Il Levée de poids C’est l’un des sports qui nécessitent une énorme force physique et donc, l’un de ceux qui peuvent causer de graves blessures à ses athlètes, un exemple de cela est la terrible expérience qu’un compétiteur russe a traversé. s’est cassé les genoux.

Son nom est Alexandre Sedykh, un haltérophile qui a laissé des scènes effrayantes au fracture joints tout en transportant un total de 400 kilos lors d’une compétition de la World Raw Powerlifting Federation (WEPF).

La participation de l’haltérophile a été enregistrée en vidéo, dans lequel on peut le voir porter le poids avec beaucoup de sacrifices et bien qu’au début il ait réussi, dans la dernière ligne droite quand il a essayé de faire un squat, il ne pouvait plus le tenir et a fini par se casser les jambes. genoux.

Il a immédiatement laissé tomber le poids, en même temps qu’il émettait un cri de douleur déchirant, de sorte que les assistants ont agi en temps opportun pour s’occuper du concurrent.

Quelques instants plus tard Alexandre Il a été conduit à l’hôpital pour une attention immédiate, où il a subi une intervention chirurgicale. L’opération a duré six heures car les médecins ont dû restructurer leur genoux.

Actuellement le haltérophile Il se remet et a même fait des déclarations aux médias russes après sa blessure.

«Le médecin a dit que mes genoux étaient bien assemblés et que les quadriceps étaient cousus avec un double point. Ma femme a également écrit que mon ménisque était déchiré et que les tendons se sont envolés. Mais ils ont tous été cousus.

« Tout fait mal, mais nous tenons bon », a-t-il expliqué. Sedykh qui devra passer environ deux mois sans pouvoir marcher, puis entamer le processus de rééducation pour retrouver la mobilité des jambes.

