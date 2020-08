Une vue depuis un drone montre la destruction d’un parc de maisons mobiles près de Windsor en Caroline du Nord – Julia Wall / The News & Observer

Au moins quatre personnes ont été tuées lorsque la tempête tropicale Isaias a engendré des tornades et déversé des pluies le long de la côte est des États-Unis mardi après avoir touché terre sous la forme d’un ouragan en Caroline du Nord, où elle a provoqué des inondations et des incendies qui ont déplacé des dizaines de personnes.

Deux personnes sont mortes lorsque Isaias a dévasté une tornade qui a frappé un parc de maisons mobiles en Caroline du Nord. Les autorités ont déclaré que deux autres personnes avaient été tuées par la chute d’arbres renversés par la tempête dans le Maryland et à New York.

Isaias a subi des vents de haut jusqu’à 65 miles par heure (105 km / h) plus de 18 heures après son arrivée à terre, mais il était descendu à des vents maximum de 50 mph mardi soir, selon le National Hurricane Center.

Le centre de la tempête traversait le milieu du Vermont, se déplaçant vers le nord-nord-est à environ 40 mph.

Alors qu’Isaias accélérait vers le nord, le centre des ouragans a mis en garde contre les menaces de crues éclair dans la vallée de la rivière Hudson à New York et le potentiel de graves inondations de la rivière ailleurs dans la région médio-atlantique.

À Philadelphie, la rivière Schuylkill devait culminer tôt mercredi à 4,7 mètres (15,4 pieds), son plus haut niveau depuis plus de 150 ans. Mardi soir, la rivière avait déjà dépassé ses rives dans la basse Manayunk, transformant la rue principale bordée de bars en un canal couleur café.

Isaias, qui était brièvement un ouragan de catégorie 1 lorsqu’il a touché terre lundi soir en Caroline du Nord, a réduit le parc de maisons mobiles dans le nord de l’État en décombres quelques heures plus tard, faisant deux morts.

« Cela n’a pas l’air réel. Cela ressemble à quelque chose à la télévision. Il n’y a rien là-bas », a déclaré le shérif du comté de Bertie, John Holley.

« Presque tout le parc à roulottes a disparu. »

À New York, un arbre massif est tombé et a écrasé une camionnette dans la section Briarwood du Queens, tuant Mario Siles, un entrepreneur de construction de 60 ans qui se trouvait à l’intérieur du véhicule, a annoncé la police.

Des policiers de la ville de New York protègent une personne décédée après la chute d’un arbre sur une camionnette – AP Photo / Frank Franklin II

Une femme de Mechanicsville, dans le Maryland, est décédée lorsqu’un arbre s’est écrasé sur sa voiture pendant des conditions orageuses, a déclaré le Cpl Julie Yingling du bureau du shérif du comté de St Mary.

Isaias a basculé entre la force des ouragans et des tempêtes tropicales en se dirigeant vers la côte Est.

Alimentée par les eaux chaudes de l’océan, la tempête a pris une poussée tardive de force sous la forme d’un ouragan rajeuni, avec des vents soutenus de 85 mph avant de se poser près d’Ocean Isle Beach, en Caroline du Nord.

Son statut de tempête tropicale a été maintenu, mais affaibli, alors qu’il se dirigeait vers le nord vers le Canada mardi soir.

De nombreuses maisons ont été inondées à Ocean Isle Beach et au moins cinq ont pris feu, a déclaré la maire Debbie Smith à WECT-TV.

Avant de toucher terre lundi, Isaias a tué deux personnes dans les Caraïbes et battu les Bahamas avant de frôler la Floride.

Une image satellite montre Isaias au large de la côte est des États-Unis dans l’océan Atlantique – RAMMB / NOAA / NESDIS / .

Des tornades ont été confirmées par le National Weather Service en Virginie, Maryland, Delaware et New Jersey.

Les pannes d’électricité se sont également propagées à la suite de la chute des arbres, plus de 3,7 millions de clients perdant de l’électricité dans plusieurs États.

Le New Jersey a connu le plus de pannes de tous les États, avec plus de 1,3 million.

Le service public d’électricité de New York a déclaré avoir subi plus de pannes d’Isaias que de toute tempête, à l’exception de Superstorm Sandy en 2012.

À Doylestown, en Pennsylvanie, des responsables ont déclaré que quatre enfants avaient été traités pour des blessures mineures après que des vents violents aient partiellement arraché le toit d’une garderie.

Mardi, les pompiers de Philadelphie traversent un quartier inondé – AP Photo / Matt Slocum

Toujours dans la banlieue de Philadelphie, les secouristes du comté de Delaware recherchaient un jeune qui est tombé ou a sauté dans l’eau rapide d’un ruisseau gonflé, a déclaré Timothy Boyce, le directeur des services d’urgence du comté.

À New York, le vent et la pluie violents ont forcé le ferry de Staten Island et les lignes de métro extérieures à fermer. Le New Jersey Turnpike a interdit les remorques et les motos tirées par des voitures.

Certains des pires dégâts de mardi semblaient être à l’est et au nord de l’endroit où l’œil de l’ouragan a frappé la terre en Caroline du Nord.