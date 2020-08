JÉRUSALEM (AP) – Le ministère israélien de la Défense a annoncé jeudi avoir mené avec succès un test du système avancé de défense antimissile du pays contre les attaques balistiques à longue portée.

Le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré que le test en vol réussi de l’intercepteur Arrow-2 faisait partie de l’effort technologique d’Israël qui « garantit que nous aurons toujours une longueur d’avance sur nos ennemis. »

Le test a été effectué pendant la nuit dans le centre d’Israël, conjointement avec l’Agence américaine de défense antimissile.

Arrow-2 fait partie du système à plusieurs niveaux qu’Israël a développé pour se défendre contre les roquettes à courte et moyenne portée tirées de Gaza et du Liban, ainsi que contre les missiles à longue portée iraniens. Il comprend Iron Dome, David’s Sling et le système Arrow-3 – capables de se défendre contre les menaces extérieures à l’atmosphère.

Israël et les États-Unis ont testé conjointement avec succès Arrow-3 l’année dernière en Alaska. Le système a été développé par Israel Aerospace Industries et le géant de l’aviation américain Boeing et est devenu opérationnel en janvier 2017. L’Arrow-2 a été utilisé encore plus longtemps et a été déployé ces dernières années pour contrer les missiles syriens.

Les systèmes de défense aérienne à plusieurs niveaux d’Israël ont été conçus pour faire face à une guerre future dans laquelle on suppose qu’Israël sera la cible de tirs massifs de missiles vers toutes les régions du pays. Le système de fusée Arrow est conçu pour intercepter les missiles à plus longue portée, y compris en dehors de l’atmosphère.

Moshe Patel, qui dirige l’organisation de défense antimissile du ministère de la Défense, a déclaré que l’Iran était la menace la plus naturelle, mais qu’Arrow pourrait également faire face aux attaques d’Irak, de Syrie et d’ailleurs.