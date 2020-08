Éditorial MundoHispánico

Les autorités rapportent quatre décès dus à l’ingestion de désinfectants au méthanol aux États-Unis.La consommation de désinfectants pour les mains en a tué quatre en Arizona et au Nouveau-Mexique.Les responsables de la santé américains ont mis en garde contre plus de 100 désinfectants pour les mains ils sont nocifs et dont la consommation les a déjà laissés morts.

Les autorités américaines signalent quatre décès dus à l’ingestion de désinfectants pour les mains à base de méthanol.

Selon l’agence de presse AP, les désinfectants pour les mains à base d’alcool peuvent aider à arrêter la propagation du coronavirus, mais l’ingestion de ces produits a été fatale pour quatre personnes aux États-Unis.

Selon l’AP, les autorités sanitaires ont rapporté cette semaine que 15 adultes avaient été empoisonnés en Arizona et au Nouveau-Mexique en mai et juin après avoir bu du désinfectant pour les mains. En plus des quatre décès dus à l’ingestion de désinfectants, trois autres ont des problèmes de vision, ont détaillé les Centers for Disease Control and Prevention.

Tous avaient utilisé des désinfectants contenant du méthanol ou de l’alcool de bois. L’ingrédient actif qui tue les germes dans les désinfectants légitimes est l’alcool éthylique, qui est consommable. Mais certaines entreprises l’ont remplacé par le méthanol toxique, qui est utilisé dans l’antigel, a expliqué AP.

La Food and Drug Administration (FDA) a émis un avertissement en juin au sujet d’un gel désinfectant pour les mains fabriqué au Mexique qui, selon elle, contenait de grandes quantités de méthanol.

Depuis lors, la FDA a identifié des dizaines de désinfectants pour les mains contenant du méthanol, incitant les fabricants et les distributeurs à les retirer du marché aux États-Unis.

Jusqu’à présent, la FDA a enregistré plus de 100 antibactériens nocifs pour les mains qui sont déjà en train d’être retirés des étagères.

Comme indiqué plus tôt ce mois-ci dans MundoHispánico, une entreprise mexicaine retire ses antibactériens et la FDA a augmenté la liste des marques dangereuses qui vendent ce produit à plus de 100.

