctionnels pour utiliser l’énergie solaire pour réduire la demande d’énergie et améliorer la durabilité du dessalement de l’eau. Ces MOF sensibles à la lumière du soleil peuvent potentiellement être davantage fonctionnalisés pour obtenir des milieux d’extraction de minéraux à faible consommation d’énergie et respectueux de l’environnement pour l’exploitation minière durable et d’autres applications connexes. «

L’expert explique que les procédés de dessalement qui ont été utilisés consomment beaucoup d’énergie et d’autres technologies; Ce nouveau procédé ne le permet pas, car le dessalement par adsorption utilisant la lumière du soleil pour la régénération fournit une solution de dessalement économe en énergie et écologiquement durable.

